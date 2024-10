Basket, Simone Pianigiani torna ai commenti su DAZN per la Stagione 2024/2025

Simone Pianigiani, uno dei più grandi protagonisti del basket italiano e internazionale, torna a vestire i panni di commentatore tecnico su DAZN per la stagione 2024/2025. Dopo una carriera che lo ha visto competere ai più alti livelli sui parquet di tutto il mondo, Pianigiani riporterà, anche per quest’anno, la sua ampia conoscenza della palla a spicchi e la sua capacità analitica direttamente agli appassionati di basket, commentando alcune delle sfide più importanti del massimo campionato italiano ed europeo.

«Sono molto felice di proseguire il percorso con la squadra di DAZN, un gruppo giovane, dinamico, coeso e soprattutto appassionato, che fa parte di una realtà diventata un punto di riferimento per i tifosi della palla a spicchi. La voglia di trasmettere le emozioni del grande basket dai campi italiani e internazionali è accompagnata dal DNA innovativo di DAZN che oggi rappresenta un grande valore aggiunto per gli spettatori» commenta Pianigiani. «È presto per fare pronostici per la nuova stagione, tuttavia, da quanto abbiamo già visto nelle prime giornate di campionato e nelle competizioni europee, si percepisce un grande equilibrio, con diversi roster molto interessanti e partite che si decidono all'ultimo secondo. La bellezza della pallacanestro sta proprio in questo, nella sua imprevedibilità: ogni azione può generare emozioni uniche e straordinarie, e il pubblico è sempre coinvolto in questo flusso. Ci sono tutte le premesse per vivere una stagione avvincente. Poterla raccontare su DAZN, anche quest’anno, rappresenta per me un’opportunità estremamente gratificante e preziosa».

Il suo debutto è fissato per il match di Serie A Unipol tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia, in diretta su DAZN domenica 13 ottobre 2024 alle 17:00. La partita non solo metterà di fronte due delle squadre più ambiziose del campionato, ma anche “allievo” contro “maestro”: da un lato l’Olimpia di Ettore Messina, uno dei club più blasonati sia a livello italiano sia europeo, dall'altro la formazione allenata da Giuseppe Poeta (vice di Messina nelle ultime due stagioni), una squadra in forte crescita che, negli ultimi anni, si è affermata come una delle principali outsider, capace di sfidare con successo anche le formazioni più quotate.

Nel bouquet di match commentati dall’ex ct della Nazionale non ci sarà solo la Serie A, ma anche l’Eurolega, competizione per club più prestigiosa d’Europa. Il primo appuntamento vedrà ancora protagonista l’Olimpia Milano, impegnata nella sfida contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, una delle squadre più solide della lega allenata dal coach (ed ex voce di DAZN) Trinchieri, in programma martedì 17 ottobre 2024 alle 20:30 su DAZN.