X Factor 2025 su Sky e NOW con un tuffo nei mitici anni ’90: sul palco anche Tommaso Paradiso 🎤✨

Sky Italia
giovedì, 06 novembre 2025 | Ore: 06:00

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOWDopo due serate ad alta intensità, X Factor 2025 torna giovedì 6 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il terzo Live Show.

Questa settimana il palco dell’X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà “Back to the 90s”, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ‘90, che ha lasciato il segno nella cultura pop.

A guidare la serata, come sempre, Giorgia, pronta a introdurre le esibizioni dei concorrenti e a gestire la tensione tra i giudici Achille Lauro e Jake La Furia, che arrivano a questa puntata con due concorrenti per squadra, e Francesco Gabbani e Paola Iezzi, le cui formazioni sono ancora al completo. Le quattro squadre si confronteranno in due manche: al termine, i meno votati di ciascuna si affronteranno nel consueto scontro finale, che decreterà chi dovrà lasciare la competizione.

Ecco le assegnazioni dei brani per questo terzo Live Show:

  • Achille Lauro viaggerà nel tempo grazie a LAYANA che canterà “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, una delle ballad più potenti e amate nella musica italiana degli anni ’90; e ad eroCaddeo che interpreterà “Uomini soli” dei Pooh, un classico senza tempo ma estremamente impegnativo che richiede intensità e grande presenza scenica;
  • Francesco Gabbani ha selezionato per i suoi cantanti tre pezzoni che non si possono non cantare a squarciagola: per tellynonpiangere “Qualcosa di grande” dei Lùnapop, autentico brano simbolo del pop italiano di fine decennio; per PierC interpreterà “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, power ballad tra le più celebri di sempre; per MICHELLE “Torn” di Natalie Imbruglia, uno dei brani più emblematici del pop anni ’90;
  • due sfide interessanti anche per gli artisti di Jake La Furia: TOMASI affronterà “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis, uno dei brani più iconici della scena britpop del duo fresco di reunion stellare; mentre DELIA porterà una versione personale di “Dolcenera” di Fabrizio De André, maestoso capolavoro della canzone d’autore italiana;
  • infine, Paola Iezzi e i suoi artisti hanno compiuto tre scelte diverse tra loro: VISCARDI porterà sul palco “Black Or White” di Michael Jackson, brano simbolo di energia e messaggi universali; MAYU si misurerà con l’intensità di “One” degli U2, tra le canzoni più emozionanti e significative del decennio; rob reinterpreterà “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, manifesto di libertà e vulnerabilità diventato cult.

Ospite speciale della terza puntata sarà Tommaso Paradiso, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche con il singolo “Lasciamene un po’”. Il nuovo album “CASA PARADISO” uscirà il 28 novembre – già disponibile in pre-ordine – e sarà seguito, nella primavera del 2026, da un tour nei Palasport di tutta Italia.

Come sempre, la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Mariasole Pollio, che racconterà le emozioni e la tensione dei minuti che precedono la diretta con le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

Proseguono inoltre i due appuntamenti quotidiani su Sky Uno e in streaming su NOW che seguono da vicino il percorso dei ragazzi:

  • dal lunedì al venerdì alle 19:20, il Daily di X Factor 2025 racconta la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove;
  • ogni mercoledì alle 21:15, il Road To X Factor 2025 ripercorre la settimana tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco. 

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni dei protagonisti. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor.

L’APP X FACTOR 2025

L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni:

  • HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;
  • PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;
  • VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

  • WEB: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;
  • App X FACTOR 2025: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;
  • Decoder Sky Q:tasto verde del telecomando;
  • Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

CREDITI

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani e Lorenzo Campagnari. Scritto con Elaine Henri, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Nadia Forini, direttore musicale Antonio Filippelli, direzione artistica Laccio&Shake, regia studio Luigi Antonini, regia daily e backstage Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico, costumista Maria Sabato, stylist Susanna Ausoni.

