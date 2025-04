Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Aprile: The Last Of Us, Gangs Of London, Terapia di Gruppo, Boyzone

GUIDA TV SKY / NOW | 13 - 19 APRILE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 13 aprile l’arte e la musica diventano protagoniste assolute: su Sky Arte arriva JAGO – The Rock Star, un docufilm che non si limita a raccontare l’artista, ma lo trasforma in una presenza viva, autentica, immersa tra le sue opere in un’atmosfera quasi mistica. Subito dopo, su Sky Classica, la spiritualità si sublima nella musica con la Passione secondo Matteo di Bach, capolavoro senza tempo che affonda nella dimensione emotiva più profonda dell’anima.

Lunedì 14 aprile segna il ritorno di uno dei titoli più attesi: The Last of Us riparte su Sky Atlantic con una seconda stagione ancora più cupa e coinvolgente. Pedro Pascal e Bella Ramsey si ritrovano in un mondo spezzato che non fa sconti a nessuno, tra traumi da superare e nuove minacce. Chi cerca una parentesi più leggera, può sintonizzarsi su Sky Cinema Uno per Una terapia di gruppo, commedia italiana intelligente e corale dove sei perfetti sconosciuti si ritrovano nello studio di uno psicologo per errore, ma finiscono per fare i conti con se stessi e con gli altri.

Martedì 15 aprile si muove tra gli estremi: su Sky Classica va in onda Parsifal di Wagner, proposto in una versione provocatoria e moderna dal regista russo Kirill Serebrennikov, che trasforma il mito del Graal in una riflessione contemporanea ambientata in un carcere. Sul versante opposto, su Sky Cinema Suspense, arriva Smile 2, sequel dell’horror psicologico che gioca con la paura nascosta dietro i riflettori: Naomi Scott è una popstar perseguitata da presenze inquietanti che minano la sua psiche e la sua percezione della realtà.

Giovedì 17 aprile, Sky Arte propone una nuova puntata di The Square – All You Can Art, con Nicolas Ballario che continua il suo viaggio nella creatività contemporanea tra artisti emergenti e provocazioni visive. In netto contrasto, su Sky Crime, esordisce Real Cops, docuserie brutale e senza mediazioni, con immagini vere tratte da dash cam e body cam: inseguimenti, arresti, adrenalina e realtà cruda.

Venerdì 18 aprile esplodono azione e musica. Su Sky Atlantic, Gangs of London 3 alza il livello dello scontro: violenza, potere e vendetta si intrecciano in un mosaico urbano sempre più spietato. In contemporanea, Sky Cinema Uno presenta Better Man, biopic su Robbie Williams che fonde visione onirica e verità intime, con una rappresentazione audace del cantante in forma simiesca, metafora delle sue fragilità. Intanto, su Sky Cinema Family, inizia la Illumination Week, con una maratona che culmina con Cattivissimo Me, per una full immersion tra Minions e grandi risate adatte a tutta la famiglia.

Sabato 19 aprile, la nostalgia si fa documentario con Boyzone – Vita, morte e boyband su Sky Documentaries: una confessione sincera e struggente su ciò che si nasconde dietro il successo pop. E per gli amanti dell’epica, Sky Cinema Collection riporta in prima serata Il Signore degli Anelli – Versione Integrale, trilogia cult che trasforma il weekend in un viaggio senza tempo nella Terra di Mezzo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 13 APRILE

JAGO – THE ROCK STAR

Domenica 13 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Diretto da Giovanni Troilo (Frida Viva la Vida, Fotografi, Le Ninfee di Monet), un docu-film che racconta la parabola artistica di JAGO, famoso scultore italiano contemporaneo, noto per il suo incredibile talento nel realizzare opere scultoree con un livello di dettaglio straordinario. Jago si racconta in prima persona, facendo da guida all’interno della mostra nel corso di una lunga notte nelle sale di Palazzo Bonaparte a Roma.

JOHANN SEBASTIAN BACH – PASSIONE SECONDO MATTEO

Domenica 13 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno dei grandi oratori di Johann Sebastian Bach: la narrazione della passione di Cristo nella versione dell’evangelista Matteo in una pagina capitale della grande produzione musicale della liturgia luterana.

LUNEDÌ 14 APRILE

THE LAST OF US – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 14 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Fra i migliori adattamenti di un videogioco mai realizzati, amato dai fan e dai neofiti, con Pedro Pascal (Il Trono di Spade, Il Gladiatore II) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade), torna con i nuovi episodi in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti la serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione Joel (Pascal) ed Ellie (Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. Accanto a Pascal e a Ramsey, tornano nel cast anche Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le new-entry: Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright interpreterà invece Isaac. Catherine O'Hara è guest star della nuova stagione. “The Last of Us” è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.

