Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
giovedì, 13 novembre 2025 | Ore: 12:50

Torna il grande calcio internazionale su Sky ein streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

Giovedì 13 novembre 2025, le qualificazioni europee ai Mondiali 2026 entrano nel vivo con la nona giornata, un programma ricco di partite decisive e dirette imperdibili per gli appassionati di calcio. Alle 18:00 prende il via la diretta gol su Sky Sport Calcio 202, disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, con tutti i gol raccontati in tempo reale dalla voce inconfondibile dei telecronisti Sky, per non perdersi nulla dei momenti più emozionanti delle qualificazioni. La prima tranche di match include Azerbaijan-Islanda, con la telecronaca di Calogero Destro, Armenia-Ungheria seguita da Matteo Marceddu e Norvegia-Estonia, affidata a Federico Zanon. Parallelamente, su Sky Sport Arena 204, la partita Norvegia-Estonia, valida per il Gruppo I, viene raccontata da Federico Zancan. La classifica del gruppo vede la Norvegia prima con 18 punti, l'Italia seconda a quota 15, Israele terza e Moldavia quinta; all'andata la Norvegia si era imposta per 1-0 sull'Estonia.

Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30, lo studio dedicato alle qualificazioni ospita Sara Benci, Marco Nosotti, Veronica Baldaccini e Beppe Bergomi, che propongono le azioni più spettacolari, le interviste a caldo di allenatori e protagonisti, e commenti analitici sui match del giorno. Alle 20:45, la diretta gol riprende su Sky Sport Calcio 202 con Francia-Ucraina, Repubblica d'Irlanda-Portogallo, Andorra-Albania e Inghilterra-Serbia, raccontate rispettivamente da Federico Zanon, Christian Giordano, Calogero Destro e Matteo Marceddu. Su Sky Sport Arena 204, Riccardo Gentile segue in esclusiva Francia-Ucraina, con la Francia prima nel Gruppo D a 10 punti, l'Ucraina seconda a 7, Islanda terza a 4 punti e Azerbaigian ultima con un solo punto, dopo il 2-0 dell'andata. A chiudere la giornata, alle 24:00, la differita Moldavia-Italia su Sky Sport Calcio 202, commentata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con l'inviato Peppe Di Stefano a Chisinau: l'Italia, seconda nel Gruppo I con 15 punti, affronta la Moldavia quinta con un solo punto, dopo il 2-0 conquistato nella sfida di andata.

Venerdì 14 novembre, la nona giornata prosegue alle 18:00 con Finlandia-Malta, telecronaca di Nicola Roggero su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Il Gruppo G vede l'Olanda prima con 16 punti, la Polonia seconda a 13, la Finlandia terza a 10, la Lituania quarta a 3 e Malta ultima a 2, mentre all'andata la Finlandia aveva vinto 1-0. Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00, Sara Benci e Stefano De Grandis conducono lo studio, proponendo analisi, commenti e interviste a caldo sui match più significativi. Alle 20:45, la diretta gol segue Lussemburgo-Germania, Slovacchia-Irlanda del Nord, Polonia-Paesi Bassi, Gibilterra-Montenegro e Croazia-Far Oer, rispettivamente con Gianluigi Bagnulo, Manuel Favia, Christian Giordano, Elia Faggion e Giovanni Poggi al microfono. Su Sky Sport 253, Riccardo Gentile racconta Lussemburgo-Germania, con la Germania prima nel Gruppo A a 9 punti e +5 di differenza reti, seguita da Slovacchia a 9 e Irlanda a 6, mentre il Lussemburgo resta a 0, dopo il netto 4-0 dell'andata.

Sabato 15 novembre, alle 15:00, Kazakhstan-Belgio apre la giornata con la telecronaca di Alessandro Sugoni su Sky Sport Max 206 e in streaming su NOW e Sky Go: nel Gruppo J, il Belgio guida con 14 punti, la Macedonia seconda a 13, il Kazakistan quarto a 7, il Galles terzo con 10 e Liechtenstein ultimo a 0, con il Belgio vincitore all'andata per 6-0. Alle 18:00, la diretta gol su Sky Sport Calcio 202 segue Turchia-Bulgaria, Georgia-Spagna, Cipro-Austria e Liechtenstein-Galles, raccontate da Manuel Favia, Christian Giordano, Elia Faggion e Calogero Destro. Su Sky Sport 256, Antonio Nucera commenta Georgia-Spagna, mentre dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 lo studio con Sara Benci e Paolo Ciarravano propone interviste, analisi e commenti sui momenti più spettacolari della giornata. Alle 20:45, la diretta gol segue Svizzera-Svezia, Slovenia-Kosovo, Danimarca-Bielorussia, Grecia-Scozia e Bosnia Erzegovina-Romania con Christian Giordano, Manuel Favia, Elia Faggion, Calogero Destro e Paolo Redi al microfono. In particolare, su Sky Sport 253 e in chiaro su Cielo HD, Federico Botti racconta Svizzera-Svezia: la Svizzera guida il Gruppo B a 10 punti, Kosovo secondo con 7, Slovenia terza con 3 e Svezia quarta con un solo punto, dopo il 2-0 dell'andata.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive  

