Serie B DAZN 7a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Impegni in trasferta per 2 delle 3 squadre che sono in vetta alla classifica nella 7a giornata della Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] : il ChievoVerona va a Lignano per sfidare il Pordenone mentre il Frosinone andrà in scena a Monza per uno dei big match di giornata. L’Empoli invece affronterà la Reggina al Castellani. Ad aprire le danze Spal-Salernitana mentre sabato in campo anche il Brescia, in scena a Cosenza, il L.R. Vicenza che sfiderà la Cremonese allo Zini. Domenica il Pescara va a caccia della prima vittoria in campionato contro il Cittadella mentre la Reggiana riceve una delle squadre più in forma del torneo, il Venezia di Paolo Zanetti. Chiude il turno Virtus Entella-Lecce. Rinviata a data da destinarsi Pisa-Ascoli.

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 6 NOVEMBRE 2020

ore 21:00 Serie B 7a Giornata: Spal vs Salernitana (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

La squadra di Pasquale Marino ha trovato in casa il suo primo successo stagionale. Contro una Salernitana lanciata non sarà facile bissarlo. Nei 6 precedenti ufficiali a Ferrara bilancio di 5 vittorie dei padroni di casa (ultima 3-2 nella Serie B 2016/17) e 1 ospite (2-1 nel 2010/11, I Divisione Lega Pro), senza pareggi. Entrambe le squadre sempre a segno in queste 6 partite, 21 reti estensi ed 8 granata. Il 19 giugno 1949 Spal-Salernitana fu 8-1 per i padroni di casa, che – ancor oggi – rappresenta, da un lato la massima vittoria emiliana in B, dall’altra il massimo k.o. campano. Nella Spal mattatore di giornata fu Frizzi (autore di una cinquina, una rete su rigore), poi doppietta di Badiali e Nesti per i padroni di casa, Taccola segnò per la Salernitana. La Spal ha segnato 7 dei suoi 9 gol a cavallo tra primo e secondo tempo: 3 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi e 4 dal 46’ al 60’, in entrambi i quarti d’ora record del torneo. I ferraresi, tuttavia, sono distratti nei 15’ finali di gioco, dal 76’ al 90’, inclusi recuperi, con 3 reti subite (nessuno peggio). Salernitana unica squadra ancora imbattuta nella B 2020/21: per i granata campani 3 successi e 2 pareggi in 5 partite. Fuori casa Salernitana a porta aperta da 20 partite consecutive, per un totale di 30 gol al passivo. Ultima porta inviolata nell’1-0 a Trapani il 22 settembre 2019. Tra Pasquale Marino e Fabrizio Castori 12 confronti tecnici ufficiali con 3 successi del tecnico biancazzurro, 3 pareggi e 6 affermazioni del mister granata. Novembre mese d’oro per le formazioni di Pasquale Marino: 1,66 la media del mister della Spal, con score formato da 31 vittorie, 20 pareggi e 17 sconfitte in 68 partite disputate. Castori mai vittorioso nei 6 precedenti tecnici contro la Spal: 2 pareggi e 4 sconfitte, lo score, con sue squadre sempre a porta aperta, 13 gol totali al passivo.

