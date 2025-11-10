Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Novembre: De Niro, Call My Agent, Luke Perry e maratona Jumanji

GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 NOVEMBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 9 novembre l'appuntamento su Sky e NOW si apre con un viaggio emozionante e visivamente incantevole. Su Sky Cinema Family alle 21.00 debutta Moon il panda, la nuova avventura diretta da Gilles de Maistre, autore di Mia e il leone bianco e Il lupo e il leone. Questa volta il regista porta la sua sensibilità nel cuore della Cina, raccontando la storia di Tian, un ragazzo solitario e incompreso, legato solo alla nonna Nai Nai e alla natura rigogliosa che circonda la sua casa nel Sichuan. L'incontro con un cucciolo di panda cambierà per sempre la sua vita, in un racconto che celebra l'amicizia, la crescita e il legame profondo tra uomo e natura. Alla stessa ora, su Sky Arte, va in onda She, Othello, un viaggio visionario e potente all'interno del dramma shakespeariano, reinterpretato al femminile dalla compagnia Swan con il contributo di studiosi internazionali, per una riflessione contemporanea su amore, potere e identità.

Lunedì 10 novembre la prima serata di Sky Cinema Uno accoglie The Alto Knights - I due volti del crime, firmato dal premio Oscar Barry Levinson e con un doppio Robert De Niro straordinario. Ambientato nella New York del dopoguerra, il film segue la rivalità tra due boss mafiosi cresciuti insieme, Frank Costello e Vito Genovese, legati da un passato comune e divisi da un destino di potere e vendetta. In parallelo, su DeAKids, torna l'energia di Mega Game - Quarta stagione, con Erick e Dominick pronti a nuove, folli sfide per sventare il piano dei malvagi Dottori e salvare il mondo dall'invasione dei robot.

Martedì 11 novembre è il turno del brivido e dell'indagine. Su Sky Investigation arriva Accussed - Sotto processo, una serie che mette lo spettatore di fronte ai dilemmi morali e alle scelte estreme dei suoi protagonisti, ognuno chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia. La stessa sera, su Sky Documentaries, Concordia: io c'ero ricostruisce con testimonianze dirette e materiali inediti il dramma della Costa Concordia, restituendo la voce a chi ha vissuto quei momenti di terrore e coraggio. Intanto, Sky Collection celebra la genialità con The Big Bang Theory, offrendo una maratona della sitcom cult che ha definito un'epoca televisiva.

Mercoledì 12 novembre, Sky Cinema Uno propone in prima visione Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo. Un dramma intimo e intenso con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, che esplora la fragilità dei rapporti familiari e il difficile percorso verso il perdono dopo un evento irreparabile. Su Sky Documentaries, invece, debutta The Synanon Fix - Dalla cura alla setta, la storia di un esperimento di riabilitazione degenerato in una comunità manipolatrice, narrata con un equilibrio inquietante tra speranza e follia.

Giovedì 13 novembre, Sky Arte invita a un viaggio nel cuore del Rinascimento con Mostra Beato Angelico, documentario che anticipa l'attesissima esposizione fiorentina dedicata al grande maestro. Un percorso immersivo tra bellezza, fede e luce, per scoprire l'arte come esperienza spirituale.

Venerdì 14 novembre, la serata si divide tra ironia e avventura. Su Sky Serie arriva l'attesissima terza stagione di Call My Agent Italia, diretta da Simone Spada. La vita nella CMA, l'agenzia di spettacolo più caotica e brillante di Roma, entra in una nuova fase di rivoluzione e comicità tagliente, con un cast stellare e cameo imperdibili, da Luca Argentero a Miriam Leone, fino a Ficarra & Picone. In contemporanea, su Sky Adventure, Bear Grylls - La legge del più forte conduce in un viaggio mozzafiato tra paesaggi estremi e sorprendenti strategie di sopravvivenza nel regno animale, con la consueta energia del celebre esploratore.

Sabato 15 novembre si apre con il toccante documentario I Am Luke Perry, in onda su Sky Documentaries, un ritratto intimo e appassionato dell'attore che ha segnato intere generazioni. La serata continua su Sky Cinema Uno con Colpi d'amore, action-comedy che riunisce Sean Astin e Ke Huy Quan, tra colpi di scena, vecchi segreti e un amore mai dimenticato. In parallelo, Sky Cinema Collection trasforma la settimana in un inno all'avventura con Sky Cinema Adventure, una rassegna di film cult da Jumanji a Indiana Jones, da La Mummia a Tarzan, per un'immersione totale nel brivido e nella meraviglia.

Sempre sabato, su Sky Crime, Ogni 72 ore - Il caso Matteuzzi ricostruisce con la voce di Daniela Collu un femminicidio che ha scosso l'Italia, unendo cronaca e riflessione sociale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Su Sky Classica, la Trilogia Mozart - Da Ponte offre una nuova e prestigiosa produzione del Don Giovanni dalla Wiener Staatsoper, mentre su Sky Nature, Cina - Antico regno animale esplora gli spettacolari paesaggi naturali e le creature rare protette dai nuo

DOMENICA 9 NOVEMBRE

MOON IL PANDA

Domenica 9 novembre alle 21.00, in prima TV su Sky Cinema Family, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dopo Mia e il leone bianco e Il lupo e il leone, il regista Gilles de Maistre porta l’avventura in Cina. Tian non è il figlio modello agli occhi di suo padre, non eccelle a scuola come sua sorella, non ha amici e passa il tempo a giocare con i videogiochi. L’unica persona che sembra capirlo è la nonna Nai Nai ed è proprio proprio durante il periodo di vacanza a casa sua, immersa nelle foreste di bambù del Sichuan, che Tian incontra per caso il suo primo e unico amico: un cucciolo di panda.



SHE, OTHELLO

Domenica 9 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nell’Otello di Shakespeare, tra storia, attualità e teatro al femminile, con la compagnia Swan e studiosi internazionali.

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIME

Lunedì 10 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Il regista premio Oscar® Barry Levinson (Rain Man – L’uomo della pioggia) dirige Robert De Niro e Debra Messing in un gangster movie, ispirato a una storia vera. Nella New York di meta ‘900, Frank Costello e Vito Genovese sono due immigrati italiani cresciuti insieme ed entrambi sono diventati boss mafiosi. Quando Vito viene accusato di omicidio, è costretto a scappare in Italia e il comando del suo clan finisce nelle mani di Frank. Al suo ritorno, 8 anni dopo, Vito pretende di riavere ciò che era suo.

MEGA GAME – QUARTA STAGIONE

Da lunedì 10 novembre - da lunedì a venerdì - alle 20:10, su DeAkIDS. Disponibile anche su Sky On Demand e Now.

La sfida riparte: dopo 60 episodi e ben 119 challenge, Erick e Dominick hanno perso il Mega Game. Questa volta Giniu è riuscito davvero a superarsi: ha messo le mani (di nuovo!) sulla collanina con il cristallo di Dominick e ora ha tutto ciò che serve per attivare il mega raggio laser e trasformare gli esseri umani in robot! I Dinsiemini, però, possono tirare un sospiro di sollievo: Erick e Dominick non hanno alcuna intenzione di arrendersi e sono pronti a tutto pur di fermare i perfidi Dottori.

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE

ACCUSSED SOTTO PROCESSO – PRIMA STAGIONE

Da martedì 11 novembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Un passo falso dopo l’altro, un’ennesima decisione sbagliata, fino a che non c’è più via d’uscita. Un’aula di tribunale, un imputato seduto davanti al giudice, il pubblico ignaro del suo crimine e del percorso che lo ha portato fin lì. Sarà colpevole o innocente?

