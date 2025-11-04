Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Madame Web, Martedi 4 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Madame Web, Martedi 4 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW regala un mix irresistibile di emozioni e generi. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Madame Web, il film Marvel con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica di New York che scopre di poter prevedere il futuro e diventa il bersaglio di un misterioso nemico mentre cerca di proteggere tre giovani donne destinate a un destino straordinario. Su Sky Cinema Due (canale 302), alla stessa ora, i fratelli Coen firmano un cult intramontabile: Il grande Lebowski, con Jeff Bridges nel ruolo di "Drugo", un ex hippie trascinato in una grottesca indagine per errore d'identità, tra rapimenti, bowling e ironia surreale. L'azione ad alto tasso di adrenalina domina su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 con Transformers: La vendetta del caduto, secondo capitolo della saga diretta da Michael Bay, dove Shia LaBeouf e Megan Fox affrontano una nuova minaccia dei Decepticon in una guerra tra umani e robot che mette in gioco il destino del pianeta. Per tutta la famiglia, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), torna Una notte al museo, la commedia fantasy con Ben Stiller e Robin Williams in cui le statue del Museo di Storia Naturale prendono vita ogni notte scatenando un caos irresistibile.

Atmosfere più cupe su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 con La coda del diavolo, il thriller tratto dal romanzo di Maurizio Maggi con Luca Argentero e Cristiana Dell'Anna, ambientato in una Sardegna fredda e inquietante dove l'omicidio di una giovane donna svela una rete di segreti e corruzione. Per chi preferisce il brivido puro, Sky Cinema Suspense (canale 306) propone alle 21:00 Haunt - La casa del terrore, horror claustrofobico prodotto da Eli Roth, ambientato in una casa-escape room che si trasforma in una trappola mortale per un gruppo di ragazzi in cerca di emozioni forti. Tono decisamente più leggero su Sky Cinema Romance (canale 307) con L'amore e altre seghe mentali, commedia di e con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta: dopo una cocente delusione, un uomo disilluso ritrova la voglia di credere nei sentimenti grazie a un incontro inaspettato. Su Sky Cinema Drama (canale 308), invece, alle 21:00 va in onda 1917, il capolavoro di Sam Mendes vincitore di tre Oscar, che racconta in tempo reale la missione disperata di due giovani soldati inglesi durante la Prima Guerra Mondiale, tra eroismo, paura e fratellanza. La risata intelligente arriva alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Il tuttofare, commedia amara di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi, che racconta le disavventure di un giovane praticante travolto dagli eccessi del suo spietato mentore.

Chi desidera recuperare i titoli della sera precedente trova su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 Largo Winch: Il prezzo del denaro, action internazionale con James Franco nel ruolo del villain, e su Sky Cinema Due +24 (canale 311) L'ombra del giorno, intenso dramma romantico di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, ambientato nella provincia italiana del 1938, dove amore e ideologia si scontrano in un contesto sospeso tra fascismo e segreti.

Madame Web
Dakota Johnson è Cassandra Webb in questo titolo supereroistico. Dopo aver scoperto di poter vedere il futuro, una paramedica di New York si ritrova a proteggere tre giovani donne da una minaccia oscura.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il grande Lebowski
Commedia cult del Fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Drugo, un ex hippie omonimo di un ricco magnate, deve risolvere il caso di un misterioso rapimento.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers: La vendetta del caduto
Secondo capitolo della spettacolare saga con Megan Fox, Shia LaBeouf e i celebri robot. I Decepticon sfidano gli Autobot e gli umani nel tentativo di risvegliare il loro capo assoluto.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Una notte al museo
Ben Stiller e Robin Williams nel primo capitolo della celebre saga di successo. Il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York scopre che di notte le statue prendono vita.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La coda del diavolo
Luca Argentero è il protagonista di un action-thriller con Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli, tratto dal libro di Maurizio Maggi. In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Haunt - La casa del terrore
Teen horror prodotto da Eli Roth. Halloween: sei ragazzi entrano in una casa adibita a escape room e si ritrovano prigionieri di una banda di aguzzini, ossessionati da una pratica macabra.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore e altre seghe mentali
Commedia romantica di e con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione d'amore Guido è diventato cinico, ma l'incontro con Giulia potrebbe fargli cambiare idea
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

1917
3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il tuttofare
Sergio Castellitto è il principe del foro nella commedia di Valerio Attanasio. Un giovane praticante in legge sogna un contratto in un prestigioso studio ma finirà in un mare di guai.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Largo Winch: Il prezzo del denaro
Adrenalinico action che rilancia il personaggio del fumetto belga, con James Franco nel ruolo del villain. Devastato dal rapimento del figlio, Largo inizia un viaggio per la verità
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ombra del giorno
Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

