Inter - Kairat Almaty diretta streaming Prime Video 🏆 Torna Prime Vision, innovazione AI Amazon!

San Siro si prepara a ospitare il quarto appuntamento della League Phase di UEFA Champions League, che vedrà l'Inter affrontare il Kairat Almaty, fresco vincitore del campionato in Kazakistan per il secondo anno consecutivo. Nonostante il divario tecnico, l'incontro assume una rilevanza strategica fondamentale per i nerazzurri, impegnati non solo ad assimilare i concetti di Cristian Chivu, ma anche a migliorare la propria posizione nel ranking europeo. L'Inter arriva all'incontro con uno stato d'animo positivo, avendo recuperato due dei tre punti persi nei confronti del Napoli grazie anche alla vittoria di Verona. Tuttavia, i lavori sono ancora in corso, soprattutto a livello difensivo, dove la squadra concede qualcosa di troppo.

Questa gara è vista come l'occasione ideale per Chivu per testare le seconde linee, in vista di una nuova fase importante di impegni sia in Champions League che in campionato. Tuttavia, il tecnico ha voluto prendere le distanze dalla terminologia, affermando con decisione che "Io non parlo mai di turnover. Perché per me non esiste il turnover, esistono 11 giocatori che scendono in campo e devono fare il meglio". Le sue scelte sono dettate unicamente da quello che è la condizione fisica e mentale. L'attenzione è massima in attacco, dove si profila l'inedita coppia formata da Pio Esposito e Bonny, a cui l'allenatore vuole dare spazio.

Il match segna inoltre l'avvicinamento al pieno recupero di Marcus Thuram, la cui assenza è stata pesantemente sentita. Chivu ha rivelato che il francese è mancato non solo tecnicamente, ma anche umanamente: "Umanamente ci è mancato tanto perché abbiamo perso un bravissimo ragazzo, oltre al giocatore che è l'attaccante che ci serviva in queste partite". L'allenatore sta gestendo il rientro con cautela, non potendolo schierare dal primo minuto dato che ha pochi allenamenti fatti col gruppo a seguito di uno stop durato un mese. Nel frattempo, Chivu ha anche lanciato un messaggio al suo capitano e stella offensiva, suggerendo che Lautaro Martinez deve ridere di più.

Se sul piano dei punti l'Inter ha dato prova di reazione dopo la sconfitta contro il Napoli - "la reazione c'è stata ed è quello che abbiamo sempre chiesto" - ora la squadra deve puntare alla continuità e, soprattutto, a incrementare il bottino di reti. Nonostante l'Inter abbia segnato nove gol e non ne abbia subiti nelle prime tre gare, è solo terza nella classifica generale della Champions League.

Carlos Augusto ha ribadito la concentrazione totale sull'obiettivo di squadra, definendo l'incontro come un momento da sfruttare. Il suo obiettivo personale primario è "fare il mio meglio per aiutare principalmente la squadra, i mister e l'Inter, perché prima di tutto vinciamo e poi penso alle grandi prestazioni". Riguardo al ricordo della finale persa la scorsa stagione, il giocatore ha spiegato che si tratta di "più lezioni che abbiamo imparato con quelle sconfitte", e che la squadra deve restare concentrata sugli obiettivi stagionali, inclusi i Mondiali 2026 con il Brasile. Sulla partita, ha chiosato: "dobbiamo essere concentrati su di noi, fare una grande partita perché sappiamo che la Champions si passa a tutto il mondo". Dal punto di vista tattico, l'Inter può contare su un'arma segreta: i calci piazzati.

Il Kairat Almaty arriva a San Siro per dimostrare il proprio valore, dopo un lunghissimo viaggio che li ha visti impegnati in quattro turni preliminari. Il tecnico kazako, emozionato per essere tornato a Milano, dove era stato otto anni fa come spettatore per la finale Real-Atletico, ha ammesso che l'Inter è un top club e che tatticamente è molto difficile da affrontare. Ha definito la partita come un banco di prova e ha chiesto alla sua squadra di mantenere disciplina e organizzazione. Il difensore Sorokin, interista dichiarato in Serie A, ha confermato che l'aspetto da tifoso passerà in secondo piano ed ha individuato nella disciplina e organizzazione le principali qualità del Kairat, ribadendo l'intenzione di portare a casa dei punti, pur sapendo di dover stare molto attento all'occupare gli spazi contro attaccanti come Lautaro e Thuram.

La squadra kazaka, pur mancando di grande prestanza fisica e avendo subito nove gol in tre partite di Champions League, schiera giovani promettenti come il 17enne centravanti Satpayev (già promesso al Chelsea) e il portiere Anarbekov. Chivu, pur riconoscendo che "dall'esterno qualcuno potrebbe anche pensare quanto è facile", ha messo in guardia i suoi, ricordando che il Kairat "ha eliminato lo Slovan e il Celtic, e che quindi bisogna stare sempre attenti perché le partite non sono mai semplici".

La UEFA Champions League prosegue su Prime Video con una nuova notte di grande calcio: mercoledì 5 novembre sarà il momento di Inter-Kairat Almaty (live dalle 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . Dopo un avvio di stagione convincente, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano punti preziosi per consolidare il primato nel girone contro la formazione kazaka, alla sua prima storica visita al Giuseppe Meazza. In diretta da Milano ci saranno Giulia Mizzoni, Maicon, Cristiana Girelli e Gianfranco Zola. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Luca Toni e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Inter-Kairat Almaty e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 4 e mercoledì 5 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì

Prime Video ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche volte ad ottimizzare l'esperienza di visione per chi segue la UEFA Champions League su Prime Video già dalla League Phase in corso. Al centro di tutto questo c'è Prime Vision, un nuovissimo feed alternativo che grazie all'Intelligenza Artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, creando un'esperienza di visione immersiva con grafiche di realtà aumentata in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita. Prime Vision è destinato ad evolversi nel corso di questa stagione e in quelle future, grazie ai feedback dei tifosi e a nuove soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, che offriranno funzionalità e approfondimenti mai visti prima.

La prima versione di Prime Vision in questa League Phase di UEFA Champions League è uno sviluppo dedicato al calcio partendo dagli insight e feed di dati che hanno trovato riscontro tra gli appassionati di sport in occasione del lancio di Prime Vision negli Stati Uniti durante l'NFL Thursday Night Football a partire dal 2022.

Queste le principali funzionalità di Prime Vision disponibili live sulle immagini di gioco:

Mappa tattica : i tifosi potranno guardare la partita come farebbe uno staff tecnico , visualizzando in tempo reale le posizioni dei giocatori grazie al feed di live tracking . Sarà possibile osservare come una squadra si dispone in fase di non possesso , evitare le ripartenze avversarie o seguire un esterno offensivo nel pressing sulla fascia.





: i tifosi potranno guardare la partita come farebbe uno , visualizzando in tempo reale le grazie al . Sarà possibile osservare come una squadra si dispone in , evitare le o seguire un nel sulla fascia. Momentum : una Momentum Bar posizionata sotto la Mappa Tattica indicherà in tempo reale l' inerzia del match , calcolata in base al livello di pericolosità creato da ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti di gioco.





: una posizionata sotto la indicherà in tempo reale l' , calcolata in base al creato da ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti di gioco. Statistiche avanzate : per chi vuole andare oltre e scoprire il gioco dentro il gioco . A che velocità sta correndo un giocatore? Quanto è più veloce rispetto all'avversario? Un gol è arrivato da un'occasione ad alta probabilità (xG) o grazie a un tiro d'autore ? Tutti questi data insight verranno mostrati in tempo reale.





: per chi vuole andare oltre e scoprire il . A che sta correndo un giocatore? Quanto è più rispetto all'avversario? Un gol è arrivato da un'occasione ad o grazie a un ? Tutti questi verranno mostrati in tempo reale. Opzioni di passaggio : grazie all'analisi della posizione , della direzione e dell' angolo visivo del giocatore, Prime Vision evidenzierà le tre soluzioni di passaggio più probabili , permettendo ai tifosi di anticipare la giocata e seguire dove potrebbe andare il pallone ancora prima che parta.





: grazie all'analisi della , della e dell' del giocatore, evidenzierà le , permettendo ai tifosi di e seguire dove potrebbe andare il pallone ancora prima che parta. Player tag: un'etichetta con il nome del giocatore in possesso palla, utile nelle competizioni europee dove le squadre e i giocatori stranieri possono essere meno noti.

Già presente nel Regno Unito e in Irlanda, e ora in arrivo in Italia, Prime Vision permetterà ai tifosi di selezionare il feed alternativo sia dalla pagina della partita sia durante il match semplicemente con il telecomando (cliccando il tasto direzionale verso il basso). In questa League Phase della UEFA Champions League è stata introdotta anche l'integrazione delle Classifiche Dinamiche nella diretta principale, consentendo ai tifosi di vedere in tempo reale l'evoluzione della classifica durante il gioco. I tifosi potranno utilizzare il telecomando per selezionare "Classifiche Live" dal menu in-game, con indicatori chiari per distinguere le squadre qualificate automaticamente, quelle in zona play-off e quelle a rischio eliminazione.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.



I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.

