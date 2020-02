Sabato Rai Sport, Palinsesto 22 Febbraio 2020 | Sci Alpino, Biathlon, Volley Coppa Italia

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 22 Febbraio 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



ore 11:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Alessandro Antinelli

Il tema del Carnevale e delle maschere sarà il fil rouge della 21ª puntata di Dribbling, sabato 22 febbraio alle 14:00 su Rai2. In questi giorni di festeggiamento con Cristiano Ronaldo, come al solito protagonista, celebrato da un carro allegorico del Carnevale di Viareggio, c’è chi la maschera se l’è tolta, come Maurizio Sarri, che ha ammesso di aver rimodulato la propria filosofia di calcio, e Antonio Conte, che ha espresso la sua consapevolezza della tanta strada ancora da fare ma anche la determinazione di non mollare di un centimetro. Dribbling ha affidato ad Alberto Rimedio l’analisi di questa situazione per certi versi sorprendente. Il weekend di Serie A, tra le altre, ci offrirà Inter-Sampdoria (domenica h 20:45) e siamo andati da un doppio ex per farci introdurre la gara e l’ambiente: Gianluca Pagliuca si è tolto guanti e maschera al microfono di Saverio Montingelli. Rimarremo a Bologna, dove vive Pagliuca, per le interviste dal campo di Bologna-Udinese (sabato h 15:00). Poi ancora calcio con i commenti del post gara di Brescia-Napoli e le interviste ai protagonisti. Abbiamo inoltre affrontato la situazione della Roma con il suo allenatore Paulo Fonseca e un tifoso straordinario come Carlo Verdone che, nell’intervista a Marco Franzelli, oltre ad aneddoti divertenti, parla della sua Roma con la speranza che riesca a superare questo periodo così difficile. Sempre in tema di calcio abbiamo voluto conoscere da vicino un giovane centrocampista con il vizio del gol e la sua squadra sorpresa di questo campionato: il 22enne Matteo Pessina e il suo Verona. Questa doppia favola ce la racconta Luca De Capitani. 2020 è anno di Olimpiadi e debutteranno 5 nuove discipline, tra queste lo skateboard che abbiamo voluto conoscere da vicino. Per questo Andrea Fusco ha intervistato l’azzurro Alessandro Mazzara: giovanissimo, ma già affermato sulla scena internazionale. Dribbling è condotto in studio da Alessandro Antinelli, mentre la cura dello storico rotocalco di RaiSport è affidata a Donatella Scarnati e la regia ad Anna Rita Cardinali.

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 22 Febbraio 2020

ore 06:00 Rubrica: Perle di Sport - GP Monaco 1975 (archivio)

ore 06:05 Automobilismo: Campionato del Mondo di Rally: Rally di Svezia (replica)

ore 06:30 Rubrica: TG Sport Notiziario (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Sci Alpino Coppa del Mondo 2019/20 (magazine)

ore 08:30 Rubrica: Snowboard Coppa del Mondo 2019/20 (magazine)

ore 09:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile - seconda manche (replica)

da Yuzawa Naeba [Giappone]

ore 10:15 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

ore 10:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Femminile (diretta)

da Crans Montana [Svizzera]

ore 11:40 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

ore 11:45 Biathlon: Campionati Mondiali 2020 Staffetta Femminile (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

ore 13:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint Maschile Femminile a tecnica Classica (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

ore 14:45 Biathlon: Campionati Mondiali 2020 Staffetta Maschile (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

ore 15:50 Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia Studio (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

ore 15:55 Pallavolo Maschile: Coppa Italia Semifinale #1: Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

ore 18:20 Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia Studio (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

ore 18:30 Pallavolo Maschile: Coppa Italia Semifinale #2: Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

ore 20:55 Pallavolo Femminile: C. Italiano 2019/20 20a giornata: Saugella Monza - Pomì Casalmaggiore (diretta)

dalla Candy Arena di Monza [Brianza]

ore 23:00 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)
dallo studio SR5 di Saxa Rubra in Roma

ore 00:15 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)
dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma
Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 Saxa Rubra in Roma

ore 00:30 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 00:35 Atletica Leggera Fidal: Campionati Assoluti Indoor 2020 1a giornata (differita)

da Ancona

ore 01:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Speciale Maschile - prima manche (diretta)

da Yuzawa Naeba [Giappone]

ore 03:00 Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/20 #20: Saugella Monza - Pomì Casalmaggiore (replica)

ore 04:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Speciale Maschile - seconda manche (diretta)

da Yuzawa Naeba [Giappone]

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 22 Febbraio 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 03:00 Calcio: Serie B 2019/20 25a giornata Cosenza - Frosinone (replica del 21/2)

dallo stadio Marulla di Cosenza

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 15:00 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Atletica Leggera Fidal: Campionati Assoluti Indoor 2020 - #1 Sessione Pomeridiana (diretta)

da Ancona

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

LO SPORT ALLA RADIO:

Serie A, Serie B, rugby, sci e pallavolo saranno in primo piano a Sabato Sport del 22 febbraio condotto da Guido Ardone. Luce rossa on air in studio dalle 14.05 con un punto sulla Coppa del mondo di sci a Crans Montana (Emilio Mancuso). A seguire la consueta rubrica Sostiene Tardelli e un punto sulla Formula1. Alle 14.50 Filippo Corsini condurrà Tutto il calcio minuto per minuto. In scaletta una partita di A (Bologna-Udinese con Massimiliano Graziani) e gli incontri del 25° turno di B: Cittadella-Juve Stabia (Antonello Brughini), Trapani-Spezia (Manlio Mezzatesta), Virtus Entella-Benevento (Enzo Mellilo). Dalle 15.15 il match del Sei Nazioni Italia-Scozia (Paolo Pacitti) e, dalle 16, la pallavolo con le semifinali di Coppa Italia (Manuela Collazzo). A seguire, la presentazione di Spal-Juventus (Daniele Fortuna) e Pisa-Venezia (Manuel Codignoni). Dalle 18.00 la cronaca delle partite e, al termine, la moviola e le interviste dagli spogliatoi. L’ultima partita della giornata sarà Fiorentina-Milan delle 20.45 (Massimo Barchiesi e Giovanni Galli). Dopo la fine dell’incontro e fino alla chiusura (alle 23.30), Marco Tardelli e Filippo Grassia risponderanno alle telefonate degli ascoltatori. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Fiorentina vs Milan (diretta)

dallo stadio Artemio Franchi di Firenze

Telecronaca: Luca De Capitani