THE BIG BANG THEORY

Da martedì 11 al 21 novembre alle, su Sky Collection

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, è la sitcom più longeva della serialità televisiva americana, andata in onda per 12 stagioni dal 2007 al 2019. Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco in un vero e proprio cult della comicità moderna. The Big Bang Theory segue quattro scienziati nerd navigano la vita sociale e sentimentale, tra esperimenti e gag geniali.

CONCORDIA: IO C’ERO

Martedì 11 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un racconto collettivo e dettagliato realizzato attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in primo piano il tragico naufragio della Costa Concordia

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE

UNA FIGLIA

Mercoledì 12 novembre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Ivano De Matteo, dopo Mia, torna tra le mura domestiche per affrontare tematiche complesse in un film con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Sofia è un’adolescente che ha perso la madre e mal sopporta la nuova compagna di suo padre Pietro. Ma una sera i conflitti tra le due sfociano nell’irreparabile e Sofia viena arrestata. Per lei e suo padre inizia così un lungo percorso alla ricerca della comprensione, l’accettazione e il perdono.

THE SYNANON FIX – DALLA CURA ALLA SETTA

Mercoledì 12 novembre alle 21.15 in binge, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra speranza e oscurità: Synanon nasce come programma di riabilitazione per tossicodipendenti, ma si trasforma in una setta raccontata da chi l’ha vissuta.

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE

MOSTRA BEATO ANGELICO

Giovedì 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della straordinaria mostra “Beato Angelico”, in programma dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026 presso la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco a Firenze, Sky Arte presenta un documentario esclusivo che racconta il dietro le quinte di uno dei più importanti eventi culturali dell’anno. Lo speciale accompagna lo spettatore in un percorso immersivo tra arte, storia e spiritualità, celebrando uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano.

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

CALL MY AGENT ITALIA – TERZA STAGIONE

Da venerdì 14 novembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuovi attesissimi episodi per la serie Sky Original adattamento del cult francese Dix pour cent. Col consueto tono brillante e autoironico, i nuovi episodi celebreranno ancora una volta il nostro star system raccontando il dietro le quinte del mondo dello spettacolo attraverso le vicende di una immaginaria - e ormai amatissima - agenzia di spettacolo, la CMA, e dei suoi agenti, che nella terza stagione, pronti ad affrontare un nuovo anno esplosivo, si prepareranno a una vera e propria rivoluzione che rischierà di far deflagrare la loro straordinaria famiglia. Sempre prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione della serie è diretta da Simone Spada e scritta da Federico Baccomo. Sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, la nuova stagione sarà ricchissima di volti noti. Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. A complicare la vita degli agenti e, di conseguenza, quella dei loro assistenti, anche nei nuovi episodi tanti nuovi nomi di primissimo piano, guest di ciascuna puntata nei panni di se stessi: Luca Argentero è deciso a mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono chiamate a essere mamma e figlia anche sul set; Stefania Sandrelli è in cerca di una nuova sfida da aggiungere al suo lungo curriculum; il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio) si ritrova per una reunion attesissima che prende però una piega inaspettata; Miriam Leone, che dopo la maternità è pronta a tornare sul set ma è sommersa da proposte che sono spesso ruoli di madri; la coppia Ficarra & Picone in piena crisi alla vigilia di un importante anniversario, quello dei 30 anni di carriera. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.

BEAR GRYLLS – LA LEGGE DEL PIÙ FORTE

Da venerdì 14 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Girata in maniera straordinaria, la serie è un tour de force globale incentrato sugli incredibili racconti di animali che si sono adattati ai più crudeli tiri mancini dell'evoluzione. La serie è presentata dal survivalista e avventuriero Bear Grylls.

SABATO 15 NOVEMBRE

I AM LUKE PERRY

Sabato 15 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un ritratto toccante di una leggenda amata da intere generazioni. Questo documentario racconta l’incredibile ascesa di Luke Perry: da ragazzo di provincia a icona di Hollywood, attraverso storie inedite, ricordi di famiglia e testimonianze dei suoi colleghi più cari. Un omaggio imperdibile a un talento senza tempo.

