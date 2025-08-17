Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Palio di Siena Agosto 2025 su La7: ascolti record con 13,5% di share e 1,44 milioni di spettatori

domenica, 17 agosto 2025

PALIO DI SIENA - 16 AGOSTO 2025

Ascolti eccellenti ieri, sabato 16 agosto, per il Palio di Siena su La7 che fa segnare il 13,5% di share con 1.441.000 telespettatori medi, raggiungendo il miglior risultato in share dal 2016. La corsa, in onda dalle 19.02 alle 19.52, con il commento di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, ottiene inoltre 2.241.000 contatti, picchi del 14,7% e 1.658.000, risultando il 3° programma più visto dopo Rai1 e Canale5. Il segmento conclusivo con la festa dei contradaioli del Valdimontone ha raccolto 1.210.000 spettatori medi (share 10,30%). Il pre-corsa (dalle 16.43 alle 19.01) si attesta invece con 621 mila spettatori medi e uno share 7,6%.

Il Tg La7 delle 20.00, condotto da Francesca Fanuele, realizza il 7,7% con quasi 1 milione di telespettatori (960.000), picchi dell’8,1% e 1.030.000. In access prime time, In Onda, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, fa segnare il 6,4% con picchi del 7,1%, e a seguire In Onda Prima Serata raggiunge il 4,8%. Grazie a questi risultati La7 è quarta rete sia in prime time con il 5,31% (20.30/22.30) che nella giornata (07.00/02.00) con il 4,75%.

