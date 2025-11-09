Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

In "Ti presento i miei", Robert De Niro e Ben Stiller danno vita a una delle commedie più irresistibili degli anni Duemila. Greg Fotter, giovane infermiere innamorato e imbranato, decide di chiedere la mano della sua fidanzata, ma per farlo deve prima ottenere l'approvazione del suocero, un ex agente segreto dal carattere inflessibile e dallo sguardo inquisitore. Tra malintesi, incidenti domestici e tensioni familiari, l'incontro si trasforma in una sfida a colpi di umorismo tagliente e situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). "Corro da te" di Riccardo Milani unisce comicità e tenerezza in una commedia moderna e intelligente. Pierfrancesco Favino interpreta Gianni, un uomo affascinante e narcisista abituato a sedurre per sport. Tutto cambia quando incontra Chiara, interpretata da Miriam Leone, una donna che vive la sua disabilità con ironia e forza, ribaltando completamente la prospettiva del protagonista. Una storia sull'amore autentico e sulla fragilità umana, trattata con leggerezza e profondità. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). Con "Nemico pubblico", Michael Mann firma un gangster movie epico e raffinato, ambientato nell'America degli anni Trenta. Johnny Depp è John Dillinger, rapinatore carismatico e sfuggente che diventa leggenda, mentre Christian Bale interpreta l'agente federale incaricato di catturarlo. Marion Cotillard è la donna che gli offre un'illusione di normalità in un mondo dominato dalla violenza e dalla paura. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

"Moon il panda" racconta una delicata avventura ambientata tra le montagne della Cina. Una bambina, ospite della nonna durante le vacanze, scopre un cucciolo di panda smarrito e decide di aiutarlo a ritrovare la strada di casa. Il viaggio, pieno di poesia e tenerezza, diventa un percorso di crescita e scoperta del legame profondo tra uomo e natura. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). In "Battleship", Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson affrontano una guerra senza precedenti contro un nemico extraterrestre. Quando una flotta aliena minaccia la Terra, le forze navali americane e giapponesi devono unire le proprie strategie in una battaglia spettacolare ambientata nel cuore dell'Oceano Pacifico. Azione, effetti speciali e ritmo serrato per un blockbuster dal respiro epico. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). "Here After - L'aldilà" è un thriller soprannaturale che indaga il confine tra vita e morte. Dopo che la figlia ha vissuto un'esperienza di pre-morte, una madre inizia a sospettare che la ragazza sia tornata dall'aldilà portando con sé una presenza oscura. L'atmosfera inquietante e il crescendo di tensione psicologica rendono il film un viaggio angosciante nella paura dell'ignoto. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

In "Il tenente ottomano", un melodramma storico con Ben Kingsley e Josh Hartnett, una giovane infermiera americana parte per una missione medica in Anatolia alla vigilia della Prima guerra mondiale. Lì conosce un ufficiale ottomano che cambierà per sempre il suo destino. Sullo sfondo della guerra e dei conflitti culturali, nasce un amore impossibile che sfida le convenzioni e il tempo. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Limonov", diretto da Kirill Serebrennikov, ripercorre l'incredibile vita dello scrittore e rivoluzionario russo Eduard Limonov. Tra la Russia sovietica e l'America, tra ribellione politica e provocazione letteraria, il film esplora la parabola di un uomo controverso e magnetico, capace di incarnare gli eccessi di un secolo di rivoluzioni e disillusioni. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). Con "2 fantasmi di troppo", Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo firmano una commedia vivace e surreale. Due amici pieni di debiti decidono di fingersi medium per guadagnare soldi facili, ma durante una seduta spiritica evocano due veri fantasmi che sconvolgeranno le loro vite. Un mix di equivoci, comicità e un pizzico di soprannaturale. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Torna "Petra - Gli onori di casa", con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, dove un omicidio d'alto profilo costringe la detective genovese a indagare lontano da casa, affrontando un passato che torna a bussare. Un episodio denso di mistero e tensione, firmato Sky Original. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la programmazione "L'ultimo giorno sulla Terra", sci-fi movie con Jean Reno e Hugo Becker. Nel 2050 un planetoide ha ridotto il pianeta a un deserto e ora minaccia di distruggerlo del tutto. L'astronauta Paul è l'unico in grado di impedirlo, in una corsa contro il tempo tra visioni apocalittiche e silenzi cosmici. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Ti presento i miei

Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Corro da te

Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni è un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambierà tutto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Nemico pubblico

Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impaurì e affascinò l’America degli anni 30.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Moon il panda

Dai creatori di Mia e il leone bianco, un tenero viaggio di avventura ambientato in Cina. Durante un periodo dalla nonna Tian incontra per caso il suo primo e unico amico: un cucciolo di panda.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Battleship

Epica battaglia nell'Oceano Pacifico con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. Le forze navali americane e giapponesi si alleano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Here After - L'aldila'

Thriller horror che si interroga sulla vita oltre la morte. Dopo l'esperienza di pre-morte della figlia, una madre si convince che la ragazza abbia portato con se' qualcosa di malvagio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Limonov

Kirill Serebrennikov dirige questo intenso biopic, che esplora l’incredibile vita di Eduard Limonov. Dalla Russia sovietica all’America, lo scrittore e rivoluzionario russo attraversa decenni di conflitti e trasformazioni, reinventandosi senza sosta tra scandali e genialità letteraria

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 fantasmi di troppo

Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo dirigono e interpretano un'esilarante commedia. In debito con una strozzina, due amici si fingono medium, ma finiscono per evocare due veri fantasmi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa

Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ultimo giorno sulla Terra

Sci-fi movie con Jean Reno e Hugo Becker, opera prima di Romain Quirot. 2050: un planetoide ha desertificato il globo e ora sta per distruggerlo. Paul è l'unico astronauta che può fermarlo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)