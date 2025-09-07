Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky e NOW: nuova stagione, otto tappe italiane e il bonus che cambia tutto

Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuovi episodi inediti dal 7 settembre, ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera, chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. Il tutto per conquistare il titolo di miglior hotel di puntata assegnato da Bruno che, con eleganza, severità e precisione, è attento a tutto e non si lascia sfuggire alcun dettaglio, mettendo alla prova responsabili, gestori e personale alberghiero.

In questo nuovo ciclo, Bruno partirà per un viaggio per l’Italia da nord a sud che sarà affascinante e sorprendente, approdando in otto diverse tappe: Isola d’Elba, Trapani, L’Aquila e il Wild Abruzzo, la Riviera di Ulisse (Lazio, provincia di Latina), Bari, le Colline Senesi, Parma e la food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna, e Bergamo. Otto nuovi episodi – dal 7 settembre tutte le domeniche alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – in cui gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show. Colleghi e avversari allo stesso tempo, sotto la guida e insieme al massimo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, sperimentando in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Ma per questi episodi arriva una novità assoluta, capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale, il Barbieri Plus: Bruno, infatti, potrà assegnare un bonus da 5 punti fuori categoria a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno, che sia una minuziosa cura dei dettagli o un gesto speciale per rendere ancor più indimenticabile il proprio senso di ospitalità: insomma, un riconoscimento per qualsiasi “chicca” capace di rendere unica la struttura e di conquistare così il plauso di Bruno. Un elemento in più che potrà influire sull’esito finale della gara, rendendola ancora più avvincente e imprevedibile.

Oltre al nuovo bonus, Bruno esprimerà i suoi giudizi e porterà avanti le sue “campagne” prestando anche grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, gesti magari piccoli che però dimostrano grande cura e rispetto del territorio e dell’ambiente circostante. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” Zucchetti, Chefline, Dr Automobiles, Caleffi.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Raffaele Di Sipio, Eleonora Cristina e Giulia Iemma.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive