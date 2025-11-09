Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

domenica, 09 novembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

In "Ti presento i miei", Robert De Niro e Ben Stiller danno vita a una delle commedie più irresistibili degli anni Duemila. Greg Fotter, giovane infermiere innamorato e imbranato, decide di chiedere la mano della sua fidanzata, ma per farlo deve prima ottenere l'approvazione del suocero, un ex agente segreto dal carattere inflessibile e dallo sguardo inquisitore. Tra malintesi, incidenti domestici e tensioni familiari, l'incontro si trasforma in una sfida a colpi di umorismo tagliente e situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). "Corro da te" di Riccardo Milani unisce comicità e tenerezza in una commedia moderna e intelligente. Pierfrancesco Favino interpreta Gianni, un uomo affascinante e narcisista abituato a sedurre per sport. Tutto cambia quando incontra Chiara, interpretata da Miriam Leone, una donna che vive la sua disabilità con ironia e forza, ribaltando completamente la prospettiva del protagonista. Una storia sull'amore autentico e sulla fragilità umana, trattata con leggerezza e profondità. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). Con "Nemico pubblico", Michael Mann firma un gangster movie epico e raffinato, ambientato nell'America degli anni Trenta. Johnny Depp è John Dillinger, rapinatore carismatico e sfuggente che diventa leggenda, mentre Christian Bale interpreta l'agente federale incaricato di catturarlo. Marion Cotillard è la donna che gli offre un'illusione di normalità in un mondo dominato dalla violenza e dalla paura. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

"Moon il panda" racconta una delicata avventura ambientata tra le montagne della Cina. Una bambina, ospite della nonna durante le vacanze, scopre un cucciolo di panda smarrito e decide di aiutarlo a ritrovare la strada di casa. Il viaggio, pieno di poesia e tenerezza, diventa un percorso di crescita e scoperta del legame profondo tra uomo e natura. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). In "Battleship", Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson affrontano una guerra senza precedenti contro un nemico extraterrestre. Quando una flotta aliena minaccia la Terra, le forze navali americane e giapponesi devono unire le proprie strategie in una battaglia spettacolare ambientata nel cuore dell'Oceano Pacifico. Azione, effetti speciali e ritmo serrato per un blockbuster dal respiro epico. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). "Here After - L'aldilà" è un thriller soprannaturale che indaga il confine tra vita e morte. Dopo che la figlia ha vissuto un'esperienza di pre-morte, una madre inizia a sospettare che la ragazza sia tornata dall'aldilà portando con sé una presenza oscura. L'atmosfera inquietante e il crescendo di tensione psicologica rendono il film un viaggio angosciante nella paura dell'ignoto. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

In "Il tenente ottomano", un melodramma storico con Ben Kingsley e Josh Hartnett, una giovane infermiera americana parte per una missione medica in Anatolia alla vigilia della Prima guerra mondiale. Lì conosce un ufficiale ottomano che cambierà per sempre il suo destino. Sullo sfondo della guerra e dei conflitti culturali, nasce un amore impossibile che sfida le convenzioni e il tempo. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Limonov", diretto da Kirill Serebrennikov, ripercorre l'incredibile vita dello scrittore e rivoluzionario russo Eduard Limonov. Tra la Russia sovietica e l'America, tra ribellione politica e provocazione letteraria, il film esplora la parabola di un uomo controverso e magnetico, capace di incarnare gli eccessi di un secolo di rivoluzioni e disillusioni. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). Con "2 fantasmi di troppo", Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo firmano una commedia vivace e surreale. Due amici pieni di debiti decidono di fingersi medium per guadagnare soldi facili, ma durante una seduta spiritica evocano due veri fantasmi che sconvolgeranno le loro vite. Un mix di equivoci, comicità e un pizzico di soprannaturale. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Torna "Petra - Gli onori di casa", con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, dove un omicidio d'alto profilo costringe la detective genovese a indagare lontano da casa, affrontando un passato che torna a bussare. Un episodio denso di mistero e tensione, firmato Sky Original. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la programmazione "L'ultimo giorno sulla Terra", sci-fi movie con Jean Reno e Hugo Becker. Nel 2050 un planetoide ha ridotto il pianeta a un deserto e ora minaccia di distruggerlo del tutto. L'astronauta Paul è l'unico in grado di impedirlo, in una corsa contro il tempo tra visioni apocalittiche e silenzi cosmici. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Ti presento i miei
Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Corro da te
Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni è un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambierà tutto.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Nemico pubblico
Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impaurì e affascinò l’America degli anni 30.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Moon il panda
Dai creatori di Mia e il leone bianco, un tenero viaggio di avventura ambientato in Cina. Durante un periodo dalla nonna Tian incontra per caso il suo primo e unico amico: un cucciolo di panda.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Battleship
Epica battaglia nell'Oceano Pacifico con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. Le forze navali americane e giapponesi si alleano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Here After - L'aldila'
Thriller horror che si interroga sulla vita oltre la morte. Dopo l'esperienza di pre-morte della figlia, una madre si convince che la ragazza abbia portato con se' qualcosa di malvagio.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il tenente ottomano
L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Limonov
Kirill Serebrennikov dirige questo intenso biopic, che esplora l’incredibile vita di Eduard Limonov. Dalla Russia sovietica all’America, lo scrittore e rivoluzionario russo attraversa decenni di conflitti e trasformazioni, reinventandosi senza sosta tra scandali e genialità letteraria
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 fantasmi di troppo
Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo dirigono e interpretano un'esilarante commedia. In debito con una strozzina, due amici si fingono medium, ma finiscono per evocare due veri fantasmi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa
Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ultimo giorno sulla Terra
Sci-fi movie con Jean Reno e Hugo Becker, opera prima di Romain Quirot. 2050: un planetoide ha desertificato il globo e ora sta per distruggerlo. Paul è l'unico astronauta che può fermarlo.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Tennis, Nitto ATP Finals 2025 (diretta SKY e NOW) con Sinner, Musetti e doppio Bolelli/Vavassori

