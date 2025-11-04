Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Martedi 4 e Mercoledi 5 Novembre



UEFA CHAMPIONS LEAGUE

LA QUARTA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL



Martedì alle 18:45 NAPOLI - EINTRACHT FRANCOFORTE

e alle 21:00 JUVENTUS - SPORTING LISBONA

Mercoledì alle 21 è il turno di OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA



Studi pre e postpartita affidati a

CHAMPIONS LEAGUE SHOW

con i giornalisti e i top talent di Sky Sport



INTER - KAYRAT ALMATY

in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21

i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto

attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 Champions Night

Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match

tra club stranieri della massima competizione europea per club.

mercoledi 5 Novembre dalle 20.20 su TV8

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 4 e mercoledì 5 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, alle 18.45,appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K); alle 21 in campo Juventus-Sporting Lisbona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Martedì da non perdere anche due big match tra nobili europee: Liverpool-Real Madrid (Sky Sport Arena e Sky Sport 253) e PSG-Bayern Monaco (Sky Sport 254). Mercoledì alle 21 toccherà all’Atalanta in casadell’Olympique Marsiglia (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Mercoledì alla stessa ora anche Inter-Kayrat Almaty: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

SKY SPORT ULTRA LIVE - Con la nuova edizione della Champions League, Sky ha lanciato per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming. Sky ha deciso di affrontare il problema con "Ultra Live": due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, saranno trasmessi anche in questa versione a bassissima latenza, arrivando a pochissimi secondi di ritardo rispetto all'emissione via satellite. Questo è un risultato notevole, considerando che lo streaming tradizionale può avere un ritardo ben maggiore. I nuovi canali Ultra Live saranno posizionati su una numerazione dedicata: i canali 215 e 216 ospiteranno le versioni a bassa latenza, mentre le trasmissioni "tradizionali" rimarranno sui canali 201 e 202. Questa innovazione non sarà però disponibile per tutti. I canali Sky Sport Ultra Live saranno fruibili esclusivamente su Sky Glass (il TV di Sky) o sul box Sky Stream.

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “ Champions League Show ”

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci e Faouzi Ghoulam

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Slavia Praga vs Arsenal: Federico Zanon

- Napoli vs Eintracht Francoforte : Daniele Barone



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: NAPOLI vs EINTRACHT FRANCOFORTE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, Sky Sport 4K

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani

inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Niccolò Omini

Entrambe a quota 3 punti dopo le sconfitte rispettivamente contro PSV (6-2) e Liverpool (1-5). Il Napoli ha vinto i due precedenti di Champions nel 2023.



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: SLAVIA PRAGA vs ARSENAL

[in differita alle 21:30 su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Cechi con 2 punti: pareggi con Bodoe Glimt, Atalanta e ko contro l'Inter. Arsenal a quota 9: vittorie su Athletic Bilbao, Olympiakos e Atletico Madrid.



dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “ Champions League Show ”

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Atletico Madrid vs Union Saint Gilloise : Luca Mastrorilli

- Bodoe Glimt vs Monaco: Giovanni Poggi

- Juventus vs Sporting Lisbona : Riccardo Gentile

- Liverpool vs Real Madrid: Antonio Nucera

- Olympiacos vs PSV: Manuel Favia

- PSG vs Bayern Monaco: Paolo Ciarravano

- Tottenham, vs Copenaghen : Federico Botti



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: JUVENTUS vs SPORTING LISBONA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena

inviati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio

Bianconeri con appena 2 punti: pareggi con Dortmund, Villarreal e ko con il Real Madrid. Sporting a quota 6: vittorie su Kairat, Marsiglia e ko contro il Napoli.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: LIVERPOOL vs REAL MADRID

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan

inviato Filippo Benincampi

Reds a quota 6: vittorie su Atletico, Eintracht e ko con Galatasaray. Real con 9 punti: vittorie su Marsiglia, Kairat e Juve. Nei precedenti, Real avanti 7 a 4.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: PSG vs BAYERN MONACO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Pietro Nicolodi

inviato Gianluigi Bagnulo

Entrambe a quota 9 dopo le vittorie rispettivamente con Atalanta, Barcellona, Levekusen e Chelsea, Pafos e Brugge. In 15 sfide, Bayern in vantaggio 8 a 7.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: TOTTENHAM vs COPENAGHEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicola Roggero



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: ATLETICO MADRID vs UNION SAINT-GILLOISE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: OLYMPIACOS vs PSV

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Menon



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: BODOE GLIMT vs MONACO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 258

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Alessandro Sugoni

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2025

dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “ Champions League Show ”

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci e Paolo Condò

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Pafos vs Villarreal: Elia Faggion

- Qarabag vs Chelsea: Luca Mastrorilli



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: QARABAG vs CHELSEA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti

Entrambe con 6 punti. Azeri dopo le vittorie su Benfica, Copenhagen e ko con Athletic Bilbao. Chelsea dopo i successi su Benfica, Ajax e ko contro il Bayern.



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: PAFOS vs VILLARREAL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Voria

Ciprioti con 2 punti: pareggi con Olympiacos, Kairat e ko con Bayern. Villarreal con un solo punto: pari con Juve e sconfitte con Tottenham e Manchester City.



dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - " Champions League Show "

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Ajax vs Galatasaray: Paolo Redi

- Club Brugge vs Barcellona : Federico Zanon

- Manchester City vs Borussia Dortmund : Dario Massara

- Newcastle vs Athletic Bilbao: Calogero Destro

- O. Marsiglia vs Atalanta : Federico Zancan

- Benfica vs Bayer Leverkusen : Alessandro Sugoni



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: O. MARSIGLIA vs ATALANTA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi

inviati Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani

Francesi con 3 punti: vittoria sull'Ajax e ko contro Real Madrid e Sporting. Atalanta a quota 4: vittoria sul Brugge, pari con Slavia Praga e ko contro PSG.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: MANCHESTER CITY vs BORUSSIA DORTMUND

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero - Commento: Lorenzo Minotti

inviato Filippo Benincampi

Entrambe a quota 7. City con le vittorie su Napoli, Villarreal e il pari con il Monaco. Dortmund con i successi su Bilbao, Copenhagen e il pari con la Juventus.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: CLUB BRUGGE vs BARCELLONA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: NEWCASTLE vs ATHETIC BILBAO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: BENFICA vs BAYER LEVERKUSEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: AJAX vs GALATASARAY

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Manuel Favia





ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 4a Giornata: INTER vs KAYRAT ALMATY

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Nerazzurri a punteggio pieno dopo le vittorie su Ajax, Slavia Praga e Union SG. Kairat con un solo punto: pari con il Pafos e ko contro Sporting e Real Madrid. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la Telecronaca di Daniele Barone. Inviati a Milano: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.



