Guida TV Sky e NOW 29 Giugno - 5 Luglio: Itaca - Il Ritorno, Alessandro Borghese Celebrity Chef

GUIDA TV SKY / NOW | 29 GIUGNO - 5 LUGLIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 30 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta Itaca – Il ritorno. Ralph Fiennes e Juliette Binoche tornano sul set insieme, diretti da Uberto Pasolini, in una rilettura intensa e moderna del mito di Ulisse. Accanto a loro Claudio Santamaria. Dopo anni di guerra, Ulisse fa ritorno a Itaca travestito da mendicante per osservare di nascosto la degenerazione del suo regno: i Proci minacciano trono e moglie, mentre Telemaco ha perso la fiducia nel padre. Per l’eroe greco è il momento di agire, ma anche di ritrovare se stesso in un mondo che non riconosce più.

Da martedì 1 a venerdì 4 luglio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, parte la nuova programmazione Pop-Up: Lie to Me, con episodi della serie cult dedicata alla scienza della menzogna e al volto impassibile del dottor Lightman.

Mercoledì 2 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo della saga reboot ispirata all’universo di Pierre Boulle. Diverse generazioni dopo la morte di Cesare, i primati vivono in comunità evolute. Il giovane Noa, che addestra aquile, si ritrova nel mezzo di una battaglia contro il tiranno Proximus Caesar, accompagnato da un orango custode della memoria e da una misteriosa ragazza umana in fuga. Un racconto epico e ricco di riflessioni sul potere, la memoria e l’identità. Sempre da mercoledì 2 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, Alessandro Borghese riapre il suo ristorante con le nuove puntate di Celebrity Chef: due personaggi famosi per ogni puntata si sfideranno ai fornelli aiutati dalla brigata e valutati da una giuria di esperti.

Giovedì 3 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, va in onda The Stones and Brian Jones. Il documentario ripercorre la vita geniale e tormentata del fondatore dei Rolling Stones, tra filmati d’archivio inediti e testimonianze che rivelano il peso creativo e personale che Jones ebbe nella nascita della band più iconica del rock.

Venerdì 4 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Tartarughe all’infinito, adattamento del romanzo di John Green. Aza è una diciassettenne che lotta contro l’ansia e le ossessioni, mentre cerca di vivere pienamente la sua adolescenza. Con l’aiuto dell’amica del cuore e di una terapista, rientra in contatto con Davis, un amico d’infanzia che riaccende sentimenti e ricordi. Protagonista Isabela Merced, già vista in The Last of Us, in una storia intensa, delicata e profonda.

Da sabato 5 a venerdì 11 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, Sky celebra i DC Superheroes. In attesa della prima TV di Joker: Folie à Deux (lunedì 7 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection) e dell’uscita in sala del nuovo Superman (9 luglio), in programma una maratona con 21 film: dalla trilogia di Christopher Nolan a quella di Tim Burton, dai classici con Christopher Reeve al primo Joker, passando per i film del DC Extended Universe.

Sempre da sabato 5 a martedì 8 luglio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, torna Pop-Up: Delitti ai Tropici con le stagioni 1-5, tra casi intricati e paesaggi mozzafiato.

Sabato 5 luglio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva il documentario Stevie Van Zandt, ritratto dell’anima rock dietro il successo di Bruce Springsteen e dei Soprano, tra musica, attivismo e passione. Diretto da Bill Teck e candidato ai Grammy 2025, il film include interventi di Paul McCartney, Bono, Eddie Vedder e altri.

LUNEDI 30 GIUGNO

ITACA – IL RITORNO

Lunedì 30 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ralph Fiennes e Juliette Binoche, nuovamente insieme dopo Il paziente inglese, sono diretti da Uberto Pasolini (Still Life, Nowhere Special – Una storia d’amore) in una potente rilettura del mito. Nel cast anche Claudio Santamaria. Ulisse torna ad Itaca e, travestito da mendicante, osserva una situazione complessa: i proci vorrebbero sposare la regina Penelope per impossessarsi del trono e suo figlio Telemaco è favorevole, convinto che il padre non torni. Ora Ulisse deve ristabilire l’ordine e ritrovare il suo vecchio sé, perché la guerra cambia gli uomini e può alienarli persino dagli affetti.

