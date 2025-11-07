Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Tre amiche, Venerdi 7 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Tre amiche, Venerdi 7 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Camille Cottin è la protagonista di "Tre amiche", film diretto da Emmanuel Mouret e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. In un intreccio di emozioni sottili e segreti taciuti, Joan, Alice e Rebecca vivono un legame profondo fatto di complicità e desideri nascosti. Tra dialoghi raffinati e un tono malinconico, Mouret indaga le sfumature dell'amore e dell'amicizia con la consueta eleganza narrativa. In onda su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). In "The Wolf of Wall Street", Martin Scorsese racconta l'ascesa e la caduta di Jordan Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio in un ruolo che gli è valso il Golden Globe. Accanto a lui, una magnetica Margot Robbie illumina una storia di eccessi, potere e corruzione, dove il sogno americano diventa incubo di avidità. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "Transformers - L'ultimo cavaliere" porta Mark Wahlberg e Anthony Hopkins al centro di un'epica battaglia diretta da Michael Bay. L'alleanza tra umani e Autobot è l'unica speranza per impedire la distruzione della Terra, in un'esplosione di azione e spettacolarità visiva. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

Con "La fabbrica di cioccolato", Tim Burton reinventa il classico con la sua visione gotica e surreale. Johnny Depp interpreta un Willy Wonka eccentrico e misterioso, che accoglie un bambino sognatore nel suo magico mondo di zucchero e follia creativa. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). In "Drive Hard", John Cusack e Thomas Jane danno vita a un adrenalinico duello su strada. Dopo una rapina finita male, un ex pilota viene costretto da un criminale a diventare il suo autista nella fuga, tra inseguimenti mozzafiato e tensione crescente. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.40 (canale 305). "L'ombra delle spie" vede Benedict Cumberbatch nei panni di un uomo d'affari britannico reclutato dalla CIA durante la Guerra Fredda. Basato su una storia vera, il film, targato Sky Original, segue un intrigo che cambierà il destino del mondo e del protagonista stesso. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

Nel cult "American Gigolo", Richard Gere incarna l'eleganza e la fragilità di un gigolò di successo che precipita in un incubo quando una cliente viene trovata uccisa. Un ritratto sensuale e drammatico degli anni '80, tra desiderio, colpa e redenzione. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). Con "Berlinguer: La grande ambizione", Elio Germano presta volto e voce a Enrico Berlinguer nel film di Andrea Segre. È il racconto intenso di un uomo che ha segnato la storia politica italiana, tra ideali puri e battaglie morali, in un Paese attraversato da tensioni e speranze. Vincitore di due David di Donatello, per Miglior Attore Protagonista e Miglior Montaggio. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). In "Tutte lo vogliono", Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada si muovono in una commedia degli equivoci che gioca con l'identità e i malintesi. Uno shampista per cani viene scambiato per un gigolò e la sua vita si trasforma in una girandola di situazioni imbarazzanti e divertenti. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

"Guglielmo Tell" riporta in scena la leggenda dell'eroe svizzero interpretato da Claes Bang. Ambientato nel XIV secolo, il film segue la ribellione contro il dominio austriaco, dove coraggio e libertà si intrecciano in un epico affresco storico. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Infine, "Radioactive" con Rosamund Pike racconta la vita straordinaria di Marie Curie, pioniera della scienza e prima donna a vincere due Premi Nobel. Tra genio e sacrificio, il film ripercorre la sua lotta per affermarsi in un mondo dominato dagli uomini. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Tre amiche
Camille Cottin guida un cast tutto al femminile nel film di Emmanuel Mouret, presentato a Venezia 2024. Joan, Alice e Rebecca sono tre amiche legate da un raffinato intreccio di passioni e segreti amorosi.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Wolf of Wall Street
Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers - L'ultimo cavaliere
Mark Wahlberg e Anthony Hopkins nel quinto capitolo della saga diretta da Michael Bay. Un'inaspettata alleanza è l'unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La fabbrica di cioccolato
Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni '70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell'eccentrico Willy Wonka.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Drive Hard
John Cusack e Thomas Jane in un action ad alta velocità. Dopo una rapina in banca, un criminale costringe un ex pilota a diventare il suo autista per la fuga dalla polizia.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.40/canale 305)

L'ombra delle spie
Benedict Cumberbatch in un thriller targato Sky Original tratto da una storia vera. 1960: un uomo d'affari inglese, spia per conto della CIA, viene coinvolto in un intrigo internazionale.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

American Gigolo
Il film cult degli anni 80 che ha consacrato il mito di Richard Gere. Un affascinante gigolò finisce nei guai quando una delle sue clienti viene ritrovata barbaramente uccisa.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Berlinguer: La grande ambizione
Elio Germano è Enrico Berlinguer in questo biopic diretto da Andrea Segre. Un ritratto intenso e appassionato del leader del PCI, tra ideali incrollabili e sfide politiche epocali, in un’Italia divisa e attraversata da profondi cambiamenti. Vincitore di 2 David di Donatello: Miglior attore protagonista andato a Elio Germano e Miglior montaggio
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutte lo vogliono
Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada nella commedia degli equivoci di Alessio Maria Federici. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolo'
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Guglielmo Tell
Claes Bang è Guglielmo Tell, l'eroico cacciatore che nel XIV secolo imbraccia nuovamente l'arco per guidare la rivolta del popolo svizzero contro il dominio austriaco.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Radioactive
Rosamund Pike nella biografia di Marie Curie. La vita della scienziata, due volte premio Nobel, che ha cambiato il mondo con le sue scoperte, salendo in cattedra in una società maschile.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