GIOVEDI 13 NOVEMBRE  2025

  • Ore 18:00: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

    - Azerbaijan vs Islanda (Gr. D): Calogero Destro
    - Armenia vs Ungheria (Gr. F): Matteo Marceddu
    - Norvegia vs Estonia (Gr. I): Federico Zanon
     
  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. I - NORVEGIA vs ESTONIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zancan
    Gruppo I con Italia seconda con 15 punti, Israele terza e Moldavia quinta. Norvegia prima con 18 punti. Ha vinto 1-0 all'andata. Estonia quarta con 4 punti.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con: Sara Benci, Marco Nosotti, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

     - Francia vs Ucraina (Gr. D): Federico Zanon
    - Repubblica d'Irlanda vs Portogallo (Gr. F): Christian Giordano
    - Andorra vs Albania (Gr. K): Calogero Destro
    - Inghilterra vs Serbia (Gr. K): Matteo Marceddu
     
  • Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. D - FRANCIA vs UCRAINA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Gruppo D con Islanda terza a 4 punti e Azerbaigian con un solo punto. Francia prima con 10 punti. Ha vinto 2-0 all'andata. Ucraina seconda a quota 7.
     
  • Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. I - MOLDAVIA vs ITALIA
    Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: differita su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi
    Inviato a Chisinau: Peppe Di Stefano
    Gruppo I con Norvegia prima, Israele terza ed Estonia quarta. Moldavia quinta con un solo punto. Italia seconda con 15 punti. Ha vinto 2-0 all'andata.

VENERDI 14 NOVEMBRE  2025

  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. G - FINLANDIA vs MALTA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero
    Gruppo G con Olanda a quota 16, Polonia seconda con 13, Lituania quarta con 3. Finlandia terza con 10 punti. Ha vinto 1-0 all'andata. Malta ultima con 2 punti.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Sara Benci e Stefano De Grandis
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

    -. Lussemburgo vs Germania (Gr. A):Gianluigi Bagnulo
    - Slovacchia vs Irlanda del Nord (Gr. A): Manuel Favia
    - Polonia vs Paesi Bassi (Gr. G): Christian Giordano
    - Gilbilterra vs Montenegro (Gr. L): Elia Faggion
    - Croazia vs Far Oer (Gr. L): Giovanni Poggi
     
  • Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. A - LUSSEMBURGO vs GERMANIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Gruppo A con Slovacchia seconda a quota 9 e Irlanda terza con 6 punti. Lussemburgo 0. Germania prima con 9 punti e +5 differenza reti. Ha vinto 4-0 all'andata.

SABATO 15 NOVEMBRE 2025

  • Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. I - KAZAKHISTAN vs BELGIO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max 206
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Gruppo J con Macedonia seconda con 13 punti, Galles 10 e Liechtenstein ancora a 0. Kazakhistan quarto con 7. Belgio primo con 14. Ha vinto 6-0 all'andata
     
  • Ore 18:00: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

    - Turchia vs Bulgaria (Gr. E): Manuel Favia
    - Georgia vs Spagna (Gr. E): Christian Giordano
    - Cipro vs Austria (Gr. H): Elia Faggion
    - Liechtenstein vs Galles (Gr. J): Calogero Destro
     
  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. E - GEORGIA vs SPAGNA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Sara Benci e Paolo Ciarravano
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20:45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

     - Svizzera vs Svezia (Gr. B): Christian Giordano
    - Slovenia vs Kosovo (Gr. B): Manuel Favia
    - Danimarca vs Bielorussia (Gr. C): Elia Faggion
    - Grecia vs Scozia (Gr. C): Calogero Destro
    - Bosnia Erzegovina vs Romania (Gr. H): Paolo Redi
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. B - SVIZZERA vs SVEZIA
    [in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Federico Botti
    Gruppo B con Kosovo secondo con 7 punti, Slovenia terza con 3. Svizzera prima a quota 10. Ha vinto 2-0 all'andata. Svezia quarta con un solo punto.

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive  

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky ein streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Giovedì 13 novembre 2025, le qualificazioni europee ai Mondiali 2026 entrano nel...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • HbbTV Awards 2025: tutti i vincitori dell’eccellenza nella TV interattiva

    L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare i vincitori per gli HbbTV Award 2025, pensati per rappresentare e celebrare l'eccellenza nella comunità HbbTV. Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025 I...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 13 novembre 2025

  • X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

    Potrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Gruppo Bjorn Borg: grazie al successo di AugerâAliassime su Shelton, Sinner è padrone del proprio destino nel match serale con Zverev. Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. L'Inalpi Arena ha offerto ancora una volta la sua elettrizzante combinazione di tattica e suspense, ma è stato il drammatico epilogo della sessione diurna del Gruppo Bjorn Borg a spalancare la strada a Jannik Sinner. Grazie alla strenua rimonta di Felix Auger-Aliassime su Ben...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Agcom Delibera 96/25/CONS: entra in vigore l’age verification per siti e piattaforme video