COLPI D’AMORE

Sabato 15 novembre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Quarant’anni dopo I Goonies, Ke Huy Quan, qui al suo primo ruolo da protagonista dopo il grande rilancio di Everything Everywhere All at Once per cui ha vinto l’Oscar®, e Sean Astin si ritrovano in un action-comedy. Marvin Gable è un agente immobiliare dalla vita apparentemente normale. Un giorno però riceve una misteriosa busta rossa, e capisce che la mittente è Rose, la donna che avrebbe dovuto far fuori quando era un criminale, ma che poi aveva aiutato a fuggire perché si era innamorato di lei.

SKY CINEMA ADVENTURE

Da sabato 15 a venerdì 21 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection propone un concentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi moderni e del passato con una selezione dei migliori film d’avventura. Tra gli oltre 40 titoli in programmazione, sono da non perdere le saghe che hanno appassionato il pubblico di ogni età: il sequel campione d’incassi del film con Robin Williams, JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA e il capitolo successivo JUMANJI - THE NEXT LEVEL con Dwayne Johnson; quella diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas, che vede Harrison Ford nei panni del famoso professore di archeologia: I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA e INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO; LA MUMMIA, con protagonista l’attore premio Oscar® Brendan Fraser e LA MUMMIA: IL RITORNO. Segnaliamo poi gli adattamenti dalla narrativa d’avventura: i due film ispirati ai romanzi di Jules Verne VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA con Brendan Fraser protagonista e VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA con Dwayne Johnson e Michael Caine; il film sul celebre personaggio ideato da Edgar Rice Burroughs, THE LEGEND OF TARZAN, con Alexander Skarsgård, nei panni dell’uomo della giungla, e Margot Robbie in quelli dell’amata Jane; la rilettura in chiave “steampunk” del romanzo di Alexandre Dumas per mano di Paul W.S. Anderson, I TRE MOSCHETTIERI con Logan Lerman, Milla Jovovich e Orlando Bloom; le riletture della celebre fiaba BIANCANEVE E IL CACCIATORE con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron e lo spin-off IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO, dove ritroviamo Hemsworth e la Theron; e l’epica avventura ispirata al personaggio dei romanzi firmati da Hugh Lofting, DOLITTLE con Robert Downey Jr. e Antonio Banderas. Tra gli altri titoli citiamo: l’avventurosa storia d’amore LADYHAWKE con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer; la rilettura del mito di Re Artù diretta da Guy Ritchie KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA con Charlie Hunnam e Jude Law; e il blockbuster ispirato al noto videogame, UNCHARTED con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Infine, in attesa dell’uscita sala del 19 novembre di WICKED – PARTE 2, sono da non perdere il primo capitolo WICKED e IL MAGO DI OZ, previsti lunedì 17 in prima e seconda serata.

OGNI 72 ORE – IL CASO MATTEUZZI

Sabato 15 novembre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime, in simulcast SY History e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ogni 72 ore, in Italia, una donna viene uccisa da un amico, un conoscente, un completo sconosciuto, o dal proprio partner. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Daniela Collu ricostruisce il caso di Alessandra Matteuzzi, uccisa a bologna il 23 agosto 2022 dall’ex compagno dopo un lungo periodo di minacce e stalking.

LA TRILOGIA MOZART – DA PONTE

Sabato 15 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

Il capolavoro assoluti di Wolfgang Amadeus Mozart in una nuova produzione della Wiener Staatsoper: Don Giovanni. Una produzione che si è svolta nell’arco di tre anni (2022-2024) e che ha visto impegnato uno straordinario cast vocale di giovani voci del firmamento lirico odierno.

CINA – ANTICO REGNO ANIMALE

Sabato 15 novembre alle 21.15 in binge, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La Cina avvia il suo più grande progetto di conservazione: 10 parchi nazionali per proteggere la fauna rara e svelare meraviglie naturali.