UNA TERAPIA DI GRUPPO

Lunedì 14 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il regista e sceneggiatore (L’ordine del tempo, Follemente) Paolo Costella dirige il remake della commedia spagnola di successo Toc Toc, con un grande cast capitanato da Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria e Valentina Lodovini. Federico, Emilio, Bianca, Annamaria, Liliana e Otto si ritrovano alla stessa ora nella sala d’attesa di uno psicologo esperto in disturbi ossessivo-compulsivi. Dopo un iniziale smarrimento e ansia, i sei pazienti più interagiscono e più scoprono di poter essere di reciproco aiuto tra loro e forse quella convocazione simultanea ha una sua bizzarra ragion d’essere.

MARTEDÌ 15 APRILE

RICHARD WAGNER – PARSIFAL

Martedì 15 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’ultimo dramma musicale scritto da Richard Wagner, ispirato al personaggio del cavaliere arturiano Parzival e della sua ricerca spirituale del Santo Graal proposto nel recente allestimento (2021) della Staatsoper di Vienna con la regia del maestro russo Kirill Serebrennikov che sposta l’azione all’interno di un penitenziario.

SMILE 2

Martedì 15 aprile alle 21.00 in prima TV su Sky Cinema Suspance e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo il successo del primo capitolo horror, arriva un audace sequel con Naomi Scott (Charlie’s Angels) e Rosemarie DeWitt. Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.

GIOVEDÌ 17 APRILE

THE SQUARE – ALL YOU CAN ART

Da giovedì 17 aprile alle 20.40, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna con la seconda parte della 5° stagione la serie che racconta l’arte e la cultura in tutte le sue forme. Ogni due settimane l’appuntamento è con Nicolas Ballario che, oltre intervistare importanti artisti italiani, ci porterà a visitare i loro studi e a riscoprire le mostre più interessanti sul territorio italiano.

REAL COPS

Da giovedì 17 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Inseguimenti ad alta velocità, arresti spettacolari, interventi al limite. Immergiamoci nella cruda realtà degli agenti di polizia: Real Cops mostra l’azione senza filtri attraverso riprese reali da dash cam e body cam delle forze dell’ordine. Dalle strade cittadine alle lunghe strade di campagna assisteremo a operazioni ad alto rischio, tra inseguimenti, blitz e interventi decisivi. Nessun copione, nessun filtro: solo la realtà della caccia ai criminali.

VENERDÌ 18 APRILE

GANGS OF LONDON – TERZA STAGIONE

Da venerdì 18 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Londra è sotto attacco, la guerra fra le bande criminali della capitale inglese è sempre più violenta. La vendetta è l’obiettivo principale delle lotte per il potere che stanno sconvolgendo la città nei nuovi episodi del pluripremiato action thriller Sky Original con Ṣọpẹ́ Dìrísù e Joe Cole. Nella terza stagione, la famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventato gangster Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina “corretto” causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l’attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni – sia personali che professionali – avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada. Si è trattato di un attacco deliberato, ed è solo l’inizio. Ma chi è stato, e perché?

BETTER MAN

Venerdì 18 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il regista di The Greatest Showman, Michael Gracey, confeziona un originale biopic sulla star mondiale del pop Robbie Williams, rappresentato sullo schermo da una scimmia, personificazione di come lui percepisce se stesso, che ha fatto candidare il film agli Oscar® 2025 per i migliori effetti speciali. La storia di Williams, da quando era un bambino timido di una cittadina dello Staffordshire a uomo di spettacolo che intrattiene le folle, passando per la boy band Take That e per l’eccesso di alcolici e droghe.

