Guida TV Sky Cinema e NOW: La casa sul lago del tempo, Domenica 11 Maggio 2025

Domenica 11 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

"La casa sul lago del tempo" è una toccante storia d’amore con Keanu Reeves e Sandra Bullock, dove il tempo si piega al sentimento. Due persone che vivono in epoche diverse iniziano a scriversi lettere lasciandole nella cassetta della posta di una casa sul lago. Un legame profondo, impossibile eppure vivo, che sfida ogni logica temporale. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301, e disponibile anche su NOW. "Ariaferma" è il premiato dramma carcerario di Leonardo Di Costanzo, con due interpretazioni intense di Toni Servillo e Silvio Orlando. In un carcere in dismissione, la convivenza forzata tra pochi detenuti e agenti penitenziari porta alla nascita di una relazione umana e fragile, oltre ogni ruolo. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. Tensione e fantascienza in "Invasion", con Nicole Kidman e Daniel Craig nella rivisitazione moderna de L’invasione degli ultracorpi. Un’epidemia aliena minaccia l’umanità e solo scoprendo l’origine del contagio si potrà sperare in una cura. Azione e inquietudine su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303.

Emozioni adolescenziali e consapevolezze dolorose in "Alla fine ci sei tu", dove Asa Butterfield e Maisie Williams affrontano la paura della malattia e l’urgenza di vivere ogni attimo. Un ragazzo ipocondriaco esaudisce i desideri di una ragazza malata, trovando il coraggio di affrontare se stesso. Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Sylvester Stallone torna nei panni del leggendario veterano in "Rambo – Last Blood". Un viaggio di vendetta oltre il confine con il Messico per salvare la nipote dalle mani di una rete criminale, in un’escalation di violenza e redenzione. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. "Petra – Morti di carta" è uno degli episodi più avvincenti della serie con Paola Cortellesi, tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. L’ispettrice Delicato indaga sull’omicidio di un famoso giornalista scandalistico, costretta a fare i conti con il suo passato. In onda su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, canale 306.

Energia, amore e musica in "Mamma Mia!", il musical internazionale con Meryl Streep, Amanda Seyfried e Pierce Brosnan, costruito attorno alle hit immortali degli ABBA. Su un’isola greca, si celebra un matrimonio e si cerca un padre tra tre possibili candidati. In onda su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Distopia italiana in "Mondocane", con Alessandro Borghi. In una Taranto devastata, due adolescenti cercano di entrare nella spietata gang delle Formiche. Un racconto di formazione crudo e visivamente potente, su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. "Poveri ma ricchissimi" è la divertente commedia con Christian De Sica ed Enrico Brignano, dove i Tucci, improvvisamente milionari, decidono di proclamare l’indipendenza del loro paese e affrontano la politica con la solita goffaggine. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

Nel ciclo +24 tornano in replica "Conclave", l’acclamato film di Edward Berger con Ralph Fiennes e Stanley Tucci, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, e "La migliore offerta", il thriller psicologico di Giuseppe Tornatore con Geoffrey Rush, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311.

La casa sul lago del tempo

Keanu Reeves e Sandra Bullock in una love story fantastica. Nella nuova casa sul lago, Alex trova la lettera della precedente inquilina e inizia un particolare rapporto epistolare.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ariaferma

Toni Servillo e Silvio Orlando nel dramma carcerario di Leonardo Di Costanzo che indaga il delicato rapporto tra secondini e detenuti, premiato con 2 David di Donatello 2022.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Invasion

Nikole Kidman e Daniel Carig nella rilettura del classico 'L'invasione degli ultracorpi'. Per sconfiggere un'epidemia aliena, un uomo e una donna devono trovare un antidoto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Alla fine ci sei tu

Asa Butterfield e Maisie Williams in una storia di crescita. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Rambo - Last Blood

Quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone. In Messico per salvare la nipote rapita, Rambo sfida una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra - Morti di carta

Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il re del gossip e' stato ucciso a Genova. Per scoprire il colpevole Petra deve tornare a Roma.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mamma Mia!

Meryl Streep e Pierce Brosnan nel musical tratto dalle canzoni degli Abba. Per le sue nozze, Sophie invita tre ex amanti di sua madre, sperando finalmente di scoprire chi è il padre.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mondocane

Alessandro Borghi in una storia di amicizia e crimine ambientata in una Taranto post-apocalittica. Due ragazzi vogliono entrare nella gang delle formiche, guidata dal minaccioso Testacalda.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Poveri ma ricchissimi

Fausto Brizzi dirige Christian De Sica ed Enrico Brignano nel sequel di "Poveri ma ricchi". I Tucci entrano in politica e indicono un referendum per sancire l'indipendenza del loro borgo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Conclave

Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La migliore offerta

Giuseppe Tornatore dirige il premio Oscar Geoffrey Rush in un'intensa pellicola. La vita di un antiquario viene sconvolta dal segreto nascosto nei sotterranei di una villa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)