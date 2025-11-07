MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Portogallo Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo.

MOTOMONDIALE A PORTIMAO – Questo weekend spazio anche al Motomondiale, che torna in Europa dopo la parentesi asiatica per il Gran Premio del Portogallo. Appuntamento con la conferenza stampa piloti giovedì alle 17, preludio alle sessioni di prove libere in programma venerdì alle 11.40 (prima sessione) e alle 15.55 (Prequalifiche). Sabato pomeriggio è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche della MotoGP che partono alle 11.45,mentre alle 15.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto2 alle 12.15,la MotoGP alle 14 e la Moto3 che scatta alle 15.30.

Tutto il fine settimana del Motomondiale sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOGP: IL GP DEL PORTOGALLO IN DIRETTA ESCLUSIVA

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

Ore 9.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 10.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 11.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 14.10: Paddock Live

Ore 14.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 15: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 15.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

Ore 9.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 10.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 11.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 11.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.10: Moto E – Gara 1

Ore 13.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 14.40: Moto2 – Qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live Sprint

Ore 15.55: MotoGP – Gara Sprint

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 18: Moto E – Gara 2 (differita)

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

Ore 10.35: MotoGP - Warm Up

Ore 11: MotoGP – Rider Fan Parade

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – Gara

Ore 15: Zona Rossa 1^parte

Ore 15.30: Moto3 - Gara

Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte

Ore 17: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 8 NOVEMBRE 2025

ore 11:45 Motori MotoGP GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA

ore 12:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 16:00 Motori MotoGP GP Portogallo: Sprint Race DIRETTA

ore 16:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

ore 17:30 Motori MotoGP Talent Time DIRETTA

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

ore 10:30 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 2 Live

ore 11:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA

ore 11:45 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 Motori Moto2 GP Portogallo: Gara DIRETTA

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2025 09/11/2025 DIRETTA

ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 Motori MotoGP GP Portogallo: Gara DIRETTA

ore 14:55 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA

ore 15:30 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 15:35 Motori Moto3 GP Portogallo: Gara DIRETTA

ore 16:15 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 16:25 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA

I MOTORI IN CHIARO SU CIELO



SABATO 8 NOVEMBRE 2025

ore 11:45 Motori MotoGP GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA

ore 12:45 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 13:05 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 1 DIRETTA

ore 13:40 Motori Moto3 GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto2 GP Portogallo: Qualifiche DIRETTA

ore 15:30 Motori MotoGP Paddock Live Sprint GP Portogallo DIRETTA

ore 16:00 Motori MotoGP GP Portogallo: Sprint Race DIRETTA

ore 16:45 Motori La musica dei motori, dal palco alla pista

ore 17:05 Motori MotoE GP Portogallo: Gara 2 DIRETTA





