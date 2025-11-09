Tennis, Nitto ATP Finals 2025 (diretta SKY e NOW) con Sinner, Musetti e doppio Bolelli/Vavassori

Mancano solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, il più importante evento tennistico che si disputa in Italia. Gli 8 giocatori più forti del 2025 si contenderanno il titolo di numero 1 dell’anno che sta per concludersi e l’italiano Jannik Sinner, davanti ai propri tifosi, si presenta con l’intenzione di confermare il successo di 12 mesi fa. Da domenica 9 novembre su Sky e in streaming su NOW tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore e non perdere neanche un istante dell’appuntamento torinese, a partire dagli allenamenti di preparazione dei grandi campioni fino alle analisi serali della giornata appena conclusa.

Sarà duopolio Sinner-Alcaraz anche a Torino? È la domanda principale delle Atp Finals 2025, ospitate per il quinto anno consecutivo in Italia. Sinner vuole confermare il titolo conquistato un anno fa da "profeta in patria", primo azzurro di sempre a vincere il torneo dei maestri. Alcaraz, invece, vuole sfatare il tabù delle Atp Finals (dove non è mai andato oltre le semifinali) e cancellare la sconfitta all'esordio a Parigi con Norrie; Inoltre le Finals di quest'anno avranno un valore doppio, perché in palio c'è anche il numero 1 di fine anno. Alcaraz parte favorito, ma Jannik può ancora sognare nel sorpasso Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/Coppie divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa. Se due o più giocatori/coppie chiudono con pari vittorie il girone, la classifica viene determinata dalla seguente procedura. In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto. In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da: numero di partite giocate, Totale di set vinti, Totale di giochi vinti, posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp Tour.

Insieme a Jannik Sinner nel girone “Borg”, sono stati sorteggiati Alexander Zverev, Ben Shelton e Félix Auger-Aliassime. Nel girone “Connors” si sfideranno Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz e Alex de Minaur. I primi due classificati dei rispettivi gruppi si sfideranno in semifinali incrociate, i vincitori si affronteranno nella finale di domenica 16 novembre. Djokovic non giocherà le Atp Finals. Musetti ripescato va nel gruppo Connors assieme ad Alcaraz, De Minaur e Fritz (con cui debutterà lunedì).

Le sfide del torneo di singolare della prima giornata, domenica 9 novembre, vedranno di fronte: Alcaraz contro De Minaur (Sky Sport Tennis e NOW non prima delle 14 con la telecronaca di Elena Pero ePaolo Bertolucci) e Zverev contro Shelton (Sky Sport Tennis e NOW non prima delle 20.30 con la telecronaca di Luca Boschetto e van Ljubicic). Primo match per Jannik Sinner lunedì 10 novembre sera contro Félix Auger-Aliassime.

L’Italia è presente anche nel torneo di doppio con la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri sono nel gruppo “Fleming” insieme a Cash/Glasspool, Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz. Nel girone “McEnroe” ci sono Heliovaara/Patte, Arevalo/Pavic, Salisbury/Skupski e Harrison/King. Le sfide del torneo di doppio della prima giornata, domenica 9 novembre, vedranno di fronte: Granollers/Zeballos contro Krawietz/Puetz (Sky Sport Tennis e NOW dalle 11.30) e Cash/Glasspool contro gli azzurri Bolelli/Vavassori (Sky Sport Tennis e NOW non prima delle 18) con Federico Ferrero e Barbara Rossi al commento di entrambi i match.

Il racconto dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals sarà curato come sempre dalla squadra tennis di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata.

