Guida TV Sky e NOW 30 Marzo - 5 Aprile: Cattiverie a domicilio, Iddu, Chicago Fire, Men in Black

GUIDA TV SKY / NOW | 30 MARZO - 5 APRILE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 30 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva "Cattiverie a domicilio". Olivia Colman e Jessie Buckley sono le protagoniste di questa commedia pungente diretta da Thea Sharrock. Nel 1922, la tranquilla cittadina di Littlehampton viene sconvolta da lettere anonime oscene indirizzate a Edith Swan, donna devota e rispettabile. I sospetti ricadono su Rose Gooding, immigrata irlandese anticonformista, che rischia di perdere la custodia della figlia. L’unica a voler scoprire la verità è una giovane poliziotta, con l’aiuto di alcune donne del paese.

Lunedì 31 marzo, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, va in onda "Iddu – L’ultimo padrino". Fabio Grassadonia e Antonio Piazza tornano a raccontare il Sud Italia in un film con Toni Servillo ed Elio Germano. La storia, ispirata a eventi reali, segue Catello Palumbo, ex sindaco ed ex preside, appena uscito di prigione. I Servizi segreti gli offrono la possibilità di redimersi: aiutarli a catturare Matteo Messina Denaro attraverso una corrispondenza fatta di pizzini. Debutta in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW LIES ANATOMY, la docu-serie in tre episodi che svela l'incredibile storia di Elisabeth Finch, ex sceneggiatrice di Grey's Anatomy, che ha ingannato Hollywood con una vita interamente inventata.

Da martedì 1° a venerdì 4 aprile, su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, si celebra il 60° compleanno di Robert Downey Jr. con "Robert Downey Jr. Mania". Una programmazione speciale con 9 film della sua carriera, tra cui "Oppenheimer", "Tropic Thunder", "Dolittle", "Spider-Man: Homecoming", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gioco di ombre", "The Judge", "Zodiac" e "Kiss Kiss Bang Bang".

Mercoledì 2 aprile, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, arriva "Ugualmente diversi". Il documentario segue tre ragazzi autistici, camerieri in una pizzeria innovativa, che incontrano una classe di liceo per insegnare il loro lavoro e condividere esperienze di vita.

Giovedì 3 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "The Image of You", thriller psicologico tratto dal romanzo di Adele Parks. Con Sasha Pieterse e Mira Sorvino, il film racconta la storia di Anna, convinta di aver trovato l’uomo perfetto, Nick. La sua gemella Zoe, per proteggerla, decide di metterlo alla prova sostituendosi a lei, innescando un gioco pericoloso.

Da sabato 5 aprile al 30 aprile, in esclusiva su Sky Serie +1 e in streaming su NOW, arriva "Chicago Fire (pop-up)", con episodi della celebre serie disponibili tutto il mese. Da sabato 5 a martedì 8 aprile, su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, spazio alla saga "Men in Black". La raccolta include i quattro capitoli della saga di successo ispirata ai fumetti di Lowell Cunningham: "Men in Black", "Men in Black II", "Men in Black 3" e "Men in Black: International".

DOMENICA 30 MARZO

CATTIVERIE A DOMICILIO

Domenica 30 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Le ottime performance dell’attrice premio Oscar® Olivia Coleman e di Jessie Buckley sono al servizio di una commedia pungente diretta da Thea Sharrock (Io prima di te). Nel 1922 la routine di Littlehampton viene sconvolta da una serie di lettere anonime oscene, indirizzate a Edith Swan, una donna retta e devota. I sospetti ricadono su Rose Gooding, immigrata irlandese vivace e anticonformista che, in seguito all’accusa, rischia di perdere la custodia della figlia. L’unica a voler fare veramente luce sulla vicenda è una giovane poliziotta con l’aiuto di alcune donne del paese.

LUNEDÌ 31 MARZO

IDDU – L’ULTIMO PADRINO

Lunedì 31 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo Salvo e Sicilian Ghost Story, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza tornano a parlare del Sud Italia in un film con Toni Servillo ed Elio Germano, che racconta una storia liberamente ispirata a fatti accaduti. Catello Palumbo è un ex sindaco ed ex preside scolastico che ha appena finito di scontare la sua pena carceraria, quando i Servizi segreti gli fanno un’offerta: aiutarli a stanare Matteo Messina Denaro dalla latitanza e renderne possibile la cattura, attraverso una corrispondenza a base di pizzini.

