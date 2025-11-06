Guida TV Sky Cinema e NOW: Guglielmo Tell, Giovedi 6 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Una serata di cinema da non perdere quella proposta da Sky e NOW, tra epica, fantascienza, biografie e commedie per tutti i gusti. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Guglielmo Tell, con Claes Bang nei panni dell'eroico cacciatore svizzero che, nel XIV secolo, imbraccia l'arco per guidare la rivolta del suo popolo contro l'oppressione austriaca. Un racconto di libertà, coraggio e giustizia che unisce azione e intensità storica in un grande affresco cinematografico. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302), Radioactive porta sullo schermo la straordinaria vita di Marie Curie, interpretata da una magnetica Rosamund Pike. Due volte premio Nobel, la scienziata polacca rivoluzionò la fisica e la medicina in un'epoca dominata dagli uomini, pagando con la solitudine e il sacrificio il prezzo della genialità. Su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 torna la potenza visiva di Michael Bay con Transformers 4 - L'era dell'estinzione. Dopo la distruzione di Chicago, un inventore interpretato da Mark Wahlberg scopre per caso Optimus Prime e si ritrova nel mezzo di una battaglia che potrebbe decidere il destino dell'umanità.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) spazio alla tenerezza con Belle & Sebastien - Amici per sempre, terzo capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Sebastien dovrà difendere la sua amica a quattro zampe da chi sostiene di esserne il proprietario, in un'avventura che celebra il legame indissolubile tra un bambino e il suo cane. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.00 l'epica fantascientifica prende vita con Dune: Parte due, diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Timothée Chalamet e Zendaya. Rifugiatosi tra i Fremen, Paul Atreides compie un viaggio spirituale che lo conduce verso il suo destino, mentre l'ombra di una guerra santa minaccia l'intera galassia. Il film, candidato a cinque Oscar® 2025, è una delle opere più spettacolari e visionarie degli ultimi anni. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) e su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda Am I Ok?, con Dakota Johnson nel ruolo di Lucy, una donna che dopo molti fallimenti sentimentali scopre finalmente la verità su se stessa e sui propri desideri. Una storia intima e delicata sulla ricerca dell'identità e della felicità personale.

Su Sky Cinema Drama (canale 308), alle 21.00, Hereafter di Clint Eastwood esplora il mistero dell'aldilà con Matt Damon nei panni di un uomo capace di comunicare con i defunti. Le sue visioni si intrecciano con le vite di una giornalista sopravvissuta a un maremoto e di un bambino in lutto, in un racconto profondo e spirituale sul senso della vita e della morte. La leggerezza torna su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21.00 con Mai Stati Uniti di Carlo Vanzina. Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini e Ricky Memphis interpretano cinque sconosciuti che scoprono di essere fratelli e partono insieme per l'Arizona per esaudire l'ultima volontà del padre, tra equivoci, risate e imprevisti nel deserto americano. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) viene riproposto Pearl Harbor, il kolossal sentimentale di Michael Bay con Ben Affleck e Kate Beckinsale, che intreccia una storia d'amore e amicizia sullo sfondo della Seconda guerra mondiale.

Infine, alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 (canale 311), ritorna The Interpreter di Sydney Pollack con Nicole Kidman e Sean Penn, un thriller avvincente ambientato tra i corridoi dell'ONU, dove la verità e la menzogna si fondono in un gioco di potere e sopravvivenza.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Guglielmo Tell

Claes Bang è Guglielmo Tell, l'eroico cacciatore che nel XIV secolo imbraccia nuovamente l'arco per guidare la rivolta del popolo svizzero contro il dominio austriaco.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Radioactive

Rosamund Pike nella biografia di Marie Curie. La vita della scienziata, due volte premio Nobel, che ha cambiato il mondo con le sue scoperte, salendo in cattedra in una società maschile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers 4 - L'era dell'estinzione

Mark Wahlberg nel quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro. Alcuni anni dopo la distruzione di Chicago, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle & Sebastien - Amici per sempre

Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle; ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla fedele amica.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dune: Parte due

Timothée Chalamet e Zendaya tornano in questo epico sequel fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Rifugiatosi tra i Fremen, il giovane Paul Atreides intraprende un viaggio spirituale, mentre lo spettro di una guerra santa aleggia sulla galassia. Il film ha ottenuto 5 nomination agli Oscar® 2025: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Am I Ok?

Dakota Johnson in una pellicola sulla scoperta della sessualità. Dopo una serie di appuntamenti fallimentari con uomini, Lucy realizza che dipende da ciò che vuole veramente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Am I Ok?

Dakota Johnson in una pellicola sulla scoperta della sessualità. Dopo una serie di appuntamenti fallimentari con uomini, Lucy realizza che dipende da ciò che vuole veramente.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hereafter

Clint Eastwood dirige Matt Damon e sonda il mistero della morte. La vita di un uomo che parla con i defunti si intreccia con il drammatico vissuto di una donna e di un bambino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mai Stati Uniti

Commedia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini. Cinque persone scoprono di essere figlie dello stesso padre. Per ricevere l'eredita', devono spargerne le ceneri in Arizona.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pearl Harbor

Michael Bay dirige Ben Affleck e Kate Beckinsale in un kolossal sentimentale premiato con un Oscar. 1941: prima dell'attacco giapponese, due piloti si innamorano della stessa donna.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Interpreter

Sydney Pollack dirige un thriller con Nicole Kidman e Sean Penn. Un'interprete dell'ONU scopre un complotto omicida ai danni di un capo di stato africano e finisce nei guai.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)