Guida TV Sky Cinema e NOW: Rapina a Stoccolma, Giovedi 7 Novembre 2024

Giovedi 7 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), potremo vedere Rapina a Stoccolma, un film che racconta la vera storia della rapina da cui è nata la famosa "Sindrome di Stoccolma". Interpretato da Ethan Hawke e Noomi Rapace, il film è ambientato nel 1973, quando, durante una rapina in banca, gli ostaggi sviluppano un'inattesa complicità con i rapitori. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302) sarà trasmesso Nuovomondo, un dramma premiato con il Leone d'argento e diretto da Emanuele Crialese, che racconta la storia di una famiglia siciliana degli inizi del '900 in viaggio verso l'America alla ricerca di una vita migliore. Il cast include Charlotte Gainsbourg e Vinicio Marchioni. Gli amanti dell'azione potranno seguire Fast & Furious 7 su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303). Questo settimo capitolo della saga, segnato dalla scomparsa dell'attore Paul Walker durante le riprese, vede Dominic (Vin Diesel) e la sua squadra fronteggiare un killer (interpretato da Jason Statham) in cerca di vendetta.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), andrà in onda la commedia Genitori vs Influencer con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Diretto da Michela Andreozzi, il film racconta lo scontro tra un professore e sua figlia adolescente, appassionata di social, fino a quando anche lui diventa, inaspettatamente, influencer. The Peacemaker, trasmesso su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), vede George Clooney e Nicole Kidman in un adrenalinico thriller. I due protagonisti, un colonnello e una scienziata, si trovano a indagare su un incidente nucleare in Russia che cela un complotto pericoloso. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Aaron Eckhart e Olga Kurylenko sono i protagonisti di Chief Of Station - Verità a tutti i costi. Il film segue un ex agente CIA che, dopo la morte della moglie, si allea con un avversario per svelare una complessa cospirazione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), Magic Mike, una commedia diretta da Steven Soderbergh con Channing Tatum e Matthew McConaughey, esplora il mondo dei night club e dei "stripper", con un imprenditore che di notte si esibisce come spogliarellista. Arancia meccanica, l’intramontabile capolavoro di Stanley Kubrick, sarà proposto su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308). Questo film cult del 1971, con Malcolm McDowell, racconta le vicende di un giovane teppista londinese sottoposto a una terapia sperimentale. In onda su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), Ritorno al Crimine è un divertente sequel italiano diretto da Massimiliano Bruno, in cui quattro amici si trovano a Montecarlo sulle tracce di una ragazza che ha rubato loro il cuore e, soprattutto, i soldi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310), Dall'alto di una fredda torre presenta Edoardo Pesce e Vanessa Scalera in un dramma familiare in cui i genitori scoprono di essere entrambi gravemente malati, e uno di loro dovrà affrontare una scelta straziante. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), sarà possibile rivedere Il paziente inglese, premiato con 9 Oscar e 2 Golden Globe, un intenso dramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe, dove un'infermiera si prende cura di un misterioso uomo con un passato doloroso.

