Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamentocon Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Sunderland-Arsenal (Sky Sport Calcio), mentre alle 21 toccherà a Chelsea-Wolverhampton (Sky Sport Max e Sky Sport 254). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Brentford-Newcastle (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), Aston Villa-Bournemouth (Sky Sport 257), Nottingham Forest-Leeds (Sky Sport 258) e Crystal Palace-Brighton (Sky Sport 259). Alle 17.30 da non perdere il big match tra Manchester City e Liverpool (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il decimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Mix e Sky Sport 255, apre la giornata il match Werder Brema-Wolfsburg. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Union Berlino-Bayern Monaco (Sky Sport 258) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Colonia (Sky Sport 258). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo- St. Pauli, visibile instreaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 in scena Stoccarda-Augsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 appuntamento con Eintracht Francoforte-Mainz (Sky Sport Max).
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 12ª giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Marsiglia-Brest (Sky Sport 256) e alle 21.05 il match tra Monaco e Lens (Sky Sport 253). Domenica, alle 20.45 suSky SportCalcio, la partita Lione-PSG.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 11a giornata
SABATO 8 NOVEMBRE
- Alle 13.30 TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Federico Zancan
- Alle 16 EVERTON-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- WEST HAM-BURNLEY
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Paolo Redi
- Alle 18.30 SUNDERLAND-ARSENAL
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 21 CHELSEA-WOLVERHAMPTON
Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- Alle 15 BRENTFORD-NEWCASTLE
Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- ASTON VILLA-BOURNEMOUTH
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca di Nicola Roggero
- NOTTINGHAM FOREST-LEEDS
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca di Federico Zanon
- CRYSTAL PALACE-BRIGHTON
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca di Nicolò Ramella
- Alle 17.30 MANCHESTER CITY-LIVERPOOL
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
BUNDESLIGA – 10a giornata
VENERDÌ 7 NOVEMBRE
- Alle 20.30 WERDER BREMA-WOLFSBURG
Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 8 NOVEMBRE
- Alle 15.30 UNION BERLINO-BAYERN MONACO
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 18.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-COLONIA
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- Alle 15.30 FRIBURGO-ST. PAULI
Canale YouTube Sky Sport
telecronaca Andrea Voria
- Alle 17.30 STOCCARDA-AUGSBURG
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Christian Giordano
- Alle 19.30 EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
ZWEITE BUNDESLIGA – 12a giornata
SABATO 8 NOVEMBRE
- Alle 13.00 SCHALKE 04 - ELVERSBERG
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Andrea Menon
- Alle 20.30 KAISERSLAUTERN - HERTA
Sky Sport 252 e NOW
telecronaca Calogero Destro
LIGUE 1 – 12a giornata
SABATO 8 NOVEMBRE
- Alle 17 MARSIGLIA-BREST
Sky Sport 256 e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
- Alle 21.05 MONACO-LENS
Sky Sport 253 e NOW
telecronaca Federico Botti
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- Alle 20.45 LIONE-PSG
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 8 NOVEMBRE
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
