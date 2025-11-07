F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Brasile Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo.

F1 IN BRASILE – Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti giovedì alle 16.30, per poi scendere in pista venerdì con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30. Il quinto appuntamento dell’anno con la Sprint continua con le qualifiche della gara breve, in programma sempre venerdì alle 19.30.Sabato alle 15 si assegnano i primi punti con la Sprint, mentre alle 19 sarà il momento della caccia alla pole. Domenica la gara, con lo start previsto alle 18.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI SAN PAOLO IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - Qualifiche Sprint

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 - Sprint Race

Ore 16: Paddock Live

Ore 18.15: Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 -Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 - Gara

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 21: Notebook

Ore 21.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 8 NOVEMBRE 2025

ore 13:00 Motori F1 GP Brasile: Qualifiche sprint

ore 14:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 15:00 Motori F1 GP Brasile: Sprint DIRETTA

ore 18:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA

ore 18:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 19:00 Motori F1 GP Brasile: Qualifiche DIRETTA

ore 20:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 21:30 Motori F1 Gora Brasile: Gara

ore 23:10 Motori F1 Podio

ore 23:25 Motori F1 Paddock Live Post Gara





