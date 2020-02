Rai Sport, Coppa Italia 2019/2020 Semifinale Andata - Programma e Telecronisti

Dopo la spettacolare rimonta sul Milan, annichilito dalle reti di Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku, che in 45' hanno ribaltato lo 0-2 rossonero firmato Rebic-Ibrahimovic, l'Inter torna in campo, mercoledì 12 febbraio alle 20.45 per un altro "quasi derby", con il Napoli di Gennaro Gattuso, che di stracittadine milanesi ne ha disputate 28 da giocatore (vincendone 15) e quattro da allenatore, senza però mai trionfare.



Il match di San Siro, vedrà, oltre al ritorno di "Ringhio" da avversario, anche quello di Lautaro Martinez al centro dell'attacco nerazzurro. Il "Toro", scontate le due giornate di squalifica in campionato, sarà l'unica punta, con Eriksen alle sue spalle: Lukaku, finora insostituibile, dovrebbe accomodarsi in panchina, almeno inizialmente. Il Napoli, che nei quarti ha eliminato la Lazio ma che in campionato è ripiombato in crisi dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, punta alla Coppa Italia, adesso, come obiettivo primario di una stagione altalenante: contro l'Inter torneranno Meret in porta, Manolas al centro della difesa e Mertens in attacco.



Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta, su Rai1, in prima serata, subito dopo il Tg1: la telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual, con interviste e interventi da bordocampo di Thomas Villa e Alessandro Antinelli. La gara sarà preceduta e seguita dalla trasmissione dedicata alla Coppa Italia, curata da Fabrizio Failla, con Franco Lauro in studio assieme a Bruno Gentili, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri.



A ventiquattr'ore di distanza, San Siro torna protagonista, ancora una volta con il pieno di spettatori, per l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia (ritorno il 4 e 5 marzo). Milan-Juve non è mai una partita qualunque, e non lo sarà nemmeno domani sera, anche se entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con più dubbi che certezze.



Quelli del Milan, emersi dopo il derby, sono legati alla dipendenza da Ibrahimovic e alla scarsa produttività in attacco, elementi che starebbero spingendo la parte della dirigenza rossonera, quella sportiva, ad ipotizzare la sostituzione di Pioli a fine anno, con il possibile ritorno di Max Allegri sulla sua vecchia panchina. Anche Maurizio Sarri, che ha ereditato la panchina la della Juve proprio da Allegri, non vive giorni sereni, tra la sconfitta di Verona che è costata l'aggancio in vetta da parte dell'Inter, il bel gioco che continua a latitare, nonostante i gol a ripetizione di Cristiano Ronaldo, la scarsa tenuta difensiva e l'ennesimo infortunio di Douglas Costa.



Milan-Juventus, calcio d'inizio alle 20.45, sarà trasmesssa in diretta da Rai1, giovedì 13 febbraio, subito dopo il Tg1: la telecronaca sarà di Stefano BIzzotto e Antonio Di gennaro, con interviste ed interventi da bordocampo di Andrea Riscassi ed Aurelio Capaldi. In studio, nella trasmissione curata da Fabrizio Failla, con Franco Lauro ci saranno Marco Civoli, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri, per l'analisi della partita anche dal punto di vista arbitrale.

Per chi volesse seguire le partite su PC ci sara' la diretta streaming sul sito di Raisport o sul sito RaiPlay.it. Su smartphone e tablet invece lo streaming e' garantito dall'applicazione RaiPlay, scaricabile gratuitamente dal market. Al termine della partita, ampio post gara su Rai Sport + HD.

SUL SATELLITE SOLO CON TIVUSAT - Tutte le gare saranno accessibili via satellite solo sulla piattaforma gratuita satellitare tivùsat. Se, se hai la parabola già orientata sul satellite Hot Bird 13°est di Eutelsat occorrerà solo acquistare un decoder certificato tivùsat, la smartcard è in dotazione nella confezione del decoder o CAM certificati tivùsat. Se hai un decoder della pay TV satellitare (es. Sky) e decoder tivùsat, i due si possono collegare contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando uno splitter (sdoppiatore).

LA PROGRAMMAZIONE DELLE SEMIFINALI - ANDATA DELLA COPPA ITALIA SULLA RAI

Mercoledi 12 Febbraio 2020

ore 20:45 Inter vs Napoli - Diretta Rai Uno

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento Tecnico: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Thomas Villa (panchina Inter) e Alessandro Antinelli (panchina Napoli)

Prepartita dalle 19.35 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD



Giovedi 13 Febbraio 2020

ore 20:45 Milan vs Juventus - Diretta Rai Uno

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento Tecnico: Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Andrea Riscassi (panchina Milan) e Aurelio Capaldi (panchina Juventus)

Prepartita dalle 19.50 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD



