MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Catalogna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC e MXGP.
MOTOMONDIALE AL MONTMELÓ – Da giovedì 4 a domenica 7 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.
SBK, WEC E MXGP – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Francia. Sabato, a Magny-Cours, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport Max e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW). Domenica, alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Max e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 15.30 (Sky Sport Max e NOW). Dopo la 6h di San Paolo si vola in Texas, Stati Uniti, per il sesto appuntamento del Mondiale Endurance: la Lone Star Le Mans, in diretta domenica, dalle 20 alle 2, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nel weekend motoristico di Sky anche l’MXGP, che fa tappa ad Afyonkarahisar per il GP della Turchia, diciottesimo impegno della stagione. Domenica, su Sky Sport Mix e NOW, appuntamento alle 13 con Gara 1, mentre alle 16, su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
MOTOMONDIALE: IL GP DI CATALOGNA
SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
VENERDI 5 SETTEMBRE 2025
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
SABATO 6 SETTEMBRE 2025
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.10 Moto E – Gara 1
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
SABATO 6 SETTEMBRE 2025
- ore 10:50 Motori MotoGP GP Catalogna: Qualifiche DIRETTA
- ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 1 DIRETTA
- ore 12:50 Motori Gp Catalunya Moto3 Qualifiche DIRETTA
- ore 13:45 Motori Gp Catalunya Moto2 Qualifiche DIRETTA
- ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA
- ore 15:00 Motori MotoGP GP Catalogna: Sprint Race DIRETTA
- ore 19:25 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 2
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025
- ore 18:00 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 18:30 Motori Pre Gara Moto3
- ore 18:35 Motori Moto3 GP Catalogna: Gara
- ore 19:20 Motori Podio Gara Moto3
- ore 19:30 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 19:45 Motori Pre Gara Moto2
- ore 19:50 Motori Moto2 GP Catalogna: Gara
- ore 20:35 Motori Podio Gara Moto2
- ore 20:45 Motori Moto Gp Paddock Live Gara
- ore 21:00 Motori MotoGP Grid
- ore 21:30 Motori Pre Gara Motogp
- ore 21:35 Motori MotoGP GP Catalogna: Gara
- ore 22:20 Motori Podio Gara Motogp