    Mancano solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, il più importante evento tennistico che si disputa in Italia. Gli 8 giocatori più forti del 2025 si contenderanno il titolo di numero 1 dell’anno che sta per concludersi e l’italiano Jannik Sinner, davanti ai propri tifosi, si presenta con l’intenzione di confermare il successo di 12 mesi fa. Da domenica 9 novembre su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    domenica, 09 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive. Da promessa del calcio italiano a uomo alla ricerca di equilibrio e consapevolezza. Nicolò Zaniolo è il protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste...
    D
    DAZN
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 7 Novembre alle 20:45 |  PISA - CREMONESE Sabato 8 Novembre alle 20:45 |  PARMA - MILAN Domenica 9 Novembre alle 18:00 |  ROMA - UDINESEPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Weekend da urlo su Sky e NOW: Sinner, MotoGP, Formula 1 e il super derby City-Liverpool

    Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K.   Rugby Test Match – Italia-Australia, sabato 8 novembre alle 18.40 Serie A - ...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-ModenaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la...
    S
    Sport
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla...
    D
    DAZN
    venerdì, 07 novembre 2025

  • X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

    TOTAL AUDIENCE DI 752MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE. NEI SETTE GIORNI OLTRE 2,1 MILIONI (FREE+PAY): +6% RISPETTO A UN ANNO FA ANCORA RECORD DI VOTI, QUASI 2,9 MILIONI: +9% SULLA SCORSA STAGIONE CONTINUA ANCHE L’EXPLOIT DELLA CONVERSAZIONE SOCIAL: +73% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, PROGRAMMA IN ASSOLUTO PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Max Pezzali e gli 883 arrivano in chiaro su TV8: la serie Sky che fa cantare tutta Pavia

    Miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi otto anni per i primi due episodi Oltre 1.3 milioni di spettatori nei 7 giorni per la serie su Sky La serie ha registrato una permanenza del pubblico superiore al 70%Incremento del +11% di ascolto successivo alla finestra di visione dei 28 giorni, confermandosiserie imperdibile per gli spettatori Per la prima volta in chiaro su TV8 sbarca “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Il Tribunale sbarra la strada alla Serie A: le azioni di gioco virtuali non violano i diritti audiovisivi

    Un'importante pronuncia del Tribunale Ordinario di Genova, emessa dalla V Sezione collegiale, ha stabilito un confine cruciale tra i diritti esclusivi detenuti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la libertà di espressione creativa nell'ambiente videoludico. La decisione, che respinge il reclamo della Lega, segna un punto di svolta nel dibattito sempre più acceso su come la normativa sui diritti audiovisivi, nata nell'era pre-digitale...
    S
    Sport
    giovedì, 06 novembre 2025

  • DAZN e Carta Giovani Nazionale: nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

    DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.Un impegno che prosegue per valorizzare la...
    D
    DAZN
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 6 Novembre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANNApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieri Giovedi 6...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • HbbTV Symposium 2025: la TV si rinnova tra shopping interattivo, pubblicità smart e futuro IP

    L'ecosistema televisivo globale si trova a un punto di svolta decisivo, con la tecnologia HbbTV che emerge non più come un complemento, ma come il motore centrale per l'innovazione dei media. La prossima edizione dell'HbbTV Symposium and Awards, in programma a Istanbul il 12 e 13 novembre, si preannuncia come il crocevia strategico per affrontare le sfide più urgenti del settore: la monetizzazione avanzata, la preparazione all'era IP e...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 06 novembre 2025

  • “Gomorra – Le Origini”: il prequel Sky Original diretto da Marco D’Amore a gennaio su Sky e NOW

    NAPOLI, 1977. LA STORIA DI COME TUTTO È INIZIATO Il prequel della storica saga Sky Original racconta l'educazione criminale del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna  Una produzione Sky Studios e Cattleya MARCO D’AMORE regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore  Una serie creata da LEONARDO FASOLI, MADDALENA RAVAGLI, ROBERTO...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (6 - 9 Novembre) F1 Brasile, MotoGP Portogallo in streaming su NOW

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo. F1 IN BRASILE – Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW con un tuffo nei mitici anni ’90: sul palco anche Tommaso Paradiso 🎤✨

    Dopo due serate ad alta intensità, X Factor 2025 torna giovedì 6 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il terzo Live Show. Questa settimana il palco dell’X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà “Back to the 90s”, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ‘90, che ha lasciato...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Domenica 9 Novembre diretta Rai Sport, al via le ATP Finals Tennis, Basket, Volley, Canottaggio

    In vista del weekend, Domenica 9 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Ti presento i miei", Robert De Niro e Ben Stiller danno vita a una delle commedie più irresistibili degli anni Duemila. Greg Fotter, giovane infermiere innamorato e imbranato, decide di chiedere la mano della sua fidanzata, ma per farlo deve prima ottenere l'approvazione del...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 08 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 8 Novembre Live Rai Sport: ItalRugby, emozioni al femminile tra calcio, volley e basket

    In vista del weekend, Sabato 8 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 08 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 8 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Petra - Stagione 3: Gli onori di casa", Paola Cortellesi torna nei panni dell'iconica ispettrice genovese creata da Alicia Giménez-Bartlett. Quando un influente imprenditore viene trovato ucciso accanto a una giovane prostituta, Petra e il fidato Antonio Monte (Andrea Pennac...
     sabato, 08 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