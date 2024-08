DAZN lancia i nuovi spot per la Serie A 2024/25 col brano scritto da Sarafine

L’attesa sta per finire. Col fischio d’inizio della nuova stagione 2024/25 che si avvicina sempre più, DAZN celebra in tv le emozioni che solo la Serie A Enilive sa regalare: il nuovo spot sulle note di “Per Sempre” - il brano scritto appositamente da Sarafine, cantautrice e vincitrice di X Factor 2023- “chiama in campo” tutti i tifosi per vivere una nuova stagione di grande calcio italiano che sarà disponibile tutta, solo su DAZN.



Un altro anno di amore incondizionato per il calcio, che inizia in campo e che si vive ovunque, sta per riaccendersi in appcon le sfide più importanti, i goal sensazionali e il grande tifo. La nuova campagna, che sarà on-air da domani fino a settembre, dà così appuntamento ufficiale alla nuova stagione del massimo campionato italiano di calcio e celebra l’amore dei tifosi per il pallone e per la propria squadra del cuore a ritmo di musica, condivisione e passione. Le parole di quello che suona come un vero e proprio inno alla Serie A scritto da Sarafine, saranno introdotte da alcuni messaggi speciali che i volti di punta della squadra di DAZN, Diletta Leotta, Giorgia Rossi e Pierluigi Pardo, già pronti a ripartire, hanno rivolto a tutti i tifosi per prepararsi a vivere a pieno le azioni e le giocate più spettacolari.

In questo nuovo spot che la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo ha voluto realizzare per omaggiare le tifoserie italiane, il grande calcio vissuto è stato “tradotto” in parole e in musica per dare voce a un sentimento così forte, quello calcistico e sportivo, che solo la musica può esprimere, suscitando nel cuore dei tifosi tutte quelle grandi emozioni di cui non si riesce a fare a meno e che vivranno, davvero, “Per Sempre”.

Emozioni che accendono la passione dei tifosi di calcio, dentro ma anche fuori dal campo e che da quest’anno saranno ancora più protagoniste su DAZN. I fan si troveranno ancora più al centro della partita grazie un racconto ancora più innovativo, immersivo e interattivo, che vedrà lo stadio sempre più protagonista con le analisi pre e post partita insieme a Diletta Leotta; quelle ancora più immersive all’interno del nuovo studio virtuale con Giorgia Rossi e insieme agli opinionisti e talent di DAZN, da Andrea Stramaccioni a Massimo Ambrosini, fino a Ciro Ferrara, e a super ospiti come Christian Vieri. Ma soprattutto, un racconto calcistico che si arricchirà ancora di più anche grazie alla nuova formazione della DAZN Squad fresca di volti nuovi come Giusy Meloni, Regina Baresi e la talent arbitrale Manuela Nicolosi.

La campagna realizzata da DAZN sarà on air con 4 soggetti in rotazione su DAZN e sulle principali emittenti TV italiane, piattaforme digital e social e con una pianificazione su testate print.