Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghostbusters: Minaccia glaciale, Giovedi 13 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Ghostbusters: Minaccia glaciale" riporta in azione gli Acchiappafantasmi in una New York sconvolta da un'inaspettata Era Glaciale. Vecchi e nuovi membri del team uniscono le forze per affrontare una misteriosa energia maligna che minaccia la città, tra sequenze comiche, effetti spettacolari e uno spirito avventuroso tipico della saga. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). In "November - I cinque giorni dopo il Bataclan", Jean Dujardin interpreta Fred, poliziotto dell'antiterrorismo impegnato nella ricostruzione delle indagini sugli attentati del 2015. Il film segue le complesse operazioni per catturare i fuggitivi più ricercati di Francia, tra tensione, strategia e coraggio in scenari drammatici e realistici. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "Pulp Fiction", capolavoro di Quentin Tarantino, intreccia le vicende di John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un mosaico di scene cult, dialoghi brillanti e personaggi eccentrici. Vincitore di un Oscar, un Golden Globe e Palma d'oro a Cannes, il film rimane simbolo di stile, violenza e ironia nel cinema contemporaneo. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

"Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre" mostra il talento comico di Robin Williams in una storia che unisce risate e sentimento. Per stare vicino ai figli, un uomo si traveste da governante donna e si fa assumere dall'ex moglie, in una vicenda ricca di momenti toccanti e gag irresistibili. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). In "Macchine mortali", prodotto e sceneggiato da Peter Jackson, il mondo è diventato un paesaggio post-apocalittico dove le città si muovono come enormi veicoli. Due ragazzi lottano per la sopravvivenza, tra azione frenetica, effetti spettacolari e una visione originale di futuro distopico. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). "Gioco pericoloso" è un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. L'arrivo di un giovane artista mette a dura prova la relazione tra Giada e Carlo, scatenando tensioni, sospetti e dinamiche emotive complesse in un racconto intricato di desideri e ambizioni. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

In "Un ragazzo d'oro", Sharon Stone e Riccardo Scamarcio affrontano un dramma familiare e letterario: dopo il suicidio del padre scrittore, il figlio tenta di completare e pubblicare il suo libro incompiuto, scoprendo verità dolorose e segreti che cambieranno il suo rapporto con il passato. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Il colore viola" di Steven Spielberg racconta la vicenda struggente di una giovane donna afroamericana negli anni '20, interpretata da Whoopi Goldberg, vittima di violenza e discriminazione. Il film, premiato con un Golden Globe, esplora resilienza, dignità e lotta contro l'oppressione in un affresco storico potente e commovente. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). "Sconnessi" è una commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. Una famiglia si ritrova in una baita senza internet e affronta crisi, conflitti e momenti esilaranti, tra riflessioni moderne sulla dipendenza tecnologica e gag comiche autentiche. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Segue "Una figlia", dramma con Stefano Accorsi: un padre vive solo per la figlia dopo la morte della moglie, ma quando prova a intraprendere una nuova relazione, deve confrontarsi con la reazione inaspettata della ragazza, tra emozioni contrastanti e conflitti interiori. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "Dumb Money", diretto da Paul Dano, con Seth Rogen e Shailene Woodley. La pellicola racconta l'incredibile vicenda reale di un gruppo di piccoli investitori che, coordinandosi online, riesce a salvare la catena di negozi GameStop, sfidando i giganti della finanza in un mix di tensione, humour e imprevedibilità. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Ghostbusters: Minaccia glaciale
A New York, in piena estate, una forza malvagia scatena una nuova Era Glaciale. Vecchi e nuovi Acchiappafantasmi uniscono le forze per salvare il mondo.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan
Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Pulp Fiction
1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre
Uno dei personaggi più riusciti del grande Robin Williams. Per stare vicino ai figli dei quali ha perso l'affidamento, un uomo si traveste da donna e si fa assumere dall'ex moglie.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Macchine mortali
Il visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le città trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gioco pericoloso
Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta sono i tre protagonisti di questo thriller psicologico. La relazione tra Giada e Carlo viene messa a dura prova dall’arrivo di un giovane e ambizioso artista. 
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un ragazzo d'oro
Sharon Stone in una pellicola di Pupi Avati con Riccardo Scamarcio. Dopo il suicidio del padre scrittore, il figlio tenta di pubblicarne il libro incompiuto scoprendo scottanti verita'.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il colore viola
Golden Globe a Whoopi Goldberg nello spettacolare affresco storico di Steven Spielberg. America, anni 20: la storia di una ragazza di colore violentata e trattata come una schiava 
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sconnessi
Commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Una figlia
Stefano Accorsi nel dramma di Ivano De Matteo. Un padre vive solo per la figlia dopo la morte della moglie, ma quando trova il coraggio di aprirsi ad una nuova relazione, si scontra con la reazione imprevedibile della ragazza.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dumb Money
Dal regista di 'Tonya', Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell'incredibile storia vera di un gruppo di piccoli risparmiatori che ha salvato la catena di negozi GameStop.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

    Potrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Gruppo Bjorn Borg: grazie al successo di AugerâAliassime su Shelton, Sinner è padrone del proprio destino nel match serale con Zverev. Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. L'Inalpi Arena ha offerto ancora una volta la sua elettrizzante combinazione di tattica e suspense, ma è stato il drammatico epilogo della sessione diurna del Gruppo Bjorn Borg a spalancare la strada a Jannik Sinner. Grazie alla strenua rimonta di Felix Auger-Aliassime su Ben...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Agcom Delibera 96/25/CONS: entra in vigore l’age verification per siti e piattaforme video

