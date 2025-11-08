Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Weekend da urlo su Sky e NOW: Sinner, MotoGP, Formula 1 e il super derby City-Liverpool

Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K.

  • Rugby Test Match – Italia-Australia, sabato 8 novembre alle 18.40
  • Serie A -  Parma-Milan, sabato 8 novembre alle 20.45
  • ATP Finals – domenica 9 novembre dalle 11.30
  • MotoGP – Gran Premio del Portogallo, domenica 9 novembre alle 15.00
  • Premier League – Manchester City-Liverpool, domenica 9 novembre alle 17.30
  • Formula 1 – Gran Premio del Brasile, domenica 9 novembre alle 18.00
  • Serie A - Roma-Udinese, domenica 9 novembre alle 18.00

Dal 9 al 16 novembre, solo su Sky Sport tutti i match delle ATP Finals, con Jannik Sinner campione in carica pronto a difendere il titolo. Gli otto migliori tennisti al mondo, tra cui per la prima volta due italiani, sono pronti per sbarcare a Torino. Si inizia domenica 9 dalle 11.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il sabato invece, a Riyadh, è il momento della finale delle WTA Finals, dalle 16.45 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Doppio appuntamento con i motori con il sprint race al sabato e gara la domenica. Per la MotoGP si corre in Portogallo, appuntamento alle 14.00 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, mentre per la Formula 1 in Brasile, sul circuito di San Paolo. La gara in diretta domenica alle 18.00 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da non perdere anche l'ultimo appuntamento della stagione con la WEC, la 8 ore in Bahrain sabato alle 12.00 su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, e il Worl Rally CHampionship con il Rally del Giappone. stage 5 domenica mattina alle 06.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

A novembre, come da tradizione, il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle "Quilter Nations Series" su Sky e in streaming su NOW, con tantissime sfide da vivere in diretta. Grande attesa soprattutto sabato 8 novembre per la partita che vedrà di fronte Italia e Australia a Udine, collocata all’interno di un vero e proprio sabato "mondiale", che vedrà in campo ben 9 delle prime 10 Nazionali della classifica globale: dal Sudafrica campione del mondo agli AllBlacks, dalla Francia campione del 6 Nazioni alle tradizionali potenze europee Irlanda e Inghilterra. L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada al BluEnergy Stadium di Udine sarà contro una Nazionale temibile come l’Australia, al momento 7^ nel ranking mondiale. La diretta di Italia-Australia inizierà alle 18.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.

La programmazione del weekend su Sky Sport e NOW

Sabato 8 novembre

  • ore 05.00: Golf, Abu Dhabi Championship 3a giornata su Sky Sport Golf
  • ore 11.05: MotoGP, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP
  • ore 11.45: MotoGP, Qualifiche su Sky Sport MotoGP
  • ore 12.00: FIA WEC, Bahrain su Sky Sport 257            
  • ore 13.30: Premier League, Tottenham-Manchester United su Sky Sport Calcio
  • ore 15.00: F1, GP Brasile - Sprint su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 15.30: Bundesliga, Union Berlino-Bayern Monaco su Sky Sport 258
  • ore 15.55: MotoGP, Sprint su Sky Sport MotoGP
  • ore 16.00: Tennis, ATP 250 Atene Finale su Sky Sport Arena
  • ore 16.45: WTA FINALS 2025, Riyadh Singles - Finale su Sky Sport Tennis
  • ore 18.40: Rugby Test Match, Italia-Australia su Sky Sport Uno, Sky Sport Max
  • ore 19.00: F1, GP Brasile - Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 20.45: Serie A, Parma-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
  • ore 21.05: Ligue 1, Monaco-Lens su Sky Sport 253

Domenica 9 novembre

  • ore 04.30: Golf, Abu Dhabi Championship 4a giornata su Sky Sport Golf
  • ore 06.00: WRC, Giappone, Stage 5 su Sky Sport Uno
  • ore 11.30: ATP FINALS 2025, Doubles Round Robin su Sky Sport Tennis
  • ore 12.00: Basket Serie A, Trapani Shark-Vanoli Cremona su Sky Sport Basket
  • ore 14.00: MotoGP, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 14.00: ATP FINALS 2025, Singles Round Robin su Sky Sport Tennis
  • ore 16.00: Basket Serie A, Cantù-Vanoli Cremona su Sky Sport Basket
  • ore 17.30: Premier League, Manchester City-Liverpool su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K
  • ore 18.00: F1, GP Brasile - Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 18.00: Serie A, Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
  • ore 20.45: Ligue 1, Brest-Lione su Sky Sport Calcio
  • ore 24.00: NBA, Memphis-Oklahoma City su Sky Sport Basket

