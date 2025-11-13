Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghostbusters: Minaccia glaciale, Giovedi 13 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Ghostbusters: Minaccia glaciale" riporta in azione gli Acchiappafantasmi in una New York sconvolta da un'inaspettata Era Glaciale. Vecchi e nuovi membri del team uniscono le forze per affrontare una misteriosa energia maligna che minaccia la città, tra sequenze comiche, effetti spettacolari e uno spirito avventuroso tipico della saga. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). In "November - I cinque giorni dopo il Bataclan", Jean Dujardin interpreta Fred, poliziotto dell'antiterrorismo impegnato nella ricostruzione delle indagini sugli attentati del 2015. Il film segue le complesse operazioni per catturare i fuggitivi più ricercati di Francia, tra tensione, strategia e coraggio in scenari drammatici e realistici. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "Pulp Fiction", capolavoro di Quentin Tarantino, intreccia le vicende di John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un mosaico di scene cult, dialoghi brillanti e personaggi eccentrici. Vincitore di un Oscar, un Golden Globe e Palma d'oro a Cannes, il film rimane simbolo di stile, violenza e ironia nel cinema contemporaneo. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

"Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre" mostra il talento comico di Robin Williams in una storia che unisce risate e sentimento. Per stare vicino ai figli, un uomo si traveste da governante donna e si fa assumere dall'ex moglie, in una vicenda ricca di momenti toccanti e gag irresistibili. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). In "Macchine mortali", prodotto e sceneggiato da Peter Jackson, il mondo è diventato un paesaggio post-apocalittico dove le città si muovono come enormi veicoli. Due ragazzi lottano per la sopravvivenza, tra azione frenetica, effetti spettacolari e una visione originale di futuro distopico. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). "Gioco pericoloso" è un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. L'arrivo di un giovane artista mette a dura prova la relazione tra Giada e Carlo, scatenando tensioni, sospetti e dinamiche emotive complesse in un racconto intricato di desideri e ambizioni. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

In "Un ragazzo d'oro", Sharon Stone e Riccardo Scamarcio affrontano un dramma familiare e letterario: dopo il suicidio del padre scrittore, il figlio tenta di completare e pubblicare il suo libro incompiuto, scoprendo verità dolorose e segreti che cambieranno il suo rapporto con il passato. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Il colore viola" di Steven Spielberg racconta la vicenda struggente di una giovane donna afroamericana negli anni '20, interpretata da Whoopi Goldberg, vittima di violenza e discriminazione. Il film, premiato con un Golden Globe, esplora resilienza, dignità e lotta contro l'oppressione in un affresco storico potente e commovente. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). "Sconnessi" è una commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. Una famiglia si ritrova in una baita senza internet e affronta crisi, conflitti e momenti esilaranti, tra riflessioni moderne sulla dipendenza tecnologica e gag comiche autentiche. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Segue "Una figlia", dramma con Stefano Accorsi: un padre vive solo per la figlia dopo la morte della moglie, ma quando prova a intraprendere una nuova relazione, deve confrontarsi con la reazione inaspettata della ragazza, tra emozioni contrastanti e conflitti interiori. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "Dumb Money", diretto da Paul Dano, con Seth Rogen e Shailene Woodley. La pellicola racconta l'incredibile vicenda reale di un gruppo di piccoli investitori che, coordinandosi online, riesce a salvare la catena di negozi GameStop, sfidando i giganti della finanza in un mix di tensione, humour e imprevedibilità. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

