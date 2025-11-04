Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

S
Sky Italia
martedì, 04 novembre 2025 | Ore: 12:45

Champions 2025/26

Martedi 4 e Mercoledi 5 Novembre 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
LA QUARTA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”

SU SKY E IN STREAMING SU NOW
17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL

Martedì alle 18:45 NAPOLI - EINTRACHT FRANCOFORTE
e alle 21:00 JUVENTUS - SPORTING LISBONA
Mercoledì alle 21 è il turno di OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA

Studi pre e postpartita affidati a
CHAMPIONS LEAGUE SHOW
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

INTER - KAYRAT ALMATY
in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21
i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto
attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass 

 TV8 Champions Night
Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match
tra club stranieri della massima competizione europea per club.
mercoledi 5 Novembre dalle 20.20 su TV8  

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. 

Martedì 4 e mercoledì 5 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, alle 18.45,appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K); alle 21 in campo Juventus-Sporting Lisbona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Martedì da non perdere anche due big match tra nobili europee: Liverpool-Real Madrid (Sky Sport Arena e Sky Sport 253) e PSG-Bayern Monaco (Sky Sport 254). Mercoledì alle 21 toccherà all’Atalanta in casadell’Olympique Marsiglia (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Mercoledì alla stessa ora anche Inter-Kayrat Almaty: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

SKY SPORT ULTRA LIVE -  Con la nuova edizione della Champions League, Sky ha lanciato per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming Sky ha deciso di affrontare il problema con "Ultra Live": due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, saranno trasmessi anche in questa versione a bassissima latenza, arrivando a pochissimi secondi di ritardo rispetto all'emissione via satellite. Questo è un risultato notevole, considerando che lo streaming tradizionale può avere un ritardo ben maggiore.  I nuovi canali Ultra Live saranno posizionati su una numerazione dedicata: i canali 215 e 216 ospiteranno le versioni a bassa latenza, mentre le trasmissioni "tradizionali" rimarranno sui canali 201 e 202. Questa innovazione non sarà però disponibile per tutti. I canali Sky Sport Ultra Live saranno fruibili esclusivamente su Sky Glass (il TV di Sky) o sul box Sky Stream

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

  • dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “Champions League Show
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Faouzi Ghoulam
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go   
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Slavia Praga vs Arsenal: Federico Zanon
    - Napoli vs Eintracht Francoforte: Daniele Barone
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: NAPOLI vs EINTRACHT FRANCOFORTE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, Sky Sport 4K
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani
    inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Niccolò Omini
     Entrambe a quota 3 punti dopo le sconfitte rispettivamente contro PSV (6-2) e Liverpool (1-5). Il Napoli ha vinto i due precedenti di Champions nel 2023.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata:  SLAVIA PRAGA vs ARSENAL
     [in differita alle 21:30 su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella
    Cechi con 2 punti: pareggi con Bodoe Glimt, Atalanta e ko contro l'Inter. Arsenal a quota 9: vittorie su Athletic Bilbao, Olympiakos e Atletico Madrid.
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio:  Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
    a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Atletico Madrid vs Union Saint Gilloise: Luca Mastrorilli
    - Bodoe Glimt vs Monaco: Giovanni Poggi
    - Juventus vs Sporting Lisbona: Riccardo Gentile
    - Liverpool vs Real Madrid: Antonio Nucera
    - Olympiacos vs PSV: Manuel Favia
    - PSG vs Bayern Monaco: Paolo Ciarravano
    - Tottenham, vs Copenaghen: Federico Botti
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: JUVENTUS vs SPORTING LISBONA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena
    inviati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio
     Bianconeri con appena 2 punti: pareggi con Dortmund, Villarreal e ko con il Real Madrid. Sporting a quota 6: vittorie su Kairat, Marsiglia e ko contro il Napoli.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: LIVERPOOL vs REAL MADRID
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Federico Zancan
    inviato Filippo Benincampi
     Reds a quota 6: vittorie su Atletico, Eintracht e ko con Galatasaray. Real con 9 punti: vittorie su Marsiglia, Kairat e Juve. Nei precedenti, Real avanti 7 a 4.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: PSG vs BAYERN MONACO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Pietro Nicolodi
    inviato Gianluigi Bagnulo
    Entrambe a quota 9 dopo le vittorie rispettivamente con Atalanta, Barcellona, Levekusen e Chelsea, Pafos e Brugge. In 15 sfide, Bayern in vantaggio 8 a 7.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: TOTTENHAM vs COPENAGHEN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Nicola Roggero
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: ATLETICO MADRID vs UNION SAINT-GILLOISE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Dario Massara
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: OLYMPIACOS vs PSV
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Andrea Menon
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: BODOE GLIMT vs MONACO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 258
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Alessandro Sugoni

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2025

  • dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “Champions League Show
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Paolo Condò
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Pafos vs Villarreal: Elia Faggion
    - Qarabag vs Chelsea: Luca Mastrorilli
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: QARABAG vs CHELSEA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Botti
     Entrambe con 6 punti. Azeri dopo le vittorie su Benfica, Copenhagen e ko con Athletic Bilbao. Chelsea dopo i successi su Benfica, Ajax e ko contro il Bayern.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: PAFOS vs VILLARREAL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Andrea Voria
    Ciprioti con 2 punti: pareggi con Olympiacos, Kairat e ko con Bayern. Villarreal con un solo punto: pari con Juve e sconfitte con Tottenham e Manchester City.
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
    a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

     - Ajax vs Galatasaray: Paolo Redi
    - Club Brugge vs Barcellona: Federico Zanon
    - Manchester City vs Borussia Dortmund: Dario Massara
    - Newcastle vs Athletic Bilbao: Calogero Destro
    - O. Marsiglia vs Atalanta: Federico Zancan
    - Benfica vs Bayer Leverkusen: Alessandro Sugoni
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: O. MARSIGLIA vs ATALANTA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi
    inviati Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani
     Francesi con 3 punti: vittoria sull'Ajax e ko contro Real Madrid e Sporting. Atalanta a quota 4: vittoria sul Brugge, pari con Slavia Praga e ko contro PSG.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: MANCHESTER CITY vs BORUSSIA DORTMUND
    [in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero - Commento: Lorenzo Minotti
    inviato Filippo Benincampi
    Entrambe a quota 7. City con le vittorie su Napoli, Villarreal e il pari con il Monaco. Dortmund con i successi su Bilbao, Copenhagen e il pari con la Juventus.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: CLUB BRUGGE vs BARCELLONA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Antonio Nucera
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: NEWCASTLE vs ATHETIC BILBAO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Ciarravano
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: BENFICA vs BAYER LEVERKUSEN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: AJAX vs GALATASARAY
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Manuel Favia

  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: INTER vs KAYRAT ALMATY
    Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)
    Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)
    Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini 
    Nerazzurri a punteggio pieno dopo le vittorie su Ajax, Slavia Praga e Union SG. Kairat con un solo punto: pari con il Pafos e ko contro Sporting e Real Madrid.  La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la Telecronaca di Daniele Barone.  Inviati a Milano: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