    La delibera n. 96/25/CONS relativa all'age verification, come disposta dal Decreto Caivano, entra oggi pienamente in vigore. L'Autorità, in applicazione della delibera citata, ha proceduto alla pubblicazione, in data 31 ottobre 2025, della lista dei soggetti obbligati, oggetto di periodico aggiornamento, che è stata altresì comunicata alla Commissione europea. Per quanto riguarda le tempistiche di implementazione del sistema di verifica, tenuto conto...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • NOW a Torino: tre giorni di sport, intrattenimento e 'caramelle' in Piazza Vittorio Veneto

    Dopo il successo delle tappe di Milano e Napoli, NOW, il servizio streaming di Sky, approda nel cuore di Torino nel weekend delle Nitto ATP Finals 2025, per celebrare insieme alla città un fine settimana dedicato allo sport e all’intrattenimento. Dal 14 al 16 novembre, Piazza Vittorio Veneto ospiterà un grande evento aperto al pubblico: tre giorni di appuntamenti imperdibili tra sfide di padel, spettacolo e le sorprese del celebre distributore di caramelle,...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Una Figlia in prima TV su Sky e NOW: Accorsi e Francesconi tra amore e conflitti familiari

    Sky Cinema presenta in prima TV UNA FIGLIA, il nuovo film di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in arrivo mercoledì 12 novembre,alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Dopo MIA, Ivano De Matteo torna a esplorare il legame tra genitori e figli con una storia che affronta temi difficili come la responsabilità, la colpa e la...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡

    Siviglia torna a essere, per l'undicesima volta, l'epicentro mondiale della tecnologia audiovisiva avanzata. Con oltre 70 esperti provenienti da 22 nazioni tra Europa, Asia, Nord e Sud America, l'edizione 2025 del 4K HDR Summit non è solo un convegno, ma un vero e proprio crocevia in cui "la tecnologia e il contenuto hanno tempo per confrontarsi". L'evento, organizzato da Medina Media Events, si svolge in quattro intense giornate, dall'11 al 14...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 11 novembre 2025

  • Accused – Sotto processo: il legal thriller di Howard Gordon con Chiklis e Breslin arriva su Sky e NOW

    Persone comuni, decisioni difficili, conseguenze impreviste. Dall’11 novembre su Sky e in streaming su NOW arriva ACCUSED – SOTTO PROCESSO, nuovo courtroom thriller creato da Howard Gordon, co-ideatore di Homeland – Caccia alla spia e produttore esecutivo di 24 – Redenzione., dall’omonimo legal drama antologico britannico vincitore dell’International Emmy Award. Ogni episodio di Accused – Sotto processo...
    S
    Sky Italia
    martedì, 11 novembre 2025

  • Amazon blocca app pirata su Fire TV: stop mirato delle illegali per sicurezza e tutela diritti d’autore

    L’epoca in cui la chiavetta multimediale più popolare di Amazon fungeva da inconsapevole porta d'accesso per i sistemi di streaming illegale e IPTV sembra volgere al termine. Dopo anni in cui i giganti della tecnologia si sono concentrati sull’impedire l’ingresso di applicazioni illegali nei loro store ufficiali, Amazon ha deciso di alzare drasticamente il tiro, dando il via a una vasta operazione globale contro la pirateria televisiva che colpisce...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al...
    S
    Sport
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

    Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo,...
    D
    DAZN
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Flavia Pennetta a New York, 10 anni dopo: il trionfo agli US Open rivive su Sky Sport

    Un docufilm per rivivere il momento iconico del lancio della racchetta Il racconto della preparazione, delle emozioni e della scelta di lasciare il tennis Interviste esclusive: coach, familiari, avversari e Fabio Fognini Disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 12 novembre, con contenuti extra su Sky Sport Insider Dieci anni fa, un boato squarciò l'aria dell'Arthur Ashe Stadium, seguito dal lancio liberatorio di una racchetta verso il cielo di New York....
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • TV e streaming a rischio: HbbTV salva i broadcaster dalla frammentazione CTV

    Il panorama televisivo globale è nel pieno di una metamorfosi senza precedenti, dove l'antica egemonia della TV lineare si scontra con la rapida ascesa del Video On Demand (VOD). Sebbene lo schermo televisivo di grandi dimensioni mantenga saldo il suo primato come dispositivo di visione preferito, la sua natura è cambiata irreversibilmente: la televisione è ora una Connected TV (CTV). Questo spostamento tecnologico, pur offrendo ai broadcaster tradizionali...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • De Niro doppio boss a New York: “The Alto Knights” debutta su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Barry Levinson, con un magistrale Robert De Niro nel doppio ruolo dei due boss della mafia newyorkese Frank Costello e Vito Genovese, in arrivo lunedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis, Nitto ATP Finals 2025 (diretta SKY e NOW) con Sinner, Musetti e doppio Bolelli/Vavassori

    Mancano solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, il più importante evento tennistico che si disputa in Italia. Gli 8 giocatori più forti del 2025 si contenderanno il titolo di numero 1 dell’anno che sta per concludersi e l’italiano Jannik Sinner, davanti ai propri tifosi, si presenta con l’intenzione di confermare il successo di 12 mesi fa. Da domenica 9 novembre su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    domenica, 09 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive. Da promessa del calcio italiano a uomo alla ricerca di equilibrio e consapevolezza. Nicolò Zaniolo è il protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste...
    D
    DAZN
    sabato, 08 novembre 2025