    La delibera n. 96/25/CONS relativa all'age verification, come disposta dal Decreto Caivano, entra oggi pienamente in vigore. L'Autorità, in applicazione della delibera citata, ha proceduto alla pubblicazione, in data 31 ottobre 2025, della lista dei soggetti obbligati, oggetto di periodico aggiornamento, che è stata altresì comunicata alla Commissione europea. Per quanto riguarda le tempistiche di implementazione del sistema di verifica, tenuto conto...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • NOW a Torino: tre giorni di sport, intrattenimento e 'caramelle' in Piazza Vittorio Veneto

    Dopo il successo delle tappe di Milano e Napoli, NOW, il servizio streaming di Sky, approda nel cuore di Torino nel weekend delle Nitto ATP Finals 2025, per celebrare insieme alla città un fine settimana dedicato allo sport e all’intrattenimento. Dal 14 al 16 novembre, Piazza Vittorio Veneto ospiterà un grande evento aperto al pubblico: tre giorni di appuntamenti imperdibili tra sfide di padel, spettacolo e le sorprese del celebre distributore di caramelle,...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Una Figlia in prima TV su Sky e NOW: Accorsi e Francesconi tra amore e conflitti familiari

    Sky Cinema presenta in prima TV UNA FIGLIA, il nuovo film di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in arrivo mercoledì 12 novembre,alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Dopo MIA, Ivano De Matteo torna a esplorare il legame tra genitori e figli con una storia che affronta temi difficili come la responsabilità, la colpa e la...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡

    Siviglia torna a essere, per l'undicesima volta, l'epicentro mondiale della tecnologia audiovisiva avanzata. Con oltre 70 esperti provenienti da 22 nazioni tra Europa, Asia, Nord e Sud America, l'edizione 2025 del 4K HDR Summit non è solo un convegno, ma un vero e proprio crocevia in cui "la tecnologia e il contenuto hanno tempo per confrontarsi". L'evento, organizzato da Medina Media Events, si svolge in quattro intense giornate, dall'11 al 14...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 11 novembre 2025

  • Accused – Sotto processo: il legal thriller di Howard Gordon con Chiklis e Breslin arriva su Sky e NOW

    Persone comuni, decisioni difficili, conseguenze impreviste. Dall’11 novembre su Sky e in streaming su NOW arriva ACCUSED – SOTTO PROCESSO, nuovo courtroom thriller creato da Howard Gordon, co-ideatore di Homeland – Caccia alla spia e produttore esecutivo di 24 – Redenzione., dall’omonimo legal drama antologico britannico vincitore dell’International Emmy Award. Ogni episodio di Accused – Sotto processo...
    S
    Sky Italia
    martedì, 11 novembre 2025

  • Amazon blocca app pirata su Fire TV: stop mirato delle illegali per sicurezza e tutela diritti d’autore

    L’epoca in cui la chiavetta multimediale più popolare di Amazon fungeva da inconsapevole porta d'accesso per i sistemi di streaming illegale e IPTV sembra volgere al termine. Dopo anni in cui i giganti della tecnologia si sono concentrati sull’impedire l’ingresso di applicazioni illegali nei loro store ufficiali, Amazon ha deciso di alzare drasticamente il tiro, dando il via a una vasta operazione globale contro la pirateria televisiva che colpisce...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghostbusters: Minaccia glaciale, Giovedi 13 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Ghostbusters: Minaccia glaciale" riporta in azione gli Acchiappafantasmi in una New York sconvolta da un'inaspettata Era Glaciale. Vecchi e nuovi membri del team uniscono le forze per affrontare una misteriosa energia maligna che minaccia la città, tra sequenze comiche, effetti...
     giovedì, 13 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Figlia, Mercoledi 12 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Una figlia" è un intenso dramma di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi. Il protagonista vive esclusivamente per sua figlia dopo la morte della moglie, ma quando prova ad aprirsi a un nuovo amore, si trova a confrontarsi con la reazione imprevedibile della ragazza, tra conflitti, emo...
     mercoledì, 12 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Martedi 11 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Secret Team 355" porta sullo schermo un'avventura spy-action tutta al femminile, con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un gruppo di agenti internazionali deve collaborare per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate, affrontando i...
     martedì, 11 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Novembre: De Niro, Call My Agent, Luke Perry e maratona Jumanji

    GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 9 novembre l'appuntamento su Sky e NO...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Alto Knights - I due volti del crimine, Lunedi 10 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "The Alto Knights - I due volti del crimine" segna l'incontro tra Barry Levinson e Robert De Niro in un gangster movie dall'atmosfera densa e autentica, ispirato a una storia vera. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la rivalità tra due figure l...
     lunedì, 10 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