MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Portogallo Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo.
MOTOMONDIALE A PORTIMAO – Questo weekend spazio anche al Motomondiale, che torna in Europa dopo la parentesi asiatica per il Gran Premio del Portogallo. Appuntamento con la conferenza stampa piloti giovedì alle 17, preludio alle sessioni di prove libere in programma venerdì alle 11.40 (prima sessione) e alle 15.55 (Prequalifiche). Sabato pomeriggio è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche della MotoGP che partono alle 11.45,mentre alle 15.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto2 alle 12.15,la MotoGP alle 14 e la Moto3 che scatta alle 15.30.
Tutto il fine settimana del Motomondiale sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
MOTOGP: IL GP DEL PORTOGALLO IN DIRETTA ESCLUSIVA
SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
VENERDI 7 NOVEMBRE 2025
- Ore 9.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 10.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 11.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 12.40: Paddock Live
- Ore 14.10: Paddock Live
- Ore 14.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 15: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 15.55: MotoGP – Pre Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live Show
- Ore 17.45: Talent Time
SABATO 8 NOVEMBRE 2025
- Ore 9.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 10.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 11.05: MotoGP – Prove Libere 2
- Ore 11.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 12.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Moto E – Gara 1
- Ore 13.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 14.40: Moto2 – Qualifiche
- Ore 15.30: Paddock Live Sprint
- Ore 15.55: MotoGP – Gara Sprint
- Ore 16.45: Paddock Live Show
- Ore 17.30: Talent Time
- Ore 18: Moto E – Gara 2 (differita)
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025
- Ore 10.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 11: MotoGP – Rider Fan Parade
- Ore 11.45: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP – Gara
- Ore 15: Zona Rossa 1^parte
- Ore 15.30: Moto3 - Gara
- Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte
- Ore 17: Race Anatomy
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
SABATO 8 NOVEMBRE 2025
- ore 11:45 Motori MotoGP GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
- ore 12:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 16:00 Motori MotoGP GP Portogallo: Sprint Race DIRETTA
- ore 16:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
- ore 17:30 Motori MotoGP Talent Time DIRETTA
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025
- ore 10:30 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 2 Live
- ore 11:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA
- ore 11:45 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA
- ore 12:20 Motori Moto2 GP Portogallo: Gara DIRETTA
- ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA
- ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2025 09/11/2025 DIRETTA
- ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA
- ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA
- ore 14:05 Motori MotoGP GP Portogallo: Gara DIRETTA
- ore 14:55 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA
- ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA
- ore 15:30 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA
- ore 15:35 Motori Moto3 GP Portogallo: Gara DIRETTA
- ore 16:15 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA
- ore 16:25 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA
I MOTORI IN CHIARO SU CIELO
SABATO 8 NOVEMBRE 2025
- ore 11:45 Motori MotoGP GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
- ore 12:45 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 13:05 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 1 DIRETTA
- ore 13:40 Motori Moto3 GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
- ore 14:30 Motori Moto2 GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA
- ore 15:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint GP Portogallo DIRETTA
- ore 16:00 Motori MotoGP GP Portogallo: Sprint Race DIRETTA
- ore 16:45 Motori La musica dei motori, dal palco alla pista
- ore 17:05 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 2 DIRETTA
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!