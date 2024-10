In attesa della Serie A in streaming su DAZN: basket, volley e molto altro

Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questa stagione è ricca di appuntamenti imperdibili per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025.

Questa settimana, l'attenzione si concentra sulle sfide di Eurolega, con due delle protagoniste del basket italiano pronte a scendere in campo. Oggi alle 20:00, la Virtus Bologna affronterà l'ASVEL Lyon-Villeurbanne in un match che promette intensità e spettacolo. Domani alle 20:30, sarà la volta dell'EA7 Emporio Armani Milano, che incontrerà il Paris Basketball in una sfida ad alta tensione. Ma il weekend non si ferma qui: l'Olimpia sarà impegnata anche in Serie A domenica 13 ottobre alle 17:00, nel big match contro la Germani Brescia.

Chi ama il grande volley non resterà deluso: su DAZN è possibile seguire la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club.

Domenica 13 ottobre sarà una giornata da non perdere per gli appassionati di pallavolo, con due sfide ad alta tensione in Superlega. Alle 16:00, la Lube Civitanova affronterà la Vero Volley Monza in un match che promette spettacolo ed emozioni. La stessa giornata, alle 19:00, l’Allianz Milano ospiterà l’Itas Trentino in un altro incontro molto atteso, che metterà alla prova le ambizioni delle due squadre. Anche la Serie A1 femminile non sarà da meno, con partite di grande interesse: alle 16:30 l’Igor Gorgonzola Novara sfiderà la Wash4Green Pinerolo, mentre alle 18:00 sarà la volta del derby toscano tra il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci, un match che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Lo sport su DAZN non si ferma qui. Gli appassionati possono anche seguire il meglio del calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women's Champions League (con i match della Juventus, impegnata il 16 ottobre alle 18:45 contro il Bayern Monaco, e della Roma, che il 17 ottobre alle 18:45 sfideranno il Galatasaray), oltre a vivere l’adrenalina del fighting con l'attesissimo incontro tra Beterbiev e Bivol di sabato. Per gli appassionati di football americano, una selezione di partite NFL con commento italiano completa un’offerta senza pari. E per chi ama il tennis, mercoledì 16 ottobre da non perdere il Six Kings Slam in diretta dall'Arabia Saudita.