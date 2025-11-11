Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Martedi 11 Novembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Martedi 11 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Secret Team 355" porta sullo schermo un'avventura spy-action tutta al femminile, con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un gruppo di agenti internazionali deve collaborare per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate, affrontando intrighi globali, tradimenti e azione serrata, in un film che unisce suspense, dinamismo e empowerment femminile. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). In "Blade Runner 2049", Denis Villeneuve costruisce un sequel mozzafiato del cult di fantascienza originale. Harrison Ford e Ryan Gosling guidano la storia di K, un agente incaricato di scoprire un segreto capace di sconvolgere l'equilibrio del mondo. Con due Oscar conquistati nel 2018, il film combina estetica visiva, riflessioni filosofiche sull'umanità e azione futuristica in un racconto distopico suggestivo e profondo. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "Black Mass - L'ultimo gangster" racconta la vera storia di James "Whitey" Bulger, gangster irlandese che negli anni '70 collabora con l'FBI per eliminare i rivali della mafia italiana. Johnny Depp incarna un criminale carismatico e spietato, mentre Benedict Cumberbatch interpreta l'agente che lo spinge a fare scelte sempre più pericolose. Una storia di potere, inganno e violenza nella Boston degli anni Settanta. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

"Tutti per Uma" è una commedia leggera e divertente con Pietro Sermonti, Lillo e Antonio Catania. L'arrivo della principessa Uma risveglia l'entusiasmo nella famiglia Ferliga, composta interamente da uomini, dando nuova linfa all'azienda vinicola e scatenando una serie di situazioni comiche tra malintesi e rivalità domestiche. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). In "Pompei", Kit Harington guida un drammatico action storico diretto dal regista di Resident Evil. Mentre il Vesuvio erutta, un gladiatore coraggioso deve salvare la donna amata e sfidare la brutalità dei senatori romani, in un film che mescola tensione, eroismo e scenari spettacolari dell'antica città italiana. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). "Voglia di potere" è un thriller politico televisivo serrato con Jason Robards e Forest Whitaker. Negli Stati Uniti, un colonnello deve fermare un golpe ordito da un generale apparentemente ineccepibile e decorato, tra intrighi, segreti militari e tensione crescente che trascina lo spettatore in un gioco di potere senza respiro. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

"Lasciarsi un giorno a Roma", Sky Original diretto e interpretato da Edoardo Leo, affronta i momenti più delicati della vita di due coppie. Con Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi, il film esplora amore, incomprensioni e legami profondi con un tono emotivo e realistico, offrendo uno sguardo sincero sulla complessità dei sentimenti e dei rapporti di lunga durata. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). In "Maria Regina di Scozia", Saoirse Ronan e Margot Robbie danno vita a un biopic storico di grande intensità. Maria Stuarda torna in Scozia dalla Francia per reclamare il trono che spetta di diritto, affrontando intrighi di corte, rivalità con Elisabetta I e un destino segnato dalla politica e dalla passione. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). "La rinvincita delle sfigate" è una commedia che celebra l'amicizia e la rivincita delle protagoniste, tra situazioni comiche, imprevisti e sorrisi contagiosi. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Segue "The Alto Knights - I due volti del crimine", il gangster movie di Barry Levinson con Robert De Niro nei panni di Frank Costello e Vito Genovese. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, racconta la lotta spietata per il potere tra due leggende del crimine, con una ricostruzione storica accurata e interpretazioni magistrali. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "Forrest Gump", commedia cult di Robert Zemeckis con Tom Hanks, vincitrice di sei Oscar. La vita di Forrest attraversa trent'anni di storia americana, dall'infanzia difficile alla guerra del Vietnam, con un'innocenza e un ottimismo capaci di ispirare chiunque. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Secret Team 355
Spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blade Runner 2049
2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Black Mass - L'ultimo gangster
La storia vera del criminale James 'Whitey' Bulger con Johnny Depp e Benedict Cumberbatch. Anni '70: un gangster irlandese collabora con l'Fbi per incastrare i rivali della mafia italiana.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tutti per Uma
Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Pompei
Kit Harington in un action storico dal regista di "Resident Evil". Mentre la lava del Vesuvio sommerge la città, un eroico gladiatore deve salvare la sua amata da un senatore romano.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Voglia di potere
Jason Robards e Forest Whitaker in un serrato thriller politico TV. Stati Uniti: un colonnello deve impedire un golpe organizzato da un insospettabile e pluridecorato generale.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lasciarsi un giorno a Roma
Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento più delicato della loro lunga vita insieme.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Maria Regina di Scozia
Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La rinvincita delle sfigate
Esordio alla regia di Olivia Wilde con una commedia sulla trasgressione. Per recuperare il tempo passato a studiare, due studentesse decidono di trascorrere una lunga notte di eccessi
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Alto Knights - I due volti del crimine
Barry Levinson dirige Robert De Niro in un doppio ruolo nel gangster movie ispirato a una storia vera. NY anni 50: Frank Costello e Vito Genovese si contendono il potere
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump
6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

