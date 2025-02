Guida TV Sky Cinema e NOW: Abigail, Mercoledi 19 Febbraio 2025

Mercoledi 19 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Abigail", un thriller-horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi della saga "Scream". Un gruppo di criminali rapisce la dodicenne Abigail per un riscatto, ma presto scoprono che, oltre a essere figlia di un potente boss della malavita, è molto più pericolosa di quanto immaginato. L’intreccio di azione e suspense farà rimanere con il fiato sospeso. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Frida", una biografia vincitrice di 2 Oscar e 1 Golden Globe, racconta la vita della pittrice messicana Frida Kahlo, interpretata da Salma Hayek. Il film esplora la sua carriera, le sue relazioni controverse e gli incontri con personalità storiche, dipingendo un affresco affascinante della sua vita tumultuosa. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Febbre da cavallo - La Mandrakata", il sequel del cult anni ‘70 diretto da Carlo Vanzina, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Mandrake, un accanito scommettitore, si coinvolge in una nuova truffa con i suoi buffi complici, offrendo ancora una volta risate e situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Genitori vs Influencer", una commedia Sky Original di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Un padre e una figlia teenager si scontrano a causa dei social media, ma la situazione prende una piega inaspettata quando il padre diventa influencer. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Operation Fortune", un’action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell'MI6 e il suo team reclutano una star di Hollywood per una missione sotto copertura ad alto rischio. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Lo squalo", il leggendario film di Steven Spielberg che ha vinto 3 Oscar e 1 Golden Globe, con Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss. Un feroce squalo terrorizza un'isola dell'Atlantico, dando vita a un thriller mozzafiato che ha segnato la storia del cinema.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Magic in the Moonlight", una deliziosa commedia romantica di Woody Allen con Colin Firth ed Emma Stone. Ambientata nella Costa Azzurra degli anni ’20, il film racconta la storia di un mago che cerca di smascherare una ragazza che afferma di avere poteri paranormali. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "The Normal Heart", una toccante produzione HBO con Julia Roberts e Mark Ruffalo. Ambientato a New York nel 1981, il film racconta la lotta di uno scrittore e di una dottoressa per sensibilizzare il pubblico sul virus HIV, offrendo un potente messaggio di speranza e solidarietà. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Trafficanti", una commedia graffiante di Todd Phillips, basata su una storia vera, con Jonah Hill e Miles Teller. Due ragazzi si trovano coinvolti in un affare con il Pentagono per armare l'esercito americano in Iraq, con conseguenti risvolti comici e drammatici.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Kong: Skull Island", un’avventura mozzafiato con Tom Hiddleston. Ambientato negli anni '70, il film segue un gruppo di esploratori che scoprono un mondo primordiale su un’isola del Pacifico, dove regna il gigantesco gorilla King Kong. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "L’attimo fuggente", il film premio Oscar del 1990 per la sceneggiatura, con Robin Williams. Il nuovo insegnante di letteratura di un college ispira gli studenti a rompere le regole tradizionali, in una storia di crescita personale e di lotta per la libertà di pensiero.

