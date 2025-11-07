Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 7 - 13 Novembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]
Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.
DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
DAZN 1, PALINSESTO 7 - 13 NOVEMBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY
VENERDI 7 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Sassuolo
- ore 09:51 Calcio Modric: Voglio vincere trofei
- ore 10:05 Calcio Bordocam Juventus - Inter 2025/26
- ore 10:24 Calcio La carica di Rabiot
- ore 10:37 Calcio Juventus, una parte di me
- ore 10:57 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce
- ore 12:43 Calcio Roma: Soule'
- ore 12:57 Calcio Lazio: Pedro
- ore 13:09 Calcio Serie A Torino - Pisa
- ore 14:55 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream
- ore 15:22 Calcio Serie A Verona - Inter
- ore 17:08 Calcio Serie A Milan - Roma
- ore 19:55 Calcio Serie A F Fiorentina - Roma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 22:23 Calcio Roma: Svilar
- ore 22:37 Calcio Giovanni Simeone: la mia ispirazione
- ore 23:04 Calcio Inter: Vi racconto Mkhi ù
- ore 23:24 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
SABATO 8 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Inter
- ore 09:52 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 10:34 Calcio Serie A Torino - Pisa
- ore 12:25 Calcio Serie A F Inter - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 14:22 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 14:48 Calcio Modric: Voglio vincere trofei
- ore 15:00 Calcio Serie A Como - Cagliari (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 15:00 Calcio Serie A Lecce - Verona (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
- ore 17:11 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
- ore 17:32 Calcio ABB Stadi Torino
- ore 17:50 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
- ore 18:00 Calcio Serie A Juventus - Torino (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 20:11 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 20:55 Calcio Liga Espanyol - Villarreal (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 22:57 Calcio My Skills Lobotka
- ore 23:19 Calcio ABB Stadi Roma
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce
- ore 09:52 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 8a g.
- ore 10:42 Calcio Serie A Como - Cagliari
- ore 12:30 Calcio Serie A Atalanta - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 15:00 Calcio Serie A Bologna - Napoli (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 15:00 Calcio Serie A Genoa - Fiorentina (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
- ore 16:50 Volley Serie A1 F Perugia - Novara (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 19:05 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
- ore 19:22 Calcio ABB Stadi Udine
- ore 19:39 Calcio ABB Stadi Como
- ore 19:57 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Lazio (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 22:56 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 23:38 Calcio Campioni: Road to victory
LUNEDI 10 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Lazio
- ore 09:47 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.
- ore 10:34 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 10:59 Calcio Serie A Juventus - Torino
- ore 12:46 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 2a g.
- ore 13:36 Calcio Serie A Como - Cagliari
- ore 15:22 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 1a g.
- ore 15:35 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 2a g.
- ore 15:52 Calcio Serie A Atalanta - Sassuolo
- ore 17:38 Calcio ABB Stadi Torino
- ore 17:56 Calcio My Skills Lobotka
- ore 18:18 Calcio Serie A Bologna - Napoli
- ore 20:04 Calcio ABB Stadi Roma
- ore 20:24 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
- ore 20:42 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
- ore 22:26 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 22:50 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
MARTEDI 11 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Atalanta - Sassuolo
- ore 09:47 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 3a g.
- ore 10:39 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 3a g.
- ore 10:55 Calcio Serie A Inter - Lazio
- ore 12:45 Calcio ABB Stadi Torino
- ore 13:12 Calcio Roma: Svilar
- ore 13:27 Calcio Serie A Juventus - Torino
- ore 15:13 Calcio Giovanni Simeone: la mia ispirazione
- ore 15:40 Calcio Serie A Como - Cagliari
- ore 17:26 Calcio Inter: Vi racconto Mkhi
- ore 17:46 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
- ore 18:07 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
- ore 19:52 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 4a g.
- ore 20:20 Basket Champions League Trapani Shark - Bnei Herzliya (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 22:40 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 4a g.
MERCOLEDI 12 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Como - Cagliari
- ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
- ore 10:16 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
- ore 10:50 Calcio Serie A Atalanta - Sassuolo
- ore 12:36 Calcio Missione Bilbao
- ore 13:01 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
- ore 13:13 Calcio Serie A Inter - Lazio
- ore 14:59 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
- ore 15:19 Calcio Top 30 Gol El Clasico
- ore 15:37 Calcio Serie A Juventus - Torino
- ore 17:24 Calcio Linea Diletta con Guti
- ore 17:43 Calcio Linea Diletta con Ordas
- ore 18:00 Calcio Serie A Bologna - Napoli
- ore 19:50 Volley Serie A1 F Scandicci - Chieri (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
- ore 22:05 Calcio Serie A Lecce - Verona
- ore 23:51 Calcio ABB Stadi Torino
- ore 00:09 Calcio My Skills Lobotka
- ore 00:31 Calcio ABB Stadi Roma
GIOVEDI 13 NOVEMBRE
- ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Verona
- ore 09:47 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
- ore 10:13 Calcio OR7GEN David Villa Astur
- ore 10:38 Calcio Missione Siviglia
- ore 11:00 Calcio Serie A Bologna - Napoli
- ore 12:46 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
- ore 13:03 Calcio ABB Stadi Udine
- ore 13:21 Calcio Serie A Atalanta - Sassuolo
- ore 15:07 Calcio ABB Stadi Como
- ore 15:25 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 15:49 Calcio Serie A Inter - Lazio
- ore 17:35 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
- ore 17:56 Calcio Serie A Como - Cagliari
- ore 19:42 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 20:24 Calcio Serie A Juventus - Torino
- ore 22:10 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 22:47 Calcio Campioni: Road to victory
*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***