F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Brasile Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 07 novembre 2025 | Ore: 10:32

Sky MotoriIn arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo.

F1 IN BRASILE Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti giovedì alle 16.30, per poi scendere in pista venerdì con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30. Il quinto appuntamento dell’anno con la Sprint continua con le qualifiche della gara breve, in programma sempre venerdì alle 19.30.Sabato alle 15 si assegnano i primi punti con la Sprint, mentre alle 19 sarà il momento della caccia alla pole. Domenica la gara, con lo start previsto alle 18.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

 

F1: IL GP DI SAN PAOLO IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 - Qualifiche Sprint
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 20.45: Paddock Live Show
  • Ore 21.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • Ore 14.15: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Sprint Race
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 18.15: Warm Up
  • Ore 18.30: Paddock Live
  • Ore 19: F1 -Qualifiche
  • Ore 20.15: Paddock Live
  • Ore 20.45: Paddock Live Show

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 18: F1 - Gara
  • Ore 20: Paddock Live
  • Ore 20.30: Debriefing
  • Ore 21: Notebook
  • Ore 21.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • ore 13:00 Motori F1 GP Brasile: Qualifiche sprint  
  • ore 14:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA
  • ore 15:00 Motori F1 GP Brasile: Sprint DIRETTA
  • ore 18:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA
  • ore 18:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA
  • ore 19:00 Motori F1 GP Brasile: Qualifiche DIRETTA
  • ore 20:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
  • ore 21:30 Motori F1 Gora Brasile: Gara  
  • ore 23:10 Motori F1 Podio
  • ore 23:25 Motori F1 Paddock Live Post Gara

