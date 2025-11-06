Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti
Giovedi 6 Novembre
UEFA CONFERENCE LEAGUE
UEFA EUROPA LEAGUE
SU SKY E IN STREAMING SU NOW
36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL
TRE LE ITALIANE IN CAMPO:
alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA
alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANN
Approfondimento pre e postpartita affidato a
STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
TV8 Europa League Night
in diretta un big match tra club stranieri
Giovedi 6 Novembre dalle 20.30 su TV8
e a seguire su Cielo il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night
Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre la quarta giornata della “league phase” di UEFA Europa League e il terzo turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251).
LE ITALIANE - Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo: appuntamento in terra tedesca in Conference League contro il Mainz (Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Alle 21, in Europa League, sarà la volta di Rangers-Roma (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Bologna-Brann (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K).
STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
LA COPERTINA - La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).
SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2025/26 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW
UEFA EUROPA LEAGUE 4a GIORNATA
- dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
- dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"
In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"
con Martina Quaranta
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League
- Salisburgo vs Go Ahead Eagles: Andrea Voria
- Basilea vs Steaua B.: Daniele Barone
- Midtjylland vs Celtic: Calogero Destro
- Utrecht vs Porto: Manuel Favia
- Stella Rossa vs Lille: Andrea Menon
- Dinamo Z. vs Celta Vigo: Alberto Pucci
- Malmoe vs Panathinaikos: Dario Massara
- Nizza vs Friburgo: Alessandro Sugoni
- Sturm Graz vs Nottingham F.: Matteo Marceddu
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: STURM GRAZ vs NOTTINGHAM FOREST
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Nicolò Ramella
Austriaci con 3 punti: 2-1 sui Rangers e ko contro Midtjylland e Celtic. Inglesi con 4 punti: 2-0 sul Porto, pareggio con Betis Siviglia e ko contro Midtjylland.
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: NIZZA vs FRIBURGO
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Giovanni Rispoli
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: UTRECHT vs PORTO
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Fabrizio Redaelli
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
- Aston Villa vs Maccabi T.A.: Federico Zanon
- Bologna vs Brann: Daniele Barone
- Viktoria P. vs Fenerbahce: Manuel Favia
- Ferencvaros vs Ludogorets: Andrea Voria
- Paok vs Young Boys: Calogero Destro
- Rangers vs Roma: Dario Massara
- Betis vs Lione: Andrea Menon
- Braga vs Genk: Alberto Pucci
- Stoccarda vs Feyenoord: Alessandro Sugoni
- ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: RANGERS vs ROMA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo
Inviato: Paolo Assogna
Scozzesi a 0 punti dopo le sconfitte contro Genk, Sturm Graz e Brann. Roma con 3 punti: 1-2 sul Nizza e sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen.
- ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: BOLOGNA vs BRANN
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Giancarlo Marocchi
Inviato: Marco Nosotti
Rossoblu' a quota 4: vittoria sulla Steaua, pari con Friburgo e ko con Aston Villa. Brann con 6 punti: vittorie su Utrecht, Rangers e ko contro il Lille.
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: BETIS vs LIONE
[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Antonio Niucera
Spagnoli con 6 punti: vittoria sul Ludogorets e pareggi con Nottingham e Genk. Lione a punteggio pieno con 3 vittorie su Utrecht, Salisburgo e Basilea.
- ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: ASTON VILLA vs MACCABI TEL AVIV
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Paolo Redi
- ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 4a Giornata: STOCCARDA vs FEYENOORD
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Gaia Brunelli
UEFA CONFERENCE LEAGUE 3a GIORNATA
- ore 18:45 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
- Mainz vs Fiorentina: Federico Botti
- Sparta P. vs Rakow: Biagio Liccardo
- Aek vs Shamrock R.: Alessio Colombo
- Larnaca vs Aberdeen: Riccardo Morelli
- Kuopiovs Slovan B. : Andrea Calderoni
- Shakhtar D. vs Breidablik: Andrea Di Staso
- Noah vs Sigma Olomuc: Walter Topan
- Celije vs Legia V.: Andrea Consales
- Samsunspor vs Hamrun S.: Gaetano Vitale
- Hacken vs Strasburgo: Biagio Liccardo
- ore 18:45 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: MAINZ vs FIORENTINA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti
Inviata: Vanessa Leonardi
Entrambe reduci da 2 vittorie senza subire gol: il Mainz contro Omonia e Zrinjski, la Fiorentina contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna.
- ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
- Crystal Palace vs Az Alkmaar: Elia Faggion
- Losanna vs Omonoia: Gaetano Vitale
- Dinamo K. vs Zrinjski M. : Walter Topan
- Shkendija vs Jagiellonia: Andrea Di Staso
- Lincoln vs Rijeka: Andrea Calderoni
- Rayo V. vs Lech Poznan: Andrea Consales
- Shelbourne vs Drita: Alessio Colombo
- Rapid vs U. Craiova: Riccardo Morelli