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.itsaranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite e su Insider, la sezione Premium del sito, ulteriori analisi e approfondimenti delle principali firme di Sky Sport.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT TENNIS (CANALE 203) E IN STREAMING SU NOW



* = visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201)

Domenica 9 novembre

ore 11:00 Studio ATP Finals

ore 11:30 Doppio – Round Robin – Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz

Telecronaca: Federico Ferrero e Barbara Rossi

Telecronaca: Federico Ferrero e Barbara Rossi ore 13:30 Studio ATP Finals

ore 14:00 Singolare – Round Robin – Alcaraz vs De Minaur

Telecronaca: Elena Pero e Paolo Bertolucci

Telecronaca: Elena Pero e Paolo Bertolucci ore 16:00 Studio ATP Finals

ore 17:30 Studio ATP Finals

ore 18:00 Doppio – Round Robin – Cash/Glasspool vs Bolelli/Vavassori

Telecronaca: Federico Ferrero e Barbara Rossi

ore 20:00 Studio ATP Finals

ore 20:30 Singolare – Round Robin - Zverev vs Shelton *

Telecronaca: Luca Boschetto e Ivan Ljubicic

Telecronaca: Luca Boschetto e Ivan Ljubicic ore 22:30 Studio ATP Finals *

ore 23:00 ATP Finals The Insider *

Lunedì 10 novembre

ore 11:15 Studio ATP Finals *

ore 11:30 Doppio – Round Robin – Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski *

ore 13:30 Studio ATP Finals *

ore 14 Singolare – Round Robin – Musetti vs Fritz *

ore 16 Studio ATP Finals *

ore 17:30 Studio ATP Finals *

ore 18 Doppio – Round Robin – Heliovaara/Patten vs Harrison/King *

ore 20 Studio ATP Finals *

ore 20:30 Singolare – Round Robin – Sinner vs Auger-Aliassime *

ore 22:30 Studio ATP Finals *

ore 23:00 ATP Finals The Insider *

Martedì 11 novembre

ore 11:15 Studio ATP Finals *

ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1 *

ore 13:30 Studio ATP Finals *

ore 14 Singolare – Round Robin – P1 *

ore 16 Studio ATP Finals *

ore 17:30 Studio ATP Finals *

ore 18 Doppio – Round Robin – P2 *

ore 20 Studio ATP Finals

ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2

ore 22:30 Studio ATP Finals

ore 23 ATP Finals The Insider

Mercoledì 12 novembre

ore 11:15 Studio ATP Finals *

ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1 *

ore 13:30 Studio ATP Finals *

ore 14 Singolare – Round Robin – P1 *

ore 16 Studio ATP Finals *

ore 17:30 Studio ATP Finals *

ore 18 Doppio – Round Robin – P2 *

ore 20 Studio ATP Finals

ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2

ore 22:30 Studio ATP Finals

ore 23 ATP Finals The Insider

Giovedì 13 novembre

ore 11:15 Studio ATP Finals *

ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1 *

ore 13:30 Studio ATP Finals *

ore 14 Singolare – Round Robin – P1 *

ore 16 Studio ATP Finals *

ore 17:30 Studio ATP Finals *

ore 18 Doppio – Round Robin – P2 *

ore 20 Studio ATP Finals *

ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2 *

ore 22:30 Studio ATP Finals *

ore 23 ATP Finals The Insider *

Venerdì 14 novembre

ore 11:15 Studio ATP Finals *

ore 11:30 Doppio – Round Robin – P1 *

ore 13:30 Studio ATP Finals *

ore 14 Singolare – Round Robin – P1 *

ore 16 Studio ATP Finals *

ore 17:30 Studio ATP Finals *

ore 18 Doppio – Round Robin – P2 *

ore 20 Studio ATP Finals

ore 20:30 Singolare – Round Robin – P2

ore 22:30 Studio ATP Finals

ore 23 ATP Finals The Insider

Sabato 15 novembre

ore 11:30 Studio ATP Finals

ore 12 Doppio – 1^ semifinale

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14:30 Singolare – 1^ semifinale

ore 16:30 Studio ATP Finals

ore 17:30 Studio ATP Finals

ore 18 Doppio – 2^ semifinale *

ore 20 Studio ATP Finals *

ore 20:30 Singolare – 2^ semifinale *

ore 22:30 Studio ATP Finals *

ore 23 ATP Finals The Insider

Domenica 16 novembre

ore 14:30 Studio ATP Finals

ore 15 Doppio – Finale

ore 17:30 Studio ATP Finals *

ore 18 Singolare – Finale *

ore 20 Studio ATP Finals *

ore 20:30 ATP Finals The Insider *

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda



per seguire tutta la stagione del tennis su Sky!