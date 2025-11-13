Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna il grande calcio internazionale su Sky ein streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

Giovedì 13 novembre 2025, le qualificazioni europee ai Mondiali 2026 entrano nel vivo con la nona giornata, un programma ricco di partite decisive e dirette imperdibili per gli appassionati di calcio. Alle 18:00 prende il via la diretta gol su Sky Sport Calcio 202, disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, con tutti i gol raccontati in tempo reale dalla voce inconfondibile dei telecronisti Sky, per non perdersi nulla dei momenti più emozionanti delle qualificazioni. La prima tranche di match include Azerbaijan-Islanda, con la telecronaca di Calogero Destro, Armenia-Ungheria seguita da Matteo Marceddu e Norvegia-Estonia, affidata a Federico Zanon. Parallelamente, su Sky Sport Arena 204, la partita Norvegia-Estonia, valida per il Gruppo I, viene raccontata da Federico Zancan. La classifica del gruppo vede la Norvegia prima con 18 punti, l'Italia seconda a quota 15, Israele terza e Moldavia quinta; all'andata la Norvegia si era imposta per 1-0 sull'Estonia.

Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30, lo studio dedicato alle qualificazioni ospita Sara Benci, Marco Nosotti, Veronica Baldaccini e Beppe Bergomi, che propongono le azioni più spettacolari, le interviste a caldo di allenatori e protagonisti, e commenti analitici sui match del giorno. Alle 20:45, la diretta gol riprende su Sky Sport Calcio 202 con Francia-Ucraina, Repubblica d'Irlanda-Portogallo, Andorra-Albania e Inghilterra-Serbia, raccontate rispettivamente da Federico Zanon, Christian Giordano, Calogero Destro e Matteo Marceddu. Su Sky Sport Arena 204, Riccardo Gentile segue in esclusiva Francia-Ucraina, con la Francia prima nel Gruppo D a 10 punti, l'Ucraina seconda a 7, Islanda terza a 4 punti e Azerbaigian ultima con un solo punto, dopo il 2-0 dell'andata. A chiudere la giornata, alle 24:00, la differita Moldavia-Italia su Sky Sport Calcio 202, commentata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con l'inviato Peppe Di Stefano a Chisinau: l'Italia, seconda nel Gruppo I con 15 punti, affronta la Moldavia quinta con un solo punto, dopo il 2-0 conquistato nella sfida di andata.

Venerdì 14 novembre, la nona giornata prosegue alle 18:00 con Finlandia-Malta, telecronaca di Nicola Roggero su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW e Sky Go. Il Gruppo G vede l'Olanda prima con 16 punti, la Polonia seconda a 13, la Finlandia terza a 10, la Lituania quarta a 3 e Malta ultima a 2, mentre all'andata la Finlandia aveva vinto 1-0. Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00, Sara Benci e Stefano De Grandis conducono lo studio, proponendo analisi, commenti e interviste a caldo sui match più significativi. Alle 20:45, la diretta gol segue Lussemburgo-Germania, Slovacchia-Irlanda del Nord, Polonia-Paesi Bassi, Gibilterra-Montenegro e Croazia-Far Oer, rispettivamente con Gianluigi Bagnulo, Manuel Favia, Christian Giordano, Elia Faggion e Giovanni Poggi al microfono. Su Sky Sport 253, Riccardo Gentile racconta Lussemburgo-Germania, con la Germania prima nel Gruppo A a 9 punti e +5 di differenza reti, seguita da Slovacchia a 9 e Irlanda a 6, mentre il Lussemburgo resta a 0, dopo il netto 4-0 dell'andata.

Sabato 15 novembre, alle 15:00, Kazakhstan-Belgio apre la giornata con la telecronaca di Alessandro Sugoni su Sky Sport Max 206 e in streaming su NOW e Sky Go: nel Gruppo J, il Belgio guida con 14 punti, la Macedonia seconda a 13, il Kazakistan quarto a 7, il Galles terzo con 10 e Liechtenstein ultimo a 0, con il Belgio vincitore all'andata per 6-0. Alle 18:00, la diretta gol su Sky Sport Calcio 202 segue Turchia-Bulgaria, Georgia-Spagna, Cipro-Austria e Liechtenstein-Galles, raccontate da Manuel Favia, Christian Giordano, Elia Faggion e Calogero Destro. Su Sky Sport 256, Antonio Nucera commenta Georgia-Spagna, mentre dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 lo studio con Sara Benci e Paolo Ciarravano propone interviste, analisi e commenti sui momenti più spettacolari della giornata. Alle 20:45, la diretta gol segue Svizzera-Svezia, Slovenia-Kosovo, Danimarca-Bielorussia, Grecia-Scozia e Bosnia Erzegovina-Romania con Christian Giordano, Manuel Favia, Elia Faggion, Calogero Destro e Paolo Redi al microfono. In particolare, su Sky Sport 253 e in chiaro su Cielo HD, Federico Botti racconta Svizzera-Svezia: la Svizzera guida il Gruppo B a 10 punti, Kosovo secondo con 7, Slovenia terza con 3 e Svezia quarta con un solo punto, dopo il 2-0 dell'andata.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

