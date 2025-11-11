Accused – Sotto processo: il legal thriller di Howard Gordon con Chiklis e Breslin arriva su Sky e NOW

Persone comuni, decisioni difficili, conseguenze impreviste. Dall’11 novembre su Sky e in streaming su NOW arriva ACCUSED – SOTTO PROCESSO, nuovo courtroom thriller creato da Howard Gordon, co-ideatore di Homeland – Caccia alla spia e produttore esecutivo di 24 – Redenzione., dall’omonimo legal drama antologico britannico vincitore dell’International Emmy Award.

Ogni episodio di Accused – Sotto processo è un thriller serrato e provocatorio prodotto da Fox Entertainment e Sony Pictures Television: un crimine diverso, in una città diversa, raccontato dal punto di vista dell’imputato. Tutto inizia in un’aula di tribunale, davanti al giudice, con un accusato di cui non conosciamo né il crimine né le circostanze che lo hanno condotto lì.

Attraverso il suo sguardo, la serie mostra come persone comuni possano trovarsi coinvolte in situazioni straordinarie, dove una scelta sbagliata ne innesca un’altra, fino al punto di non ritorno. Interpretazioni intense, temi contemporanei e una fotografia senza compromessi offrono uno specchio delle paure e delle contraddizioni del nostro tempo.

Accused – Sotto processo ci ricorda che chiunque, in un attimo, può ritrovarsi dall’altra parte del banco degli imputati. E tu, cosa avresti fatto al suo posto?

Il cast, diverso in ogni episodio, include Michael Chiklis, Whitney Cummings, Abigail Breslin, Aisha Dee, Molly Parker, Margo Martindale, Malcolm-Jamal Warner, Wendell Pierce, Stephanie Nogueras, Rachel Bilson, Jack Davenport, J. Harrison Ghee, Ian Anthony Dale, Jason Ritter, Meaghan Rath, Adam Bakri, Keith Carradine e Betsy Brandt.

Howard Gordon è showrunner e produttore esecutivo, insieme ad Alex Gansa e Glenn Geller. Tra i registi, Marlee Matlin, Billy Porter, Michael Chiklis e Tazbah Chavez.

ACCUSED – SOTTO PROCESSO | Dall’11 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

