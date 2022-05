DAZN | Serie B 2021/22 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti (17, 18, 20 Maggio)

La Lega di Serie BKT ha ufficializzato le date dei playoff del campionato 2021/22 per un mese di maggio carico di emozioni da vivere tutte su DAZN. Sei le squadre impegnate nella corsa all'ultimo posto valido per la promozione a partire dal 13 maggio e fino alla finale di ritorno del 29 maggio 2022.

Prima delle semifinali che vedono impegnate la squadra terza classificata e la quarta al termine del campionato di Serie BKT. A differenza del turno preliminare, le semifinali di playoff si disputano nell'arco dei 180 minuti con gare di andata e ritorno. La novità riguarda i casi di parità. Se al termine del doppio confronto persiste un punteggio pari, non verranno disputati i tempi supplementari né calciati i rigori. In finale passerà la squadra con il miglior piazzamento in classifica durante la stagione regolare.

Chi vince le due semifinali si sfiderà nell'atto finale con gare di andata e ritorno, quest'ultima in casa della formazione piazzatasi meglio in campionato durante la stagione regolare. Anche in questo caso se al termine dei 180 minuti permane un risultato di parità, a festeggiare la promozione sarebbe la squadra con più punti in classifica. In caso di parità anche nel punteggio in campionato si proseguirebbe con supplementari e rigori.

DAZN SERIE B DIRETTA - PLAYOFF E PLAYOUT - PALINSESTO E TELECRONISTI



MARTEDI 17 MAGGIO 2022

ore 20:30 Serie B PlayOff Semifinale Andata: Benevento vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Al via le semifinali. I playoff entrano nel vivo e la prima semifinale è già fondamentale: si sfidano Benevento e Pisa, per continuare a sognare un posto in Serie A TIM. Dopo aver superato il preliminare con l'Ascoli, i campani ora lanciano la sfida ai toscani: in campionato, due vittorie per parte. Prima un 1-0 dei nerazzurri, poi un netto 5-1 della Strega, alla giornata 32. Squadra al completo per il Benevento, che può usufruire di tutti gli effettivi e titolari; per il Pisa, problema al piede per Hermannsson, che lo pone in dubbio per la sfida. 4-3-3 per Caserta, che ha qualche dubbio in attacco e che probabilmente lo accompagnerà fino all'annuncio delle formazioni ufficiali. Al momento, l'unico intoccabile è Lapadula. C'è De Vitis al posto di Hermannsson dal primo minuto; al suo fianco, ecco Leverbe. A centrocampo conferma per Siega e Nagy. I playoff fanno storia a sé, ma è chiaro che la forma dipende anche da come si è finita la stagione. Prima del match con l'Ascoli, il Benevento ha totalizzato tre ko di fila, che l'hanno relegato alla fine al settimo posto. Il Pisa ha invece sfiorato la promozione diretta, poi finita alla Cremonese. Ma la stagione - largamente dominata nella prima parte - resta bellissima e importante. Ora servre solo il suggello finale.

MERCOLEDI 18 MAGGIO 2022

ore 20:00 Serie B PlayOff Semifinale Andata: Brescia vs Monza (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Stefan Schwoch

Dopo una stagione infinita, Brescia e Monza si ritrovano di fronte nell'andata della semifinale dei playoff in Serie BKT. La promozione diretta a lungo accarezzata durante il campionato è svanita sul più bello, ma c'è ancora una speranza. Il Brescia ha sulle gambe la fatica dei 120 minuti dello spareggio contro il Perugia vinto ai supplementari, ma anche l'entusiasmo di chi è riuscito a superare un ostacolo con tenacia e resistenza. Le Rondinelle hanno da vendicare lo 0-2 in casa subito lo scorso dicembre. Il Monza non ha ancora smaltito in campo la delusione dopo aver perso la Serie A TIM all'ultima giornata perdendo al Curi. Questa è l'incognita per la formazione di Stroppa, che è ferma da diversi giorni e con il morale non altissimo.

VENERDI 20 MAGGIO 2022

ore 20:30 Serie B Playout Ritorno: Cosenza vs Vicenza [and. 0-1] (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Sarà l'ultima partita in Serie BKT per una tra Cosenza e Vicenza. Nel playout d'andata al Romeo Menti hanno avuto la meglio i biancorossi passati in vantaggio al 90' con il guizzo di Christian Maggio tornato in Veneto per chiudere la carriera a 40 anni. Al Marulla altri 90 minuti di puro spettacolo per decretare la squadra che rimarrà nella serie cadetta e quella che, invece, finirà in Serie C. I padroni di casa sono ancora scottati dal gol preso all'ultimo minuto al Menti, quindi i rossoblù sfrutteranno il fattore campo per incidere fino all'ultimo minuto sull'avversario. Una stagione in salita per il Cosenza che è stato ripescato all'ultimo a ha dovuto creare una squadra da B in poco tempo. Il Vicenza, invece, fino a qualche settimana fa sembrava già condannato alla retrocessione, poi i biancorossi hanno invertito il trend fino ad arrivare alla sfida playout vincendo all'andata. Riuscirà il Vicenza a completare la rimonta vincendo il playout?