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-ModenaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend,...
  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla...
  • X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

    TOTAL AUDIENCE DI 752MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE. NEI SETTE GIORNI OLTRE 2,1 MILIONI (FREE+PAY): +6% RISPETTO A UN ANNO FA ANCORA RECORD DI VOTI, QUASI 2,9 MILIONI: +9% SULLA SCORSA STAGIONE CONTINUA ANCHE L’EXPLOIT DELLA CONVERSAZIONE SOCIAL: +73% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, PROGRAMMA IN ASSOLUTO PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW,...
  • Max Pezzali e gli 883 arrivano in chiaro su TV8: la serie Sky che fa cantare tutta Pavia

    Miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi otto anni per i primi due episodi Oltre 1.3 milioni di spettatori nei 7 giorni per la serie su Sky La serie ha registrato una permanenza del pubblico superiore al 70%Incremento del +11% di ascolto successivo alla finestra di visione dei 28 giorni, confermandosiserie imperdibile per gli spettatori Per la prima volta in chiaro su TV8 sbarca “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli...
  • Il Tribunale sbarra la strada alla Serie A: le azioni di gioco virtuali non violano i diritti audiovisivi

    Un'importante pronuncia del Tribunale Ordinario di Genova, emessa dalla V Sezione collegiale, ha stabilito un confine cruciale tra i diritti esclusivi detenuti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la libertà di espressione creativa nell'ambiente videoludico. La decisione, che respinge il reclamo della Lega, segna un punto di svolta nel dibattito sempre più acceso su come la normativa sui diritti audiovisivi, nata nell'era pre-digitale...
  • DAZN e Carta Giovani Nazionale: nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

    DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.Un impegno che prosegue per valorizzare la...
  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 6 Novembre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANNApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieri Giovedi 6...
  • HbbTV Symposium 2025: la TV si rinnova tra shopping interattivo, pubblicità smart e futuro IP

    L'ecosistema televisivo globale si trova a un punto di svolta decisivo, con la tecnologia HbbTV che emerge non più come un complemento, ma come il motore centrale per l'innovazione dei media. La prossima edizione dell'HbbTV Symposium and Awards, in programma a Istanbul il 12 e 13 novembre, si preannuncia come il crocevia strategico per affrontare le sfide più urgenti del settore: la monetizzazione avanzata, la preparazione all'era IP e...
  • “Gomorra – Le Origini”: il prequel Sky Original diretto da Marco D’Amore a gennaio su Sky e NOW

    NAPOLI, 1977. LA STORIA DI COME TUTTO È INIZIATO Il prequel della storica saga Sky Original racconta l'educazione criminale del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna  Una produzione Sky Studios e Cattleya MARCO D’AMORE regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore  Una serie creata da LEONARDO FASOLI, MADDALENA RAVAGLI, ROBERTO...
    Sabato 8 Novembre Live Rai Sport: ItalRugby, emozioni al femminile tra calcio, volley e basket

    In vista del weekend, Sabato 8 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 08 novembre 2025

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 8 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Petra - Stagione 3: Gli onori di casa", Paola Cortellesi torna nei panni dell'iconica ispettrice genovese creata da Alicia Giménez-Bartlett. Quando un influente imprenditore viene trovato ucciso accanto a una giovane prostituta, Petra e il fidato Antonio Monte (Andrea Pennac...
     sabato, 08 novembre 2025

    Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamentocon Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 ...
     venerdì, 07 novembre 2025

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 7 - 13 Novembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 07 novembre 2025

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Portogallo Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo. MOTOMONDIALE A PORTIMAO – Questo weekend spazio anche al Motomondiale, che torna in Europa dopo la parentesi asiatica per il Gran Premio del Portogallo. Appuntamento con la conferenza stampa piloti giovedì alle 17, preludio alle sessioni di prove libere in programma venerdì alle ...
     venerdì, 07 novembre 2025

