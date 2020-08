Domenica 3 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Fino all'8 giugno Sky apre la programmazione di Sky Cinema a tutti i clienti via satellite e via fibra: dal 301 di Sky un’ampia offerta di canali e una selezione di titoli on demand per farti compagnia con le prime visioni più attese, le collezioni tematiche e film di ogni genere.



Wolves - Il Campione

Michael Shannon e Carla Gugino in una pellicola sul rapporto genitori-figli. La carriera di un giovane talento del basket e' messa a repentaglio dal padre, schiavo del gioco d'azzardo

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Red Joan

Judi Dench nella biografia di una spia del KGB. Sottoposta a interrogatorio, l'anziana vedova inglese Joan Stanley ripercorre la sua lunga militanza al servizio del regime comunista

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Kill Bill - Vol .2

Resa dei conti per Uma Thurman nella seconda parte del capolavoro di Quentin Tarantino. La Sposa prosegue nella sua vendetta ma, al cospetto di Bill, e' attesa da una sconcertante sorpresa

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle&Sebastien - L'avventura Continua

Secondo film tratto dai romanzi di Cecile Aubry. Sebastien non crede alla morte di Angelina e parte alla sua ricerca insieme a Belle. Durante il viaggio, una scoperta cambiera' la sua vita

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Absolute Deception

Pericolose indagini in un action con Cuba Gooding Jr. Un agente FBI indaga sulla scomparsa di un informatore. Con l'aiuto della moglie della vittima, scoprira' inganni e vendette

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La confraternita

I torbidi segreti di una setta per un thriller mozzafiato. Dopo la morte della madre e la fine del suo matrimonio, Ashley entra in un gruppo femminile guidato dalla misteriosa Desiree

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

27 volte in bianco

Katherine Heigl in una commedia romantica. Damigella d'onore per 27 volte, Jane sogna di sposarsi, ma l'uomo di cui e' segretamente innamorata ha puntato gli occhi su sua sorella..

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un bacio

Ivan Cotroneo adatta il suo omonimo romanzo sul tema dell'omofobia. In una scuola di Udine, gli adolescenti Lorenzo, Blu e Antonio fanno i conti con il disagio dell'emarginazione

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Amici come prima

Christian De Sica e Massimo Boldi nella commedia che rilancia il loro sodalizio. Licenziato come direttore d'albergo, Cesare si traveste da donna per ottenere un impiego da badante

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un amore all'altezza

Il premio Oscar Jean Dujardin e Virginie Efira sono l'insolita coppia di una commedia romantica. La bella Diane si innamora di un uomo affascinante ma molto piu' basso di lei

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Il Gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Ready Player One

Diretto da S. Spielberg. 2045, l'umanita', ormai ridotta in miseria, si rifugia in Oasis, una pericolosa realta' virtuale creata dal geniale James Halliday. Quest'ultimo, prima di morire, rivela la presenza in Oasis di un easter egg, un livello segreto che consente, a chi lo trova, di ottenere il controllo di Oasis. Con T. Sheridan, O. Cooke

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Accountant

Ben Affleck e' Christian Wolff, un genio matematico affetto dalla sindrome di Asperger, che lavora come contabile sotto copertura per alcune delle piu' pericolose organizzazioni criminali del mondo. Nonostante abbia la Divisione anti-crimine del Dipartimento del Tesoro alle costole, Christian accetta l'incarico di un nuovo cliente: una societa' di robotica dove una delle contabili ha scoperto una discrepanza nei conti di milioni di dollari. Ma non appena Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi alla verita', il numero delle vittime inizia a crescere.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Hercules - La leggenda ha inizio

Nuova versione della storia di Ercole, eroe della mitologia greco-romana. Ignaro del suo destino da eroe, Ercole desidera solo l'amore di Hebe. Con K. Lutz, G. Weiss.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Nancy Drew e il passaggio segreto

Un comedy crime tratto da uno dei romanzi gialli per ragazzi su Nancy Drew, giovane e affascinante investigatrice dai capelli rossi, interpretata da Sophia Lillis, star di "IT". Dopo la morte della moglie, Carson Drew lascia Chicago con la figlia Nancy per trasferirsi in campagna. Qui la ragazzina scopre che una antica dimora potrebbe essere infestata e decide di indagare per scoprirne i misteri.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Project x - Una festa che spacca

Thomas e i suoi amici Costa e JB vogliono organizzare una festa a casa di Thomas per il suo diciasettesimo compleanno, visto che i suoi genitori sono fuori citta'. L'idea e' di dar vita ad un evento memorabile che innalzi la scarsissima popolarita' dei tre presso i compagni di scuola e magari possa procurare loro una certa considerazione da parte delle ragazze giuste. Il risultato, pero', andra' oltre ogni loro intenzione e oltre ogni limite costituito dalla legge.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)