Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-Modena
Questi sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.  

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv.  Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "110% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B  DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

 Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV    

 

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 12a Giornata: Spezia vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Morelli
    La 12ª giornata di Serie BKT si apre al Picco di La Spezia, dove i padroni di casa ospiteranno il Bari nella serata di venerdì. Dopo sei partite casalinghe, gli Aquilotti sono ancora alla ricerca della prima vittoria interna stagionale (2N, 4P) e solo una volta nella loro storia hanno giocato più partite davanti al proprio pubblico in una singola stagione in cadetteria prima di conquistare i tre punti (otto, nel 2023/24). Dall’altra parte, invece, i Galletti sembrano aver trovato una buona continuità, avendo conquistato ben tre successi nelle ultime quattro sfide di campionato (1P): tanti quanti ne avevano ottenuti nelle precedenti 20 gare di regular season (9N, 8P). Tuttavia, l’ultima vittoria esterna dei pugliesi in campionato risale al 2 febbraio scorso (1-0 a Mantova) e da allora sono arrivati quattro pari e sette sconfitte lontano dal San Nicola.

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Empoli vs Catanzaro (diretta)
    Telecronaca: Ivan Fusto
    Affascinante sarà la sfida nella sfida tra i giovani bomber di Empoli e Catanzaro. Al Castellani, infatti, scenderanno in campo i due giocatori più giovani dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni tra quelli che hanno realizzato almeno cinque reti: Popov da un lato (5G, classe 2007) e Cissè dall’altro (5G, classe 2006).
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Frosinone vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Francesco Nigro
    Nel primo pomeriggio assisteremo subito al big match di giornata, con il Modena capolista che farà visita al Frosinone, terzo della classe. I ciociari tenteranno l’aggancio in vetta, cercando di conquistare i soli tre punti che separano le due formazioni in classifica. Entrambe le squadre stanno vivendo una delle loro migliori partenze di sempre in Serie BKT: il club laziale ha vinto sei delle 11 partite giocate in questo campionato (3N, 2P) e solo due volte ha ottenuto più successi nelle prime 12 gare stagionali (sette nel 2020/21 e nove nel 2022/23), mentre gli emiliani hanno finora ottenuto un successo in più degli avversari di giornata (7V, 3N, 1P) e solo in un’occasione hanno registrato più vittorie nelle prime 12 gare stagionali della competizione (nove nel 1934/35). Sfida che vedrà in campo anche tre dei sei giocatori sono stati coinvolti in più reti nel campionato in corso: sette partecipazioni attive per Gliozzi (7G, miglior marcatore del torneo), sei per Calò (3G+3A) e Ghedjemis (4G+2A) – Pohjanpalo (sette), Pierozzi e Bortolussi (sei entrambi) gli altri. Chi ha perso un po’ di terreno nelle ultime giornate, invece, è il Palermo, che alle 17.15, conoscendo già il risultato dello scontro diretto al vertice, potrebbe approfittarne per riavvicinarsi alle primissime posizioni. Dopo due sconfitte di fila, i rosanero hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno e, contro la Juve Stabia, cercherà di vincere due match consecutivi in cadetteria per la prima volta da settembre. Nel recente passato, le trasferte in Campania hanno portato bene ai siciliani, che non hanno perso nessuna delle ultime 13 gare esterne in Serie BKT contro avversarie di questa regione (8V, 5N) mantenendo la porta inviolata in più della metà degli incontri (7/13). Tornando ai match delle 15.00, affascinante sarà la sfida nella sfida tra i giovani bomber di Empoli e Catanzaro. Al Castellani, infatti, scenderanno in campo i due giocatori più giovani dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni tra quelli che hanno realizzato almeno cinque reti: Popov da un lato (5G, classe 2007) e Cissè dall’altro (5G, classe 2006).
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Mantova vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Matteo Gandini
    Sempre nel primo pomeriggio di sabato andrà in scena anche la sfida tra Mantova e Padova, con i veneti (11° posto) che vantano una miglior situazione di classifica dei lombardi (18°), ma che hanno ottenuto un solo successo nei sette confronti diretti più recenti contro i biancorossi in Serie BKT (3N, 3P).
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Reggiana vs Virtus Entella (diretta)
    Telecronaca: Federico Casna
    Al Tricolore la Reggiana ospiterà la Virtus Entella, cercando di vincere la terza partita su tre contro i liguri nel torneo. Fino ad ora, solo contro il Cosenza i granata hanno ottenuto tre successi nelle prime tre sfide in assoluto disputate nel campionato cadetto.
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Sudtirol vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
    Il Südtirol ospiterà la Carrarese, cercando di conquistare punti per non rischiare di scivolare nella zona calda della classifica. Davanti al proprio pubblico, infatti, i biancorossi proveranno a mettere fine ad una serie di sei partite consecutive senza successi (3N, 3P), la peggiore nel torneo cadetto da quella di nove registrata tra ottobre e dicembre 2024 (2N, 7P). In caso di successo, gli altoatesini aggancerebbero proprio i toscani a quota 14 punti, che hanno perso le ultime due partite di Serie BKT, dopo una serie di due vittorie e tre pareggi.
     
  • ore 17:15 Serie B 12a Giornata: Juve Stabia vs Palermo (diretta)
    Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo
     Chi ha perso un po’ di terreno nelle ultime giornate, invece, è il Palermo, che alle 17.15, conoscendo già il risultato dello scontro diretto al vertice, potrebbe approfittarne per riavvicinarsi alle primissime posizioni. Dopo due sconfitte di fila, i rosanero hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno e, contro la Juve Stabia, cercherà di vincere due match consecutivi in cadetteria per la prima volta da settembre. Nel recente passato, le trasferte in Campania hanno portato bene ai siciliani, che non hanno perso nessuna delle ultime 13 gare esterne in Serie BKT contro avversarie di questa regione (8V, 5N) mantenendo la porta inviolata in più della metà degli incontri (7/13).
     
  • ore 19:30 Serie B 12a Giornata: Venezia vs Sampdoria (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Rimi
    L’ultima delle partite di sabato sarà quella delle 19.30 tra Venezia e Sampdoria, le due squadre che, rispettivamente, sono prima per numero di marcatori differenti in questo campionato (11 per gli arancioneroverdi), e penultima in questa particolare classifica (cinque per i blucerchiati, al pari di Bari ed Empoli e più solo del Mantova).

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Cesena vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Fernando Siani
    Il Cesena ospiterà l’Avellino forte di uno storico che vede i bianconeri imbattuti in otto dei nove confronti interni i biancoverdi in cadetteria (7V, 1N). Tuttavia, i campani hanno dimostrato fin qui di essere una squadra da non sottovalutare e che non si da mai per vinta, avendo già recuperato ben otto punti da situazioni di svantaggio nel campionato in corso, al pari della capolista e meno solo della Reggiana (11).
     
  • ore 17:15 Serie B 12a Giornata: Pescara vs Monza (diretta)
    Telecronaca: Gianluca Vigliotti
    Il sipario della 12ª giornata calerà con Pescara-Monza, con i brianzoli che avranno l’opportunità di conquistare punti preziosi nella lotta al vertice. I biancorossi proveranno a partire subito forte per indirizzare la partita, affidandosi al proprio bomber Dany Mota. Il portoghese, infatti, è il miglior marcatore del Monza in questo campionato con quattro reti all’attivo, tutte segnate nel primo tempo. In generale, nessun giocatore ha segnato di più nella prima frazione di gioco in questo torneo (quattro marcature nella prima metà di gara anche per Andrea Adorante 

