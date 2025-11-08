Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

Inoltre, per la stagione in corso nasce il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, il premio che verrà assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Attraverso un sistema di voting online sui canali social di Sky Sport, tifosi e appassionati potranno esprimere le loro preferenze per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.

I nomi dei vincitori verranno svelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda ogni martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avverrà nel prepartita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico.

Ivincitori del premio “Giocatore del mese Sky Wifi” di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C. 

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 13a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Campobasso vs Sambenedettese
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Ascoli vs Gubbio
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Cavese vs Potenza
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Giugliano
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Trapani vs AZ Picerno
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Renate vs Virtus Verona
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Dolomiti Bellunesi vs Cittadella
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gaetano Vitale

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Bra vs Pineto
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Alzignano Valchiampo vs Pergolettese
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Ravenna vs Torres
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Poggi

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Cosenza vs Casarano
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Guidonia Montecelio vs Pontedera
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Marco Liccardo

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Pro Patria vs Lumezzane
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Pianese vs Rimini
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Inter U23 vs L.R. Vicenza
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion

  • ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Forlì
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Calogero Destro

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Catania vs Team Altamura
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Union Brescia vs Alcione Milano
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Perugia vs Arezzo
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Marco Liccardo

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Siracusa vs Latina
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Triestina
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan

  • ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Trento vs Ospitaletto Franciacorta
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Mosconi

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Novara vs Lecco
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Carpi vs Livorno
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Monopoli vs Casertana
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Sorrento vs Audace Cerignola
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo

  • ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone A: Giana Erminio vs AlbinoLeffe
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Foggia vs Benevento
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone B: Ternana vs Vis Pesaro
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci

LUNEDI 10 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 13a Giornata Girone C: Salernitana vs Crotone
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon

