Weekend da urlo su Sky e NOW: Sinner, MotoGP, Formula 1 e il super derby City-Liverpool

Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K.

Rugby Test Match – Italia-Australia , sabato 8 novembre alle 18.40

, sabato 8 novembre alle 18.40 Serie A - Parma-Milan , sabato 8 novembre alle 20.45

, sabato 8 novembre alle 20.45 ATP Finals – domenica 9 novembre dalle 11.30

– domenica 9 novembre dalle 11.30 MotoGP – Gran Premio del Portogallo , domenica 9 novembre alle 15.00

, domenica 9 novembre alle 15.00 Premier League – Manchester City-Liverpool , domenica 9 novembre alle 17.30

, domenica 9 novembre alle 17.30 Formula 1 – Gran Premio del Brasile , domenica 9 novembre alle 18.00

, domenica 9 novembre alle 18.00 Serie A - Roma-Udinese, domenica 9 novembre alle 18.00

Dal 9 al 16 novembre, solo su Sky Sport tutti i match delle ATP Finals, con Jannik Sinner campione in carica pronto a difendere il titolo. Gli otto migliori tennisti al mondo, tra cui per la prima volta due italiani, sono pronti per sbarcare a Torino. Si inizia domenica 9 dalle 11.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il sabato invece, a Riyadh, è il momento della finale delle WTA Finals, dalle 16.45 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Doppio appuntamento con i motori con il sprint race al sabato e gara la domenica. Per la MotoGP si corre in Portogallo, appuntamento alle 14.00 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, mentre per la Formula 1 in Brasile, sul circuito di San Paolo. La gara in diretta domenica alle 18.00 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da non perdere anche l'ultimo appuntamento della stagione con la WEC, la 8 ore in Bahrain sabato alle 12.00 su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, e il Worl Rally CHampionship con il Rally del Giappone. stage 5 domenica mattina alle 06.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

A novembre, come da tradizione, il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle "Quilter Nations Series" su Sky e in streaming su NOW, con tantissime sfide da vivere in diretta. Grande attesa soprattutto sabato 8 novembre per la partita che vedrà di fronte Italia e Australia a Udine, collocata all’interno di un vero e proprio sabato "mondiale", che vedrà in campo ben 9 delle prime 10 Nazionali della classifica globale: dal Sudafrica campione del mondo agli AllBlacks, dalla Francia campione del 6 Nazioni alle tradizionali potenze europee Irlanda e Inghilterra. L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada al BluEnergy Stadium di Udine sarà contro una Nazionale temibile come l’Australia, al momento 7^ nel ranking mondiale. La diretta di Italia-Australia inizierà alle 18.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.

La programmazione del weekend su Sky Sport e NOW

Sabato 8 novembre

ore 05.00: Golf, Abu Dhabi Championship 3a giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 11.05: MotoGP, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 11.45: MotoGP, Qualifiche su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 12.00: FIA WEC, Bahrain su Sky Sport 257

su Sky Sport 257 ore 13.30: Premier League, Tottenham-Manchester United su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 15.00: F1, GP Brasile - Sprint su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ore 15.30: Bundesliga, Union Berlino-Bayern Monaco su Sky Sport 258

su Sky Sport 258 ore 15.55: MotoGP, Sprint su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 16.00: Tennis, ATP 250 Atene Finale su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 16.45: WTA FINALS 2025, Riyadh Singles - Finale su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 18.40: Rugby Test Match, Italia-Australia su Sky Sport Uno, Sky Sport Max

su Sky Sport Uno, Sky Sport Max ore 19.00: F1, GP Brasile - Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ore 20.45: Serie A, Parma-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 21.05: Ligue 1, Monaco-Lens su Sky Sport 253

Domenica 9 novembre

ore 04.30: Golf, Abu Dhabi Championship 4a giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 06.00: WRC, Giappone, Stage 5 su Sky Sport Uno

su Sky Sport Uno ore 11.30: ATP FINALS 2025, Doubles Round Robin su Sky Sport Tennis

Round Robin su Sky Sport Tennis ore 12.00: Basket Serie A, Trapani Shark-Vanoli Cremona su Sky Sport Basket

su Sky Sport Basket ore 14.00: MotoGP, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 14.00: ATP FINALS 2025, Singles Round Robin su Sky Sport Tennis

Round Robin su Sky Sport Tennis ore 16.00: Basket Serie A, Cantù-Vanoli Cremona su Sky Sport Basket

su Sky Sport Basket ore 17.30: Premier League, Manchester City-Liverpool su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K

su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K ore 18.00: F1, GP Brasile - Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ore 18.00: Serie A, Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Ligue 1, Brest-Lione su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 24.00: NBA, Memphis-Oklahoma City su Sky Sport Basket

