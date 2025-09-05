MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Catalogna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC e MXGP.

MOTOMONDIALE AL MONTMELÓ – Da giovedì 4 a domenica 7 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.

SBK, WEC E MXGP – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Francia. Sabato, a Magny-Cours, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport Max e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW). Domenica, alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Max e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 15.30 (Sky Sport Max e NOW). Dopo la 6h di San Paolo si vola in Texas, Stati Uniti, per il sesto appuntamento del Mondiale Endurance: la Lone Star Le Mans, in diretta domenica, dalle 20 alle 2, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nel weekend motoristico di Sky anche l’MXGP, che fa tappa ad Afyonkarahisar per il GP della Turchia, diciottesimo impegno della stagione. Domenica, su Sky Sport Mix e NOW, appuntamento alle 13 con Gara 1, mentre alle 16, su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: IL GP DI CATALOGNA

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10 Moto E – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 6 SETTEMBRE 2025

ore 10:50 Motori MotoGP GP Catalogna: Qualifiche DIRETTA

ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 1 DIRETTA

ore 12:50 Motori Gp Catalunya Moto3 Qualifiche DIRETTA

ore 13:45 Motori Gp Catalunya Moto2 Qualifiche DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori MotoGP GP Catalogna: Sprint Race DIRETTA

ore 19:25 Motori Moto-E 2025 Gp Catalunya Race 2

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

ore 18:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 18:30 Motori Pre Gara Moto3

ore 18:35 Motori Moto3 GP Catalogna: Gara

ore 19:20 Motori Podio Gara Moto3

ore 19:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 19:45 Motori Pre Gara Moto2

ore 19:50 Motori Moto2 GP Catalogna: Gara

ore 20:35 Motori Podio Gara Moto2

ore 20:45 Motori Moto Gp Paddock Live Gara

ore 21:00 Motori MotoGP Grid

ore 21:30 Motori Pre Gara Motogp

ore 21:35 Motori MotoGP GP Catalogna: Gara

ore 22:20 Motori Podio Gara Motogp