LIES ANATOMY

da lunedì 31 Marzo, ogni lunedì alle 22 su Sky Crime e in streaming su NOW

Debutta in esclusiva su Sky Crime LIES ANATOMY, la docu-serie in tre episodi che svela l'incredibile storia di Elisabeth Finch, ex sceneggiatrice di Grey's Anatomy, che ha ingannato Hollywood con una vita interamente inventata. Dal 31 marzo, ogni lunedì alle 22:00, Sky Crime racconta la straordinaria vicenda di una donna che ha trasformato presunte esperienze personali - dalla lotta contro il cancro agli abusi subiti - in toccanti sceneggiature per una delle serie TV più amate al mondo. Una narrazione che ha conquistato la fiducia di colleghi e pubblico, prima di rivelarsi una colossale menzogna. Prodotta da NBC Universal, LIES ANATOMY esplora i meccanismi della manipolazione e dell'inganno nell'industria dell'intrattenimento, sollevando interrogativi sul confine tra narrazione creativa e falsificazione della realtà. La serie, attraverso testimonianze esclusive e documenti inediti, rivela come Finch sia riuscita a mantenere la sua elaborata finzione, ingannando anche i più stretti collaboratori di una delle produzioni televisive più importanti al mondo.

MARTEDÌ 1° APRILE

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DOWNEY JR. MANIA

Da martedì 1° a venerdì 4 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand dal 1° aprile

Sky Cinema Collection in occasione del 60° compleanno di Robert Downey dedica 4 giorni di programmazione con 9 titoli della sua filmografia: OPPENHEIMER di Christopher Nolan; TROPIC THUNDER - UNISCITI A LORO diretto e interpretato da Ben Stiller; DOLITTLE con Antonio Banderas; SPIDER-MAN: HOMECOMING con Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno e Robert Downey Jr. in quelli di Tony Stark, alias Iron Man; HOLMES e SHERLOCK HOLMES: GIOCO DI OMBRE di Guy Ritchie in cui l’attore interpreta il celebre detective e Jude Law è l’inseparabile Watson; THE JUDGE con Robert Duvall; ZODIAC di David Fincher con Jake Gyllenhaal e Mark Ruffalo e KISS KISS BANG BANG con Val Kilmer.

MERCOLEDÌ 2 APRILE

UGUALMENTE DIVERSI

Mercoledì 2 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo Sky Documentaries presenta Ugualmente Diversi. Tre ragazzi autistici, camerieri in una pizzeria innovativa, incontrano una classe di liceo per insegnare il loro lavoro e condividere esperienze di vita.

GIOVEDÌ 3 APRILE

THE IMAGE OF YOU

Giovedì 3 aprile alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dall’omonimo romanzo di Adele Parks, un thriller psicologico con Sasha Pieterse (Pretty Little Liars) che nel cast vede anche Mira Sorvino. Quando Anna inizia a frequentare Nick, si convince di aver trovato l’uomo perfetto. La gemella Zoe però vuole proteggerla dall’ennesima delusione e decide di mettere alla prova il ragazzo sostituendosi ad Anna all’insaputa di tutti. Ma innesca così un gioco che si rivela pericoloso.

SABATO 5 APRILE

CHICAGO FIRE (pop-up)

Da sabato 5 aprile al 30 aprile a partire dalla mattina, in esclusiva su Sky Serie +1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

SKY CINEMA MAN IN BLACK

Da sabato 5 a martedì 8 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand dal 5 aprile

Sky Cinema Collection dà spazio a Men in Black, la saga cinematografica che mescola commedia e fantascienza, basata sull’omonimo fumetto di Lowell Cunningham, con 4 capitoli dal successo planetario: MEN IN BLACK; MEN IN BLACK II; MEN IN BLACK 3 e MEN IN BLACK: INTERNATIONAL.