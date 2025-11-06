Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

Giovedi 6 Novembre



UEFA CONFERENCE LEAGUE

UEFA EUROPA LEAGUE



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL



TRE LE ITALIANE IN CAMPO:

alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA

alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANN



Approfondimento pre e postpartita affidato a

STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

TV8 Europa League Night

in diretta un big match tra club stranieri

Giovedi 6 Novembre dalle 20.30 su TV8

e a seguire su Cielo il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre la quarta giornata della “league phase” di UEFA Europa League e il terzo turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251).

LE ITALIANE - Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo: appuntamento in terra tedesca in Conference League contro il Mainz (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Alle 21, in Europa League, sarà la volta di Rangers-Roma (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Bologna-Brann (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

LA COPERTINA - La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2025/26 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE 4a GIORNATA

dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"

In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"

con Martina Quaranta ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League



- Salisburgo vs Go Ahead Eagles : Andrea Voria

- Basilea vs Steaua B .: Daniele Barone

- Midtjylland vs Celtic: Calogero Destro

- Utrecht vs Porto: Manuel Favia

- Stella Rossa vs Lille : Andrea Menon

- Dinamo Z. vs Celta Vigo : Alberto Pucci

- Malmoe vs Panathinaikos : Dario Massara

- Nizza vs Friburgo : Alessandro Sugoni

- Sturm Graz vs Nottingham F .: Matteo Marceddu





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicolò Ramella

Austriaci con 3 punti: 2-1 sui Rangers e ko contro Midtjylland e Celtic. Inglesi con 4 punti: 2-0 sul Porto, pareggio con Betis Siviglia e ko contro Midtjylland.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL



- Aston Villa vs Maccabi T.A. : Federico Zanon

- Bologna vs Brann: Daniele Barone

- Viktoria P. vs Fenerbahce : Manuel Favia

- Ferencvaros vs Ludogorets : Andrea Voria

- Paok vs Young Boys : Calogero Destro

- Rangers vs Roma : Dario Massara

- Betis vs Lione : Andrea Menon

- Braga vs Genk : Alberto Pucci

- Stoccarda vs Feyenoord : Alessandro Sugoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo

Inviato: Paolo Assogna

Scozzesi a 0 punti dopo le sconfitte contro Genk, Sturm Graz e Brann. Roma con 3 punti: 1-2 sul Nizza e sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen.



ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: BOLOGNA vs BRANN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Giancarlo Marocchi

Inviato: Marco Nosotti

Rossoblu' a quota 4: vittoria sulla Steaua, pari con Friburgo e ko con Aston Villa. Brann con 6 punti: vittorie su Utrecht, Rangers e ko contro il Lille.



ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: BETIS vs LIONE

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Niucera

Spagnoli con 6 punti: vittoria sul Ludogorets e pareggi con Nottingham e Genk. Lione a punteggio pieno con 3 vittorie su Utrecht, Salisburgo e Basilea.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

UEFA CONFERENCE LEAGUE 3a GIORNATA

dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"

In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"

con Martina Quaranta ore 18:45 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL



- Mainz vs Fiorentina : Federico Botti

- Sparta P. vs Rakow : Biagio Liccardo

- Aek vs Shamrock R.: Alessio Colombo

- Larnaca vs Aberdeen : Riccardo Morelli

- Kuopiovs Slovan B. : Andrea Calderoni

- Shakhtar D. vs Breidablik: Andrea Di Staso

- Noah vs Sigma Olomuc: Walter Topan

- Celije vs Legia V.: Andrea Consales

- Samsunspor vs Hamrun S. : Gaetano Vitale

- Hacken vs Strasburgo : Biagio Liccardo



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Inviata: Vanessa Leonardi

Entrambe reduci da 2 vittorie senza subire gol: il Mainz contro Omonia e Zrinjski, la Fiorentina contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna.





ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL



- Crystal Palace vs Az Alkmaar: Elia Faggion

- Losanna vs Omonoia: Gaetano Vitale

- Dinamo K. vs Zrinjski M. : Walter Topan

- Shkendija vs Jagiellonia: Andrea Di Staso

- Lincoln vs Rijeka: Andrea Calderoni

- Rayo V. vs Lech Poznan: Andrea Consales

- Shelbourne vs Drita: Alessio Colombo

- Rapid vs U. Craiova: Riccardo Morelli

