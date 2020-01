Rombo di motori su DAZN: al via il Campionato del Mondo Rally 2020

Scatterà su DAZN giovedì 23 gennaio, con il Rally di Montecarlo, la 48esima edizione del FIA World Rally Championship, il campionato del mondo rally, che verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming.

Saranno 13 gli appuntamenti di questa stagione, che si concluderà con l’inedita tappa in Giappone il 19 novembre. Occhi puntati sul pilota estone Ott Tänak, vincitore del titolo nel 2019 e approdato quest’anno in Hyundai, e sul francese Sébastian Ogier, Campione del mondo dal 2012 al 2018, da quest’anno alla guida della Toyota Yaris WRC. Novità di quest’anno, oltre al Giappone, anche l’ingresso del Safari Rally del Kenya e quello del Rally di Nuova Zelanda. Non ci saranno invece in calendario il Tour de Corse, il Rally di Catalunya e il Rally d’Australia, saltato anche la scorsa stagione a causa degli incendi che hanno colpito diverse zone del Paese.

DAZN trasmetterà in diretta tutte le gare fino all’ultima tappa nipponica. Gli appassionati di rally potranno inoltre guardare, in modalità on demand, contenuti di approfondimento e highlights.

Di seguito il calendario completo del World Rally Championship (WRC) 2020