Hanno Ucciso l'Uomo Ragno arriva in chiaro su TV8 ogni venerdì alle 21.30! La dramedy Sky Original di Sydney Sibilia racconta la leggendaria storia degli 883, da due compagni di banco per caso alla nascita di una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Otto episodi prodotti da Sky Studios e Groenlandia che partono dai banchi del liceo di Pavia per raccontare il successo travolgente di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Un coming-of-age che svela la genesi delle canzoni più famose degli 883 con Elia Nuzzolo nei panni di Max e Matteo Oscar Giuggioli come Mauro. Due classici underdog, un nerd e un entusiasta affossati nella nebbia pavese che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di intere generazioni. Da una parte Max con la passione per il punk e feroce timidezza, dall'altra Mauro con la smania di farcela. Due che da soli forse non sarebbero andati lontano, ma insieme hanno dato vita a una leggenda!

Serie di Sydney Sibilia, scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Regia anche di Alice Filippi e Francesco Ebbasta!