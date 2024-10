Ascolti 9a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Juventus raggiunge 1,2 milioni

La 9a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 25 al 27 Ottobre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 3,8 milioni di ascoltatori (3.855.387) compresivo del dato degli episodi di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Da sottolineare che le gare disputate prese in esame sono solamente 9 a causa del rinvio a data da destinarsi del match Bologna-Milan che era in programma sabato 26 Ottobre alle ore 18.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 ottobre 2024, la sfida tra Udinese e Cagliari, trasmessa dalle 18:30 alle 20:22, ha raccolto 181.701 spettatori. A seguire, dalle 20:47 alle 22:43, l’incontro tra Torino e Como, in esclusiva su DAZN, ha raggiunto 268.788 telespettatori. Sabato 26 ottobre, la partita Napoli-Lecce, giocata dalle 15:00 alle 16:52 e visibile solo su DAZN, ha attirato 624.433 spettatori. La gara tra Bologna e Milan, prevista per lo stesso giorno, è stata invece rinviata. In serata, dalle 20:45 alle 22:32, Atalanta e Verona hanno registrato un pubblico di 162.423 spettatori.

Domenica 27 ottobre si è aperta con Parma-Empoli, trasmessa dalle 12:32 alle 14:25 in esclusiva su DAZN, che ha raccolto 284.415 spettatori. Contemporaneamente, le sfide Lazio-Genoa e Monza-Venezia, disputate dalle 15:00 e trasmesse esclusivamente su DAZN, hanno registrato rispettivamente 204.106 e 55.288 telespettatori. Nella stessa fascia oraria, "Zona Gol", un programma sempre su DAZN, ha interessato 136.999 spettatori. Nel tardo pomeriggio, la tanto attesa sfida tra Inter e Juventus, trasmessa dalle 18:01 alle 19:53, ha totalizzato un'audience di ben 1.198.168 spettatori. Infine, la giornata si è chiusa con l’incontro Fiorentina-Roma, in esclusiva su DAZN, che dalle 20:45 alle 22:37 ha attirato 739.066 spettatori.

La 10ª giornata della Serie A 2024/2025 si apre martedì 29 ottobre con due partite alle 18:30: Cagliari contro Bologna, trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky, e Lecce contro Hellas Verona, disponibile solo su DAZN. La serata si chiuderà con il big match delle 20:45 tra Milan e Napoli, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Mercoledì 30 ottobre l'azione continua con Empoli contro Inter alle 18:30, seguito da Venezia contro Udinese, entrambi visibili solo su DAZN. In serata, alle 20:45, DAZN trasmetterà in esclusiva Atalanta contro Monza, mentre Juventus contro Parma sarà disponibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Giovedì 31 ottobre, la giornata si apre con Genoa contro Fiorentina alle 18:30, trasmesso in esclusiva su DAZN. La 10ª giornata si concluderà con due partite alle 20:45: Como contro Lazio, in co-esclusiva su DAZN e Sky, e Roma contro Torino, visibile solo su DAZN.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi e comprendono quindi anche i TV nelle seconde case. Tuttavia, gli ascolti Dazn provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