MARTEDI 1 LUGLIO

POP-UP: LIE TO ME

Da martedì 1 a venerdì 4 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

MERCOLEDI 2 LUGLIO

IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE

Per la prima volta su Sky Cinema, mercoledì 2 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Decimo film del franchise tratto dall’omonimo romanzo di fantascienza di Pierre Boulle, nonché quarto capitolo della serie reboot e sequel di The War – Il pianeta delle scimmie. Sono passate generazioni dalla morte del primo leader delle scimmie senzienti, Cesare, e ora i primati hanno il controllo del mondo. Noa vive in una piccola comunità rurale, che addestra aquile in modo che rispondano al canto delle scimmie. Il clan rivale è comandato da Proximus Caesar, che ha costruito una società dittatoriale, e sta cercando una giovane donna che troverà rifugio viaggiando insieme a Noa e al saggio orango Raka, custode delle antiche lezioni di Cesare.

ALESSANDRO BORGHESE: CELEBRITY CHEF

Da mercoledì 2 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Nelle nuove puntate Alessandro Borghese, affiancato da una giuria composta da due esperti del settore culinario, apre le porte del suo ristorante milanese a due celebrities che con l’aiuto della brigata si sfideranno ai fornelli.

GIOVEDI 3 LUGLIO

THE STONES AND BRIAN JONES

Giovedì 3 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nella mente creativa di Brian Jones, alla scoperta del segreto dietro l’inarrestabile ascesa dei Rolling Stones, attraverso testimonianze esclusive dei protagonisti e tesori d’archivio inediti.

VENERDI 4 LUGLIO

TARTARUGHE ALL’INFINITO

Venerdì 4 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dal best-seller di John Green (Colpa delle stelle, Città di carta), un film sulla forza dell’amicizia difronte alle difficoltà con Isabela Merced, nota per il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us. Aza ha 17 anni e cerca di essere una brava amica, una brava figlia e una brava studentessa, ma deve combattere contro gli attacchi di panico, scatenati da pensieri funesti in merito ai microbi con cui gli esseri umani hanno a che fare ogni giorno. Incoraggiata dalla sua terapista e dalla sua migliore amica, tenterà un approccio diverso, decidendo di godersi la vita da teenager quando ritrova Davis, una vecchia amicizia che potrebbe renderla felice.

SABATO 5 LUGLIO

SKY CINEMA COLLECTION – DC SUPERHEROES

Da sabato 5 a venerdì 11 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione JOKER: FOLIE A DEUX (lunedì 7 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection) e dell’uscita sala del reboot SUPERMAN (9 luglio), da sabato 5 a venerdì 11 luglio Sky Cinema Collection ci porta nell’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti i personaggi più conosciuti con 21 titoli, tra cui i tre capitoli firmati Christopher Nolan sull’Uomo pipistrello e i 2 firmati da Tim Burton, i classici di Superman con Christopher Reeve, il primo JOKER e alcuni film della DC Extended Universe, avviato dall’UOMO D’ACCIAIO di Zack Snyder.

POP-UP: DELITTI AI TROPICI stagioni 1-5

Da sabato 5 a martedì 8 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

STEVIE VAN ZANDT

Sabato 5 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Stevie Van Zandt, il famoso consigliere del New Jersey di Bruce Springsteen e Tony Soprano, è protagonista di questo documentario che ripercorre la sua carriera di produttore, musicista, autore di canzoni, attivista, attore e altro ancora, dai club di Asbury Park e dagli stadi delle arene al Bada Bing Club e all’Underground Garage. Con interviste esclusive a Bruce Springsteen, Darlene Love, Eddie Vedder, Paul McCartney e Bono, celebriamo l’eredità intramontabile di Van Zandt, un artista rock appassionato e un instancabile sostenitore della giustizia sociale. Diretto e prodotto da Bill Teck, che nel 2025 ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards per il Miglior film musicale con Stevie Van Zandt.

