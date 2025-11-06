Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti
Immagine di Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
giovedì, 06 novembre 2025 | Ore: 15:00

Europa League SKY

Giovedi 6 Novembre

 UEFA CONFERENCE LEAGUE
UEFA EUROPA LEAGUE

SU SKY E IN STREAMING SU NOW
36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL

TRE LE ITALIANE IN CAMPO:
alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA
alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANN

Approfondimento pre e postpartita affidato a
STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

  TV8 Europa League Night
in diretta un big match tra club stranieri
Giovedi 6 Novembre  dalle 20.30 su TV8  
e a seguire su Cielo il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night   

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre la quarta giornata della “league phase” di UEFA Europa League e il terzo turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251).

LE ITALIANE - Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo: appuntamento in terra tedesca in Conference League contro il Mainz (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Alle 21, in Europa League, sarà la volta di Rangers-Roma (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Bologna-Brann (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

LA COPERTINA - La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).

NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2025/26 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE 4a GIORNATA

  • dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
    In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
     
  • dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"
    In studio:  Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside
     
  • Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"
    con Martina Quaranta
     
  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League

    - Salisburgo vs Go Ahead Eagles: Andrea Voria
    - Basilea vs Steaua B.: Daniele Barone
    - Midtjylland vs Celtic: Calogero Destro
    - Utrecht vs Porto: Manuel Favia
    - Stella Rossa vs Lille: Andrea Menon
    - Dinamo Z. vs Celta Vigo: Alberto Pucci
    - Malmoe vs Panathinaikos: Dario Massara
    - Nizza vs Friburgo: Alessandro Sugoni
    - Sturm Graz vs Nottingham F.: Matteo Marceddu

  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: STURM GRAZ vs NOTTINGHAM FOREST
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicolò Ramella
    Austriaci con 3 punti: 2-1 sui Rangers e ko contro Midtjylland e Celtic. Inglesi con 4 punti: 2-0 sul Porto, pareggio con Betis Siviglia e ko contro Midtjylland.
     
  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: NIZZA vs FRIBURGO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Giovanni Rispoli
     
  • ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: UTRECHT vs PORTO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL

    - Aston Villa vs Maccabi T.A.: Federico Zanon
    - Bologna vs Brann: Daniele Barone
    - Viktoria P. vs Fenerbahce: Manuel Favia
    - Ferencvaros vs Ludogorets: Andrea Voria
    - Paok vs Young Boys: Calogero Destro
    - Rangers vs Roma: Dario Massara
    - Betis vs Lione: Andrea Menon
    - Braga vs Genk: Alberto Pucci
    - Stoccarda vs Feyenoord: Alessandro Sugoni
     
  • ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: RANGERS vs ROMA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo
    Inviato: Paolo Assogna
    Scozzesi a 0 punti dopo le sconfitte contro Genk, Sturm Graz e Brann. Roma con 3 punti: 1-2 sul Nizza e sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen.
     
  • ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: BOLOGNA vs BRANN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Giancarlo Marocchi
    Inviato: Marco Nosotti
     Rossoblu' a quota 4: vittoria sulla Steaua, pari con Friburgo e ko con Aston Villa. Brann con 6 punti: vittorie su Utrecht, Rangers e ko contro il Lille.
     
  • ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: BETIS vs LIONE
    [in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
     Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Antonio Niucera
    Spagnoli con 6 punti: vittoria sul Ludogorets e pareggi con Nottingham e Genk. Lione a punteggio pieno con 3 vittorie su Utrecht, Salisburgo e Basilea.
     
  • ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: ASTON VILLA vs MACCABI TEL AVIV
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Redi

  • ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: STOCCARDA vs FEYENOORD
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Gaia Brunelli

UEFA CONFERENCE LEAGUE 3a GIORNATA

  • dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
    In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
     
  • dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"
    In studio:  Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside
     
  • Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"
    con Martina Quaranta
     
  • ore 18:45 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL

    - Mainz vs Fiorentina: Federico Botti
    - Sparta P. vs Rakow: Biagio Liccardo
    - Aek vs Shamrock R.: Alessio Colombo
    - Larnaca vs Aberdeen: Riccardo Morelli
    - Kuopiovs  Slovan B. : Andrea Calderoni
    - Shakhtar D. vs Breidablik: Andrea Di Staso
    - Noah vs Sigma Olomuc: Walter Topan
    - Celije vs Legia V.: Andrea Consales
    - Samsunspor vs Hamrun S.: Gaetano Vitale
    - Hacken vs Strasburgo: Biagio Liccardo
     
  • ore 18:45  Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: MAINZ vs FIORENTINA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti
    Inviata: Vanessa Leonardi
    Entrambe reduci da 2 vittorie senza subire gol: il Mainz contro Omonia e Zrinjski, la Fiorentina contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna.

  • ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
     
    - Crystal Palace vs Az Alkmaar: Elia Faggion
    - Losanna vs Omonoia: Gaetano Vitale
    - Dinamo K. vs Zrinjski M. : Walter Topan
    - Shkendija vs Jagiellonia: Andrea Di Staso
    - Lincoln vs Rijeka: Andrea Calderoni
    - Rayo V. vs Lech Poznan: Andrea Consales
    - Shelbourne vs Drita: Alessio Colombo
    - Rapid vs U. Craiova: Riccardo Morelli

 

Articolo a cura di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog  

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Il Tribunale sbarra la strada alla Serie A: le azioni di gioco virtuali non violano i diritti audiovisivi

    Un'importante pronuncia del Tribunale Ordinario di Genova, emessa dalla V Sezione collegiale, ha stabilito un confine cruciale tra i diritti esclusivi detenuti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la libertà di espressione creativa nell'ambiente videoludico. La decisione, che respinge il reclamo della Lega, segna un punto di svolta nel dibattito sempre più acceso su come la normativa sui diritti audiovisivi, nata nell'era pre-digitale...
    S
    Sport
    giovedì, 06 novembre 2025

  • DAZN e Carta Giovani Nazionale: nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

    DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.Un impegno che prosegue per valorizzare la...
    D
    DAZN
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 6 Novembre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANNApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieri Giovedi 6...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • HbbTV Symposium 2025: la TV si rinnova tra shopping interattivo, pubblicità smart e futuro IP

    L'ecosistema televisivo globale si trova a un punto di svolta decisivo, con la tecnologia HbbTV che emerge non più come un complemento, ma come il motore centrale per l'innovazione dei media. La prossima edizione dell'HbbTV Symposium and Awards, in programma a Istanbul il 12 e 13 novembre, si preannuncia come il crocevia strategico per affrontare le sfide più urgenti del settore: la monetizzazione avanzata, la preparazione all'era IP e...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 06 novembre 2025

  • “Gomorra – Le Origini”: il prequel Sky Original diretto da Marco D’Amore a gennaio su Sky e NOW

    NAPOLI, 1977. LA STORIA DI COME TUTTO È INIZIATO Il prequel della storica saga Sky Original racconta l'educazione criminale del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna  Una produzione Sky Studios e Cattleya MARCO D’AMORE regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore  Una serie creata da LEONARDO FASOLI, MADDALENA RAVAGLI, ROBERTO...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (6 - 9 Novembre) F1 Brasile, MotoGP Portogallo in streaming su NOW

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo. F1 IN BRASILE – Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW con un tuffo nei mitici anni ’90: sul palco anche Tommaso Paradiso 🎤✨

    Dopo due serate ad alta intensità, X Factor 2025 torna giovedì 6 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il terzo Live Show. Questa settimana il palco dell’X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà “Back to the 90s”, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ‘90, che ha lasciato...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • MasterChef Italia 2025 dall'11 Dicembre su Sky e NOW alla scoperta del futuro della cucina

    Non c'è tradizione senza innovazione, e non c'è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anticipata dal promo che arriva oggi. E a presentarla ci sono i tre affiatatissimi e irresistibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, in una notte invernale ma piena di...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 05 novembre 2025

  • Sky Italia cambia pelle: la rivoluzione tech di Andrea Duilio porta il gruppo al ritorno all’utile

    La trasformazione di Sky Italia non è stata un semplice aggiornamento di catalogo, ma una vera e propria metamorfosi strutturale e identitaria. Sotto la guida di Andrea Duilio, in carica da quattro anni, l'azienda ha abbandonato la vecchia etichetta per autodefinirsi esplicitamente una tech media company. Questa definizione non è casuale, ma racchiude la strategia che ha permesso al gruppo di invertire la rotta finanziaria e costruire un ecosistema integrato...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 05 novembre 2025

  • Inter - Kairat Almaty diretta streaming Prime Video 🏆 Torna Prime Vision, innovazione AI Amazon!

    San Siro si prepara a ospitare il quarto appuntamento della League Phase UEFA Champions League, che vedrà l'Inter affrontare il Kairat Almaty, fresco vincitore del campionato in Kazakistan per il secondo anno consecutivo. Nonostante il divario tecnico, l'incontro assume una rilevanza strategica fondamentale per i nerazzurri, impegnati non solo ad assimilare i concetti di Cristian Chivu, ma anche a migliorare la propria posizione nel ranking europeo. L'Inter arriva...
    S
    Sport
    mercoledì, 05 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Guglielmo Tell, Giovedi 6 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Una serata di cinema da non perdere quella proposta da Sky e NOW, tra epica, fantascienza, biografie e commedie per tutti i gusti. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Guglielmo Tell, con Claes Bang nei panni dell'eroico cacciatore svizzero che, nel XIV secolo, imbraccia l'arco per...
     giovedì, 06 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Pearl Harbor, Mercoledi 5 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW offre una selezione imperdibile di grandi film per ogni gusto. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Pearl Harbor, il kolossal sentimentale diretto da Michael Bay, con Ben Affleck e Kate Beckinsale. Ambientato nel 1941, poco prima dell'attacco giapponese a...
     mercoledì, 05 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Madame Web, Martedi 4 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW regala un mix irresistibile di emozioni e generi. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Madame Web, il film Marvel con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica di New York che scopre di poter prevedere il futuro e diventa il bersaglio di un miste...
     martedì, 04 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Novembre: James Franco, Tomer Sisley e i Transformers

    GUIDA TV SKY / NOW | 2 - 8 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Lunedì 3 novembre, Sky Cinema Uno inaugur...
     lunedì, 03 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Largo Winch: Il prezzo del denaro, Lunedi 3 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Serata ad alta tensione su Sky e NOW, tra emozioni forti, azione e storie intense. Su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15, arriva Largo Winch: Il prezzo del denaro, adrenalinico action tratto dal celebre fumetto belga. Dopo il rapimento del figlio, Largo (Tomer Sisley) intraprende un viaggio pieno di ...
     lunedì, 03 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