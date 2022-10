Domenica Rai Sport (Web e Play), 16 Ottobre 2022 | diretta Pallavolo Maschile e Ciclismo su Pista

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 16 Ottobre 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 01:30 del 16/10 - RAIDUE HD:

Rugby Femminile: Coppa del Mondo 2023 gruppo B ITALIA - Canada (diretta)

da Whangarei [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Andrea Fusco e Maria Cristina Tonna

ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario: TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 16:00 - RAIDUE HD:

Rubrica: Domenica Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Alla vigilia dei suoi primi cinquant'anni - l'esordio è datato 1974 - Dribbling, lo storico rotocalco di Rai Sport cambia giorno di collocazione in palinsesto, format e durata, allungandosi a due ore, nel corso delle quali spazierà dalle storie di sport - raccontate dai protagonisti o da chi vive, con loro, la quotidianità - alle inchieste, dalle interviste speciali agli ospiti che si alterneranno nel corso delle settimane, fino ai consigli di salute e benessere, legati al mondo dello sport, la novità di questa edizione. Il nuovo format di "Domenica Dribbling", curato da Alessandro Forti e Manuela Pezzola, in onda su Rai 2 alle 16.00 da domenica 16 ottobre per cinque puntate, prima di riprendere a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale di Qatar 2022, prevede, infatti, tre segmenti distinti: il primo, "Domenica Dribbling - Le storie", affidato a Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi, ruoterà intorno a due elementi principali, un'intervista, in studio, con una leggenda dello sport - si comincia con Massimiliano Rosolino - e uno spazio dedicato alla "vita in famiglia di un campione", nel quale Federica Cappelletti - la moglie del compianto Pablito Rossi - e Simona Rolandi mostreranno il lato meno conosciuto, e più intimo, dei protagonisti dello sport azzurro, attraverso le parole, i ricordi e le emozioni di chi lo vive da vicino nella quotidianità. Non mancherà, poi, uno spazio per il mondo dello sport paralimpico, realtà alla quale la Rai, e Rai Sport, dedicano da sempre grande attenzione: nella prima puntata l'ospite in studio sarà Simone Barlaam che si alternerà, nelle puntate successive, con Martina Caironi, Melania Corradini e Giulia Terzi. La seconda tranche della trasmissione, invece, dal titolo "Domenica Dribbling Salute", è condotto da Cristina Caruso - che è anche curatrice del segmento - e dalla dottoressa Monica Germani, dietista e nutrizionista, ideatrice del metodo META (Medical Education for Transformative Action): con loro, ogni settimana, sportivi, personaggi famosi e non, discuteranno di alimentazione, di salute e di benessere attraverso lo sport. Nel primo appuntamento parola ad Antonio Giuliani, attore comico ma soprattutto sportivo appassionato e allo chef pluristellato Heinz Beck, con il quale si andrà alla scoperta delle proprietà organolettiche degli alimenti e a come farne un corretto utilizzo in ambito sportivo. Dalle 17.00, infine, "Domenica Dribbling", il nuovo salotto sportivo di Rai 2 che, con Paola Ferrari e Adriano Panatta, accompagnerà i telespettatori fino a "90° Minuto". Con loro anche Elisa Di Francisca e Gianfranco Teotino - i quattro saranno impegnati, nel finale di ogni puntata, in "Doppio Misto", una sfida sugli argomenti di stretta attualità sportiva - che offriranno il loro sempre originale punto di vista. Al centro del salotto un ospite con il quale analizzare il tema della settimana: nella prima puntata sarà la crisi della Juventus, della quale si discuterà con Neri Marcoré, attore, autore, regista e musicista, bianconero doc. Per chiudere, le rubriche fisse: "La stoccata" di Elisa Di Francisca", "Calcio di rigore" di Gianfranco Teotino" e "Serve and volley" di Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro, già capitano di Coppa Davis e telecronista, al suo esordio come conduttore.

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario: TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica: 90esimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Marco Lollobrigida

Ospiti: Marco Tardelli, Daniele Adani, Tiziano Pieri al Var, Evelina Christillin, Milena Bertolini, Marco Conterio

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Condice: Alberto Rimedio

In studio: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 16 Ottobre 2022

ore 06:00 Ciclocross Coppa del Mondo - Elite Donne (replica)

da Waterloo [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Waterloo [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pallavolo Femminile: Campionati Mondiali 2022 Finale 3/4 Posto: ITALIA - Usa (replica)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Simona Rolandi

da Apeldoorn [Olanda] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Interviste: Simona Rolandi ore 10:00 Pallavolo Femminile: Campionati Mondiali 2022 Finale 1/2 Posto: Brasile - Serbia (replica)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Apeldoorn [Olanda] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 12:15 Ciclismo: Mountain Bike Internazionali d'Italia XCO - Capoliveri Legend (replica)

da Capoliveri [Livorno]

da Capoliveri [Livorno] ore 13:30 Ciclismo Mondiali su Pista 5° Giornata (diretta)

da Saint Quentin [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

da Saint Quentin [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari ore 14:45 Ciclismo 2022: Veneto Classic (diretta)

da Bassano del Grappa [Vicenza]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Bassano del Grappa [Vicenza] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 16:15 Ciclismo Mondiali su Pista 5° Giornata (diretta)

da Saint Quentin [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari

da Saint Quentin [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani e Marco Saligari ore 17:05 Corsa In montagna La 30 Trentina (replica)

da Trento

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Trento Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 17:55 Pallavolo M Superlega Credem Banca 2022/23 #3: Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:25 Pallavolo M Superlega Credem Banca 2022/23 #3: Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino (diretta)

dal PalaBanca di Piacenza

Telecronaca: Alessandro Antinelli e Fabio Vullo

dal PalaBanca di Piacenza Telecronaca: Alessandro Antinelli e Fabio Vullo ore 23:00 Ciclocross Coppa del Mondo - Elite Uomini (replica)

da Waterloo [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Waterloo [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 23:30 Ciclismo: Mondiali su Pista 2022 5a giornata (replica)

ore 00:20 Ciclismo Mountain Bike 2022: Internazionali d'Italia XCO - Capoliveri Legend (replica)

ore 02:10 Pallavolo M Superlega Credem Banca 2022/23 #3: Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena (replica)

ore 04:30 Pallavolo M Superlega Credem Banca 2022/23 #3: Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport", in onda domenica 16 ottobre alle 12.30, con la conduzione di Guido Ardone, si apre con il match di Serie A, Inter-Salernitana, con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Marco Signorelli. Dalle 15.00 sarà proposto “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini. In scaletta 2 partite di Serie A (Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese) e, dalle 16.15, per la Serie B: Perugia-SudTirol. In scaletta il basket con Milano-Brindisi delle 16.00 (Massimo Barchiesi). Alle 18.00 il calcio d’inizio del posticipo di Serie A, Napoli-Bologna (Francesco Repice e Fabrizio Cappella). Alle 20.00 la conduzione passerà a Giacomo Prioreschi. Alle 20.45 il fischio d’inizio di Verona-Milan (Daniele Fortuna) e, in contemporanea, il basket con Napoli-Reggio Emilia (Ettore De Lorenzo). Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog