Domenica 4 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Genitori vs Influencer

Genitori vs Influencer | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.45/canale 304)

Edison, l'uomo che illuminò il mondo

Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Michael Shannon nel biopic su Thomas Edison. L'avvincente storia del pioniere dell'industria elettrica, che ha cambiato la vita degli esseri umani.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Divergent Series: Allegiant

Terzo capitolo della saga con Shailene Woodley e Theo James. Tris e Quattro, con alcuni compagni, si avventurano oltre la recinzione e vengono presi in custodia da una misteriosa agenzia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Doppia ipotesi per un delitto

Ray Liotta in un thriller di indagini e sospetti. Montreal: un procuratore distrettuale indaga su un intricato caso di omicidio che lo riguarda da vicino. Ma il crimine nasconde un mistero.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Letters to Juliet

Amanda Seyfried e Gael Garcia Bernal in una commedia ambientata a Verona. Il ritrovamento di una lettera d'amore, rimasta nascosta per 50 anni, innesca una struggente avventura romantica.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le Cose Che Non Ti Ho Detto

Annette Bening e Bill Nighy in un film sulla separazione. Edward annuncia alla moglie Grace di voler divorziare dopo 30 anni di matrimonio. Una decisione che spiazza tutta la famiglia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un weekend da bamboccioni

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia nostalgica. Cinque vecchi amici rivivono i tempi della gioventu' durante un weekend all'insegna del divertimento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Scooby!

I celebri personaggi di Hanna-Barbera in una grande avventura d'animazione. La nascita dell'amicizia fra Scooby-Doo e Shaggy s'intreccia con un nuovo caso per la Mystery Inc.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Race - Il colore della vittoria

Stephan James nel biopic su Jesse Owens. Con il suo trionfo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, il leggendario atleta di colore divenne il simbolo della lotta contro le ideologie di Hitler.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Bastille Day: il colpo del secolo

Alla vigilia dell'anniversario della Presa della Bastiglia, Zoe, giovane donna francese, intende far scoppiare una bomba a Parigi. Il suo atto vuole essere solo una dichiarazione politica e non vuole arrecare alcun danno a nessuno, ma cambia idea all'ultimo momento. Quando un borseggiatore americano, Michael Mason, ruba la borsa e la fa esplodere inconsapevolmente in un'affollata fermata della metropolitana, diventa subito il primo sospettato. Nel frattempo, l'agente della CIA Sean, da poco tornato dalla guerra in Medio Oriente, e' determinato a trovare Mason e a metterlo sotto custodia prima delle autorita' francesi. Con Idris Elba

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Troy

Colossal epico liberamente ispirato all'Iliade di Omero, con un cast stellare: Brad Pitt ed Eric Bana, Orlando Bloom e Diane Kruger. Nel 1200 a.C. le citta'-stato della Grecia sono unite dal governo di Agamennone. L'unica a non sottomettersi al re acheo e' la citta' di Troia. I principi troiani Paride ed Ettore si recano a Sparta e incontrano Menelao, fratello di Agamennone, per stipulare un accordo di pace, ma Paride intreccia una relazione sentimentale con Elena, la moglie dell'acheo, e la rapisce. Il rapimento di Elena sara' il pretesto perfetto per Agamennone, che da tempo desidera impossessarsi della citta'.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il corriere - The Mule

Film diretto ed interpretato da Clint Eastwood, scritto da N. Schenk ("Gran Torino"). Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo e al verde che sta affrontando il pignoramento della sua impresa quando gli viene offerto un lavoro per il quale deve solo guidare. Sembra semplice ma, a sua insaputa, Earl e' stato appena ingaggiato come corriere della droga da un cartello messicano. Lavora bene, cosi' bene che il suo carico aumenta esponenzialmente e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Ma non si tratta dell'unico a tenere d'occhio Earl; il nuovo misterioso "mulo" della droga ha anche attirato l'attenzione dell'efficiente agente della narcotici Colin Bates, interpretato dal premio Oscar Bradley Cooper.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Come ammazzare il capo... e vivere felici

Nick, Dale e Kurt decidono di eliminare i rispettivi capi, responsabili della loro infelicita'. Con la complicita' di un ex detenuto orchestrano il piano, ma l'imprevisto e' dietro l'angolo...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)