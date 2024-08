Guida TV Sky Cinema e NOW: Macchine mortali, Sabato 10 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi vedere "Macchine mortali", un visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le città trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, trovi "Il Padrino - Parte II", il sequel premiato con 6 Oscar che segue Don Vito Corleone mentre costruisce il suo impero criminale negli Stati Uniti. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "I delitti del BarLume - Mare forza quattro", il 15esimo film della serie Sky Original, dove una mareggiata riporta un cadavere sotto al BarLume.

Se preferisci un documentario, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, trasmettono "Ailo - Un'avventura tra i ghiacci", che segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in Lapponia, narrato da Fabio Volo. Su Sky Cinema Action HD, nello stesso orario sul canale 305, c'è "The Informer - Tre secondi per sopravvivere", un thriller di Andrea Di Stefano con Rosamund Pike e Joel Kinnaman, dove un informatore dell'FBI si fa arrestare per incastrare un narcotrafficante. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, puoi guardare "La macchina infernale", un thriller con Guy Pearce su uno scrittore perseguitato da uno stalker.

Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21:00 sul canale 307, c'è "Quel mostro di suocera", con Jennifer Lopez e Jane Fonda, che narra le disavventure di una ragazza con una suocera invadente. Su Sky Cinema Drama HD, allo stesso orario sul canale 308, puoi vedere "Volevo nascondermi", con Elio Germano nel ruolo del pittore Antonio Ligabue, in un film di Giorgio Diritti che esplora la vita travagliata di un genio emarginato. Su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, c'è "Happy Family", una commedia di Gabriele Salvatores che segue le storie intrecciate di due famiglie i cui figli sedicenni decidono di sposarsi.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi vedere "The Kill Team" e "Patagonia"

Macchine mortali

Il visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le città trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Padrino - Parte II

Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton nel sequel premiato con 6 Oscar. Nel 1901 il siciliano Don Vito raggiunge gli Stati Uniti e getta le fondamenta del suo impero criminale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Mare forza quattro

Tornano i personaggi di Pineta nel 15esimo film della produzione Sky Original. Una forte mareggiata di fine marzo riporta un cadavere proprio sotto al BarLume.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ailo - Un'avventura tra i ghiacci

Le meraviglie della Lapponia in un documentario che segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in un paesaggio incontaminato, narrato dalla voce di Fabio Volo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Informer - Tre secondi per sopravvivere

Thriller di Andrea Di Stefano (Escobar) con Rosamund Pike, Joel Kinnaman e Clive Owen. Un informatore dell'FBI si fa arrestare per incastrare un narcotrafficante

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La macchina infernale

Guy Pearce in un thriller con Alice Eve e Alex Pettyfer. Uno scrittore, autore di un romanzo cha ha ispirato un adolescente a compiere una strage, si mette sulle tracce di uno stalker (USA 2022)

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera farà di tutto per renderle la vita un inferno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Volevo nascondermi

Orso d'argento per un camaleontico Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue in un film di Giorgio Diritti. La vita travagliata di un genio vissuto a lungo come un emarginato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Happy Family

Commedia di Gabriele Salvatores con Margherita Buy, Fabio De Luigi e Diego Abatantuono. Le storie di due famiglie si intrecciano quando i rispettivi figli sedicenni decidono di sposarsi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Kill Team

Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un film tratto da una storia vera. Afghanistan: in un plotone incaricato di stanare terroristi, un soldato entra in conflitto con il suo superiore

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Patagonia

Esordio alla regia del giovane Simone Bozzelli. Yuri ha vent'anni quando incontra Agostino, un animatore girovago con cui inizia un viaggio alla ricerca del senso della libertà.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)