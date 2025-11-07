Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamentocon Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Sunderland-Arsenal (Sky Sport Calcio), mentre alle 21 toccherà a Chelsea-Wolverhampton (Sky Sport Max e Sky Sport 254). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Brentford-Newcastle (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), Aston Villa-Bournemouth (Sky Sport 257), Nottingham Forest-Leeds (Sky Sport 258) e Crystal Palace-Brighton (Sky Sport 259). Alle 17.30 da non perdere il big match tra Manchester City e Liverpool (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il decimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Mix e Sky Sport 255, apre la giornata il match Werder Brema-Wolfsburg. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Union Berlino-Bayern Monaco (Sky Sport 258) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Colonia (Sky Sport 258). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo- St. Pauli, visibile instreaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 in scena Stoccarda-Augsburg (Sky Sport Mix) e alle 19.30 appuntamento con Eintracht Francoforte-Mainz (Sky Sport Max).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 12ª giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Marsiglia-Brest (Sky Sport 256) e alle 21.05 il match tra Monaco e Lens (Sky Sport 253). Domenica, alle 20.45 suSky SportCalcio, la partita Lione-PSG.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 11a giornata

SABATO 8 NOVEMBRE

Alle 13.30 TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zancan





Alle 16 EVERTON-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Matteo Marceddu

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





WEST HAM-BURNLEY
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Paolo Redi

Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Paolo Redi





Sky Sport 259 e NOW telecronaca Paolo Redi Alle 18.30 SUNDERLAND-ARSENAL

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Alle 21 CHELSEA-WOLVERHAMPTON
Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Filippo Benincampi

Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Alle 15 BRENTFORD-NEWCASTLE

Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella





ASTON VILLA-BOURNEMOUTH
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca di Nicola Roggero

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca di Nicola Roggero





NOTTINGHAM FOREST-LEEDS
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca di Federico Zanon

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca di Federico Zanon





CRYSTAL PALACE-BRIGHTON
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca di Nicolò Ramella

Sky Sport 259 e NOW

telecronaca di Nicolò Ramella





Sky Sport 259 e NOW telecronaca di Nicolò Ramella Alle 17.30 MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 10a giornata

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

Alle 20.30 WERDER BREMA-WOLFSBURG

Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 8 NOVEMBRE

Alle 15.30 UNION BERLINO-BAYERN MONACO

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi





Alle 18.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-COLONIA
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Christian Giordano

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Christian Giordano

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Alle 15.30 FRIBURGO-ST. PAULI

Canale YouTube Sky Sport

telecronaca Andrea Voria





Alle 17.30 STOCCARDA-AUGSBURG
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Christian Giordano

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Christian Giordano





Alle 19.30 EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

ZWEITE BUNDESLIGA – 12a giornata

SABATO 8 NOVEMBRE

Alle 13.00 SCHALKE 04 - ELVERSBERG

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Andrea Menon





Alle 20.30 KAISERSLAUTERN - HERTA
Sky Sport 252 e NOW
telecronaca Calogero Destro

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Calogero Destro

LIGUE 1 – 12a giornata

SABATO 8 NOVEMBRE

Alle 17 MARSIGLIA-BREST

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo





Alle 21.05 MONACO-LENS
Sky Sport 253 e NOW
telecronaca Federico Botti

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Federico Botti

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Alle 20.45 LIONE-PSG

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 8 NOVEMBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