GIOVEDI 13 NOVEMBRE 2025

Ore 18:00: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Azerbaijan vs Islanda (Gr. D): Calogero Destro

- Armenia vs Ungheria (Gr. F) : Matteo Marceddu

- Norvegia vs Estonia (Gr. I): Federico Zanon



Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. I - NORVEGIA vs ESTONIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Gruppo I con Italia seconda con 15 punti, Israele terza e Moldavia quinta. Norvegia prima con 18 punti. Ha vinto 1-0 all'andata. Estonia quarta con 4 punti.



Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con: Sara Benci, Marco Nosotti, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Francia vs Ucraina (Gr. D): Federico Zanon

- Repubblica d'Irlanda vs Portogallo (Gr. F): Christian Giordano

- Andorra vs Albania (Gr. K): Calogero Destro

- Inghilterra vs Serbia (Gr. K): Matteo Marceddu



Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. D - FRANCIA vs UCRAINA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Gruppo D con Islanda terza a 4 punti e Azerbaigian con un solo punto. Francia prima con 10 punti. Ha vinto 2-0 all'andata. Ucraina seconda a quota 7.



Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. I - MOLDAVIA vs ITALIA
Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio 202
Streaming: differita su NOW e Sky Go
Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi
Inviato a Chisinau: Peppe Di Stefano
Gruppo I con Norvegia prima, Israele terza ed Estonia quarta. Moldavia quinta con un solo punto. Italia seconda con 15 punti. Ha vinto 2-0 all'andata.

Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio 202

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

Inviato a Chisinau: Peppe Di Stefano

Gruppo I con Norvegia prima, Israele terza ed Estonia quarta. Moldavia quinta con un solo punto. Italia seconda con 15 punti. Ha vinto 2-0 all'andata.

VENERDI 14 NOVEMBRE 2025

Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. G - FINLANDIA vs MALTA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Gruppo G con Olanda a quota 16, Polonia seconda con 13, Lituania quarta con 3. Finlandia terza con 10 punti. Ha vinto 1-0 all'andata. Malta ultima con 2 punti.



Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con Sara Benci e Stefano De Grandis

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



-. Lussemburgo vs Germania (Gr. A): Gianluigi Bagnulo

- Slovacchia vs Irlanda del Nord (Gr. A): Manuel Favia

- P olonia vs Paesi Bassi (Gr. G): Christian Giordano

- Gilbilterra vs Montenegro (Gr. L): Elia Faggion

- Croazia vs Far Oer (Gr. L) : Giovanni Poggi



Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. A - LUSSEMBURGO vs GERMANIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Riccardo Gentile
Gruppo A con Slovacchia seconda a quota 9 e Irlanda terza con 6 punti. Lussemburgo 0. Germania prima con 9 punti e +5 differenza reti. Ha vinto 4-0 all'andata.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Gruppo A con Slovacchia seconda a quota 9 e Irlanda terza con 6 punti. Lussemburgo 0. Germania prima con 9 punti e +5 differenza reti. Ha vinto 4-0 all'andata.

SABATO 15 NOVEMBRE 2025

Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. I - KAZAKHISTAN vs BELGIO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Max 206

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Gruppo J con Macedonia seconda con 13 punti, Galles 10 e Liechtenstein ancora a 0. Kazakhistan quarto con 7. Belgio primo con 14. Ha vinto 6-0 all'andata



Ore 18:00: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Turchia vs Bulgaria (Gr. E): Manuel Favia

- Georgia vs Spagna (Gr. E): Christian Giordano

- Cipro vs Austria (Gr. H): Elia Faggion

- Liechtenstein vs Galles (Gr. J): Calogero Destro



Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. E - GEORGIA vs SPAGNA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Antonio Nucera

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera



Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con Sara Benci e Paolo Ciarravano

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Ore 20:45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata - DIRETTA GOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Svizzera vs Svezia (Gr. B): Christian Giordano

- Slovenia vs Kosovo (Gr. B): Manuel Favia

- Danimarca vs Bielorussia (Gr. C): Elia Faggion

- Grecia vs Scozia (Gr. C) : Calogero Destro

- Bosnia Erzegovina vs Romania (Gr. H): Paolo Redi



Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. B - SVIZZERA vs SVEZIA
[in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Federico Botti
Gruppo B con Kosovo secondo con 7 punti, Slovenia terza con 3. Svizzera prima a quota 10. Ha vinto 2-0 all'andata. Svezia quarta con un solo punto.

[in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Botti

Gruppo B con Kosovo secondo con 7 punti, Slovenia terza con 3. Svizzera prima a quota 10. Ha vinto 2-0 all'andata. Svezia quarta con un solo punto.

