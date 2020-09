Venerdi 18 Settembre 2020 Sky Cinema HD, The Informer

The Informer - Tre secondi per sopravvivere

Thriller di Andrea Di Stefano (Escobar) con Rosamund Pike, Joel Kinnaman e Clive Owen. Un informatore dell'Fbi si fa arrestare per lavorare sotto copertura e incastrare un narcotrafficante.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Erin Brockovich - Forte come la verità

Oscar e Golden Globe a Julia Roberts, regia di Steven Soderbergh. La segretaria di uno studio legale sfida una multinazionale per risarcire una comunita' contaminata da acque radioattive

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Stregata dalla Luna

Tre Oscar per una romantica commedia con Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello e Olympia Dukakis. New York: una vedova italo-americana, in procinto di risposarsi, si innamora del futuro cognato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Casper

Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Explorer

Pellicola inedita di fantascienza ambientata su un pianeta lacerato da una guerra interstellare. Un detenuto entra nella Resistenza in lotta contro l'Impero Galattico (AUS 2016)

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il signor diavolo

Pupi Avati torna all'horror con una storia intrisa di paure e superstizioni. Nel Veneto rurale degli anni 50 un bambino uccide un coetaneo, convinto che si tratti del demonio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il cacciatore di ex

Graffiante commedia romantica con Jennifer Aniston e Gerard Butler. Un cacciatore di taglie segue le tracce della sua ex moglie, una cronista latitante che sta indagando su un omicidio

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vox Lux

Natalie Portman e Jude Law nell'intenso dramma di una popstar. Sullo sfondo degli ultimi anni di storia americana, la parabola di una cantante con un passato segnato da un tragico evento

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Figli

Grande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono piu' di un figlio

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La legge dei più forti

Naomie Harris in un action ambientato a New Orleans. Una poliziotta, in possesso di un video dal contenuto scottante, deve sfuggire ai criminali e a un gruppo di colleghi corrotti

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Giovani si diventa

Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried in una commedia di Noah Baumbach. La vita monotona di una coppia di quarantenni ritrova slancio grazie all'incontro con due ragazzi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Legend of Tarzan

Dal regista di Harry Potter. Tarzan e' ormai Lord Greystoke e vive a Londra. Ma in Africa lo aspettano gli amici animali, e anche vecchi e nuovi nemici.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Interceptor - Il Guerriero Della Strada

Seguito di Mad Max - Oltre la sfera del tuono. In un Medioevo futuro, gli uomini lottano per il carburante, che sta per scomparire.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Focus - Niente è come sembra

Il manipolatore Nicky Spurgeon e' il maestro dell'aspirante truffatrice Jess. I due si ritrovano tre anni dopo aver chiuso la loro relazione.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Buongiorno papa'

Edoardo Leo dirige Raoul Bova e Marco Giallini in una commedia scritta da M. Bruno ("Ex") su un donnaiolo impenitente che scopre di avere una figlia adolescente.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)