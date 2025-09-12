MotoGP 2025, diretta Gran Premio San Marino e Rimini (Misano) Sky Sport, NOW, TV8

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW . La MotoGP sbarca al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sarà un fine settimana di passione e adrenalina, con i piloti pronti a darsi battaglia tra le curve del circuito romagnolo. Nel weekend anche WRC e MXGP.

MOTOMONDIALE AL MISANO WORLD CIRCUIT – Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale entra nel vivo giovedì con la conferenza stampa piloti alle 16. Venerdì, alle 10.40, in programma la prima sessione di prove libere; a seguire, alle 14.55, partono le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45,appuntamento con le qualifiche,mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude la tre giorni al circuito di Misano la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. In pista anche Moto2, Moto3 e Moto E.

Il fine settimana sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

MOTOMONDIALE: IL GP DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI
SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 12 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

SABATO 13 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.10: Moto E – Gara 1
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time
  • Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

SABATO 13 SETTEMBRE 2025 

  • ore 10:50 Motori MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini: Qualifiche DIRETTA
  • ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp San Marino Race 1 13/09/2025 DIRETTA
  • ore 12:50 Motori Moto Gp 2025 Gp San Marino Moto3 Qualifiche 13/09/2025 DIRETTA
  • ore 13:45 Motori Moto Gp 2025 Gp San Marino Moto2 Qualifiche 13/09/2025 DIRETTA
  • ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 13/09/2025 DIRETTA
  • ore 15:00 Motori MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini: Sprint Race DIRETTA
  • ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
  • ore 16:15 Motori Moto-E 2025 Gp San Marino Race 2 13/09/2025 DIRETTA

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025 

  • ore 10:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA
  • ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA
  • ore 11:05 Motori Moto3 GP San Marino: Gara DIRETTA
  • ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA
  • ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
  • ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA
  • ore 12:20 Motori Moto2 GP San Marino e della Riviera di Rimini: Gara DIRETTA
  • ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA
  • ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara Moto Gp Paddock Live Gara 2025 14/09/2025 DIRETTA
  • ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA
  • ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA
  • ore 14:05 Motori MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini: Gara DIRETTA
  • ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA
  • ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA


     