SKY CINEMA FAMILY – ILLUMINATION

Da venerdì 18 a giovedì 24 aprile su Sky Cinema Family e disponibile on demand

In occasione della prima visione CATTIVISSIMO ME Sky Cinema Family propone 7 giorni di programmazione interamente dedicati ai film di successo della Illumination Entertainment che comprende anche i primi 3 capitoli della saga di CATTIVISSIMO ME. Tra i 10 film previsti in programmazione segnaliamo i 3 capitoli precedenti della prima visione: CATTIVISSIMO ME, che vede il noto ladro Gru mettere in atto un deplorevole piano per rubare la Luna; CATTIVISSIMO ME 2, che ha ricevuto 2 candidature agli Oscar®, in cui Gru, ormai non più cattivo, viene reclutato per stanare un nuovo cattivo che ha rubato un pericolosissimo siero; CATTIVISSIMO ME 3 dove l’ex cattivo Gru ha a che fare con un fratello che non sapeva di avere e con un ex bambino prodigio ora diventato criminale; e il primo capitolo della saga dedicata ai più teneri e cinici fuorilegge del mondo animato MINIONS che racconta l’origine degli esserini gialli. Infine, sono da non perdere: i due film con protagonisti un gruppo di spregiudicati animali domestici PETS – VITA DA ANIMALI e PETS 2: VITA DA ANIMALI, il musical animato che ruota attorno ad un concorso canoro SING, l’animazione tratta dal racconto del Dr. Seuss IL GRINCH sullo scontroso mostriciattolo verde che odia il Natale; e PRENDI IL VOLO la storia della prima migrazione di una simpatica famiglia di anatre, che decide di lasciare lo stagno per vivere un’avventura.

SABATO 19 APRILE

BOYZONE – VITA, MORTE E BOYBAND

Da sabato 19 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vera storia, tra gloria e tragedia, di una delle band più famose di sempre. I Boyzone sono ricordati come una delle boyband più di successo e iconiche di tutti i tempi, ma dietro le quinte, conflitti e rivalità, tradimenti e tragedie hanno portato al loro scioglimento. A trent'anni dal loro successo, i quattro membri rimasti dei Boyzone e il loro ex manager Louis Walsh raccontano la verità dietro la loro ascesa alla fama, i conflitti interni e i sacrifici che hanno segnato la loro carriera attraverso interviste intime ed esclusive.

SKY CINEMA COLLECTION – IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA TRILOGIA

Da sabato 19 aprile a giovedì 24 aprile alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection ospita i 3 film della saga campione d’incassi premiata agli Oscar® con ben 17 statuette, che si basa sui romanzi fantasy di J. R. R. Tolkien ed è diretta da Peter Jackson. La celebre saga, uscita nelle sale cinematografiche tra il 2001 e il 2003 con quasi 3 miliardi di dollari al box office, segue le vicende di Frodo, un giovane hobbit che intraprende un lungo viaggio ricco di peripezie per raggiungere il Monte Fato e distruggere l’Anello del Potere di Sauron, che, per le sue doti sovrannaturali, ha creato uno scompenso negli equilibri politici nella Terra di Mezzo. Nei ruoli principali troviamo: Elijah Wood che interpreta il protagonista Frodo Baggins; Sean Astin è Samvise Gamgee, fedele amico e compagno di avventure di Frodo; Ian McKellen è Gandalf, un saggio stregone che affida all’hobbit l’arduo compito di distruggere l’Anello e lo assiste nella sua avventura; mentre Christopher Lee è Saruman un potente stregone che ha tradito i suoi simili per unirsi all’esercito oscuro di Sauron e impossessarsi dell’Anello. Inoltre, troviamo un cast stellare in altri ruoli di spicco: Viggo Mortensen interpreta Aragorn, il legittimo erede al trono di Gondor, Andy Serkis è Gollum (Smeagol), una creatura orripilante deviata dal potere malefico dell’Anello; Orlando Bloom veste i panni del principe degli elfi, Legolas; infine, Liv Tyler e Cate Blanchett sono rispettivamente gli elfi Arwen e Galadriel. In IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO, film che esordì nelle sale nel 2001 ottenendo oltre 800 milioni di dollari nel mondo e 4 Oscar®, scopriamo le origini dell’Anello del Potere e seguiamo Frodo, accompagnato da un eterogeneo gruppo di aiutanti, nella prima parte del suo viaggio verso il Monte Fato. Nel sequel del 2002 IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI, che guadagnò quasi un miliardo di dollari nel mondo e 1 Oscar®, il protagonista continua la sua avventura insieme a Sam e Gollum, mentre il resto della compagnia è costretto ad affrontare l’esercito di orchi di Saruman in una sanguinosa battaglia. Il terzo e ultimo capitolo della saga IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE uscì nel 2003 con un guadagno di oltre 1 miliardo di dollari nel mondo e ottenendo 11 Oscar®, eguagliando Ben-Hur e Titanic. Qui Aragorn rivendica il trono di Gondor e dichiara guerra Sauron, per facilitare l’arrivo di Frodo al Monte Fato.