SABATO 7 NOVEMBRE 2020

ore 14:00 Serie B 7a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio

Nei 13 precedenti ufficiali a Cosenza fra le due squadre, score di 5 successi rossoblu (ultimo 3-2 nella Serie B 1995/96), 6 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie B 1999/00) e 2 vittorie bresciane (ultima 3-2 nella Serie B 2018/19). Nelle ultime 7 sfide in Calabria entrambe le squadre sempre in rete: 14 le reti rossoblu, 11 quelle lombarde con ultimo stop nello 0-0 del 30 marzo 1991, in Serie B. Cosenza imbattuto in casa da 8 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione: 4 successi rossoblu e 4 pareggi, con ultimo k.o. il 3 luglio scorso, 0-1 dall’Ascoli in B. Cosenza una delle 6 formazioni cadette ancora senza successi dopo 6 giornate, come Cremonese, Pescara, Pisa, Vicenza e Virtus Entella. Brescia senza vittorie esterne da 13 partite, l’ultima risale all’ 8 dicembre 2019, 1-0 a Ferrara sulla Spal, in A; bilancio successivo di 2 pareggi e 11 sconfitte (7 negli ultimi 7 match disputati). In queste 13 gare Brescia sempre a porta aperta, 38 gol subiti in totale. Infine “rondinelle” senza gol fuori casa da 297’: ultima rete firmata Dessena al 63’ del match perso in A 1-3 a Lecce del 22 luglio scorso, cui fanno seguito i residui 27’ del Via del Mare e le intere gare perse a Roma dalla Lazio (0-2 nella A 2019/20), a Cittadella e Verona dal Chievo (rispettivamente 0-3 e 0-1, nella B attuale). Brescia squadra cadetta 2020/21 che fa meno cambi dopo 6 giornate: 17 sui 25 a disposizione. Confronto tecnico inedito tra Roberto Occhiuzzi e Diego Lopez.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Bordocampo ed interviste: Gianluca Prudenti

A Cremona le ambizioni, a inizio stagione, erano alte. Ora la classifica non è esattamente quella desiderata, e serve un risultato forte per dare un segnale al campionato. Chi avrà la meglio, Cremonese o Vicenza? A Cremona sono 11 i confronti ufficiali fra le due squadre: bilancio di 6 vittorie grigiorosse (ultima 2-1 nella Lega Pro 2013/14), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie A 1995/96) e 1 successo veneto (3-2 nella Serie B 2005/06). Grigiorossi sempre in rete: 16 gol totali nelle 11 partite giocate in casa contro i biancorossi vicentini. Di fronte due delle 6 squadre a caccia della prima vittoria nella Lega B 2020/21: come grigiorossi e biancorossi, Cosenza, Pescara, Pisa e Virtus Entella. L’ultima vittoria grigiorossa in B è un 2-1 al Menti sulla Juve Stabia del 17 luglio scorso, l’ultima veneta in Serie BKT è datata 24 aprile 2017, 3-1 sul Novara allo stadio vicentino. Tra Pierpaolo Bisoli e Domenico Di Carlo 3 confronti tecnici ufficiali, tutti finiti con pareggi per 0-0. Pierpaolo Bisoli ex di turno: ha allenato il Vicenza in B dall’ottobre 2016 all’aprile 2017, per un totale di 7 vittorie, 11 pareggi ed 11 sconfitte in 29 panchine ufficiali.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

​​L'avvio del Monza in campionato non è stato andato esattamente secondo le attese e ora il club si aspetta un cambio di marcia. Appuntamento in casa contro il Frosinone per trovare 3 punti fondamentali. Primo confronto ufficiale tra le due squadre in Brianza. Monza distratto nelle riprese: 3 i punti persi nelle prime 6 giornate dai brianzoli fra risultati del primo tempo e finali, come Ascoli e Pisa. Frosinone a porta chiusa – in campionato – da 483’: ultimo gol subito da La Mantia al 57’ di Frosinone-Empoli 0-2 del 26 settembre scorso, da cui si sommano i residui 33’ di quella gara e le intere vinte a Venezia (2-0), in casa sull’Ascoli (1-0) e contro la Virtus Entella (0-0), a Pescara (2-0) e 1-0 in casa sulla Cremonese. I ciociari vantano la difesa bunker della B 2020/21, 2 soli gol subiti, come il Venezia. Confronto tecnico inedito tra Cristian Brocchi ed Alessandro Nesta, compagni di squadra al Milan dal 2002/03 al 2004/05 e dal 2006/07 al 2007/08, vincendo assieme 1 campionato, 1 Supercoppa di Lega, 1 Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per Club. Brocchi ha giocato in rossonero nel corso della sua carriera 161 presenze segnando 6 reti, Nesta 326 partite ufficiali con 10 gol.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

​​Trasferta a Lignano Sabbiadoro per il Chievo, che affronta il Pordenone in una sfida estremamente imprevedibile. Pordenone mai vittorioso in casa contro il ChievoVerona nei 4 precedenti ufficiali: 2 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie C-2 1987/88) e 2 vittorie scaligere (sempre per 1-0, ultima nella Serie BKT dell’anno scorso). Pordenone distratto in avvio di ripresa: 3 le reti subite dai friulani tra 46’ e 60’ di gioco, come Pescara e Pisa. Chievo reduce da 4 vittorie consecutive: 1-0 a Reggio Emilia, 1-0 in casa sul Brescia, 2-1 a Monza e 2-0 al Bentegodi sul Cosenza. Fra Attilio Tesser ed Alfredo Aglietti 6 precedenti tecnici ufficiali (tutti in Serie B): 1 successo del mister neroverde, 3 pareggi e 2 vittorie del coach gialloblu, il bilancio.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

Un ottimo avvio in campionato ha lanciato l'Empoli tra le favorite per la promozione, in un'annata assolutamente imprevedibile, in cui le gerarchie non si sono ancora ben definite. Come finirà al Castellani contro la Reggina? Sono 19 i confronti ufficiali in Toscana tra Empoli e Reggina, con vantaggio dei padroni di casa: bilancio di 12 vittorie empolesi (ultima 2-1 nella Coppa Italia 2019/20), 6 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 2012/13) e 1 successo reggino (1-0 nella C-1 1978/79, primo confronto assoluto al Castellani tra i due club, con rete determinante di Elvi Pianca). Empoli formazione della B 2020/21 che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’: +7. Reggina senza successi esterni in Serie B da 10 partite, con 5 pareggi e 5 sconfitte amaranto. L’ultima vittoria fuori casa dei calabresi tra i cadetti resta il 3-0 in casa del Carpi datato 8 marzo 2014. Tra Alessio Dionisi e Domenico Toscano 2 incroci tecnici ufficiali, serie C 2018/19, doppio Imolese-Feralpisalò con 2 successi dell’attuale mister azzurro. Panchina 100 nel professionismo per Alessio Dionisi, che somma finora 44 gettoni in serie B, 38 in Lega Pro, 13 fra coppa Italia e Coppa Italia di C, 4 in altri tornei post-season, con bilancio di 41 vittorie, 33 pareggi e 25 sconfitte, guidando Olginatese, Imolese, Venezia ed Empoli. L’esordio in coppa Italia maggiore, Monza-Olginatese 2-1, 10 agosto 2014.

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Pescara vs Cittadella (diretta esclusiva)

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Missione delicata per il Pescara, che dopo un avvio negativo deve rilanciarsi a tutti i costi contro il Cittadella, che al contrario è una delle formazioni che meglio ha cominciato la stagione. Negli 8 precedenti ufficiali in Abruzzo è parità: 3 successi biancazzurri (nei primi 3 incroci disputati, ultimo 1-0 nella Serie B 2011/12), 2 pareggi (sempre per 1-1, ultimo nella Serie B 2014/15) e 3 vittorie venete (nelle ultime 3 gare giocate, ultima 2-1 nella B dell’anno scorso). Cittadella in gol all’Adriatico-Cornacchia da 5 partite di fila, 7 gol totali. Pescara reduce da 6 sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa: l’ultimo risultato utile biancazzurro risale al 30 settembre scorso, 1-1 al 120’ contro il Notaresco in Coppa Italia, con qualificazione del Pescara 8-7 ai rigori. Pescara distratto in 2 precise fasi di gioco: 3 reti subite dagli abruzzesi fra 1’ e 15’ di gara (nessuno peggio), 3 anche fra 46’ e 60’ (come Pisa e Pordenone). Di fronte la squadra di B 2020/21 che segna con meno calciatori, 1 il Pescara (Maistro) e la cooperativa del gol del torneo (8 marcatori diversi, il Cittadella). Cittadella una delle due compagini cadette 2020/21 – come la Reggiana – senza ancora gol subiti nei secondi tempi: le 3 reti incassate dai granata veneti sono state subite nei primi 30’ di gara. Tra Massimo Oddo e Roberto Venturato secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Perugia-Cittadella 0-2 di Serie B, 9 novembre 2019. Roberto Venturato sempre vittorioso, da allenatore, contro il Pescara: 6 su 6, con il “suo” Cittadella autore di 13 reti nelle ultime 3 stagioni di B andata/ritorno.



Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Le difficoltà legate ai tanti indisponibili hanno fermato la corsa della Reggiana. Al MAPEI Stadium arriva il Venezia, che torna a giocare in trasferta dopo il pareggio conquistato a Cremona. I precedenti ufficiali in Emilia fra le due squadre sono 21: 14 i successi della Reggiana (ultimo 1-0 nella I Divisione Lega Pro 2013/14), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 1965/66) e 3 successi arancioneroverdi (ultimo 3-0 nella Serie C 2016/17). Reggiana una delle due compagini cadette 2020/21 – come il Cittadella – senza ancora gol subiti nei secondi tempi: le 5 reti incassate dai granata emiliani sono state subite nei primi 45’ di gara. Il Venezia è invece rimasta l’unica formazione senza gol subiti nei primi 45’. Francesco Forte e Mattia Aramu sono rispettivamente primo e quinto nella classifica marcatori della Serie BKT nell’anno solare 2020, da gennaio ad oggi: il primo ha segnato 11 gol (come Simy del Crotone, ora in Serie A), il secondo 9. A quota 10 Pettinari (ex Trapani fino a luglio) e Djuric (Salernitana). I due attaccanti arancioneroverdi sommano 20 gol in due, un buon bottino per tenere nei quartieri alti della classifica i lagunari di mister Zanetti. Venezia miglior difesa della B 2020/21 con 2 sole reti subite in 6 giornate, come il Frosinone. Venezia con porta blindata, in B, da 290’: ultimo gol subito da Szyminski al 70’ di Venezia-Frosinone 0-2 del 3 ottobre scorso, da cui si contano i residui 20’ di quella gara e le intere chiuse sullo 0-0 a Cremona, 4-0 sul Pescara e 2-0 sull’Empoli, ambedue al Penzo. Tra Massimiliano Alvini e Paolo Zanetti 3 incroci tecnici ufficiali, con mister granata mai vittorioso: in bilancio 2 pareggi e 1 vittoria del coach arancioneroverde. Grande ex di giornata Paolo Zanetti, calciatore granata dal gennaio 2012 al settembre 2014, con 36 presenze ed 1 gol in match ufficiali.



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Giulia Lorenzini

La settima giornata di B si chiude a Chiavari, con la sfida tra Entella e Lecce. I padroni di casa sono ancora a caccia del primo successo casalingo, mentre gli ospiti non sono riusciti a replicare la prima vittoria in trasferta, ottenuta alla seconda di campionato ad Ascoli. Terzo confronto ufficiale tra le due squadre a Chiavari: sempre pareggi nel 2012/13, 2-2 nella regular season di I Divisione Lega Pro, 1-1 nel playoff della medesima categoria. Virtus Entella in gol finora solo con giocatori subentranti nella B 2020/21: 2 firmati Mancosu, 1 De Luca, con liguri primi nella speciale classifica dei gol con subentranti nell’attuale torneo cadetto, alla pari della Salernitana. Virtus Entella una delle 6 formazioni cadette ancora senza successi dopo 6 giornate, come Cremonese, Pescara, Pisa, Vicenza e Cosenza. L’ultima vittoria ligure in B risale al 4-2 di Empoli, datato 17 luglio scorso. Quella ligure è l’unica formazione della B 2020/21 che non ha ancora mai segnato nei primi 45’: le 3 reti biancocelesti sono state tutte siglate nelle riprese. Tra Bruno Tedino ed Eugenio Corini 2 precedenti tecnici ufficiali, ambedue vinte dal mister giallorosso con esonero di Tedino nell’ultimo incrocio, Brescia-Palermo 2-1 in serie B, 25 settembre 2018.

