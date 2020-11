Martedi 24 Novembre 2020 Sky e Premium Cinema, La Dea Fortuna

La ragazza nella nebbia

Toni Servillo nel thriller d'esordio di Donato Carrisi, premiato con il David di Donatello. In un paesino delle Alpi, un ispettore indaga sulla misteriosa scomparsa di una ragazza.

Captain Fantastic

Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta, ma e' costretto a fare i conti con la societa' dei consumi.

Al lupo al lupo

Carlo Verdone dirige e interpreta insieme a Sergio Rubini e Francesca Neri una commedia emozionante e malinconica. Tre fratelli si riuniscono per cercare il padre misteriosamente scomparso.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Lorenzo Mattotti dirige un film d'animazione tratto dall'opera di Dino Buzzati. Quando suo figlio viene rapito dai cacciatori, il re degli orsi decide di invadere la piana degli uomini

Il regno del fuoco

Spettacolari scenari apocalittici in un fantasy con Matthew McConaughey e Christian Bale. Nel 2020, un manipolo di guerrieri sfida una stirpe di draghi che ha conquistato la Terra.

Killer Anonymous

Originale thriller con Gary Oldman e Jessica Alba. In un gruppo di sostegno per assassini anonimi scoppia il caos dopo che uno di loro ha tentato di uccidere un senatore (GBR 2019)

L'amore dura tre anni

Commedia sentimentale sulle sorprese dell'amore. Un giornalista divorziato pubblica un bestseller in cui critica il matrimonio, ma nella sua vita irrompe la bellissima Alice.

La favorita

Oscar, Golden Globe e Coppa Volpi a Olivia Colman nell'acclamato film di Lanthimos premiato a Venezia. Le cortigiane Emma Stone e Rachel Weisz si contendono le attenzioni della regina.

Tre mogli

Un'intensa commedia al femminile di Marco Risi. Tre mogli partono alla ricerca dei mariti fuggiti in Patagonia. Un viaggio che le portera' a guardarsi dentro e a cambiare le loro vite.

Ad Astra

Brad Pitt e Tommy Lee Jones nel film di fantascienza diretto da James Gray. Un astronauta viene incaricato di ritrovare il padre, scomparso anni prima mentre era in missione su Nettuno.

Lontano da qui

Miglior regia al Sundance per una storia di speranza e disperazione con Maggie Gyllenhaal e Gael Garcia Bernal. Una maestra d'asilo scopre il talento per la poesia di un suo alunno.

Tower Heist: Colpo ad alto livello

Un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l'uomo che li ha defraudati delle loro pensioni, un ricco uomo d'affari di Wall Street che vive in un attico a Manhattan, organizzano un furto in grande stile, guidati dal loro direttore. Con Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l'amore e la lealta' vengono messi a dura prova anche tra gli amici piu' stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre piu' diviso.Il film presenta un cast corale guidato da Eddie Redmayne e Katherine Waterston.

La Dea Fortuna

Con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca. Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto sta ormai mostrando la corda: Alessandro, idraulico dal fascino animalesco che attira uomini, donne e bambini, porta a casa il pane e cede volentieri ai piaceri della carne; Arturo, traduttore passivo aggressivo, non e' diventato ne' uno scrittore famoso ne' un cattedratico, e patisce l'assenza di un rapporto fisico, e ancor di piu' di uno scambio verbale, con il suo partner sfuggente. Nella routine cristallizzata dei due irrompono Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami diagnostici e affida i figli alla coppia di amici, che dovranno fare i conti con una responsabilita' genitoriale forse mai nemmeno immaginata, nonche' con la capacita' dei bambini di metterti di fronte a quello che sei veramente.

Attenti al gorilla

Spassosa commedia con Frank Matano diretta da Luca Miniero ("Benvenuti al Sud", "Benvenuti al Nord"). Frank Matano veste i panni di Lorenzo, un avvocato fallito che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della citta', e la vince. Ma e' costretto a portarsi a casa Peppe, un gorilla.

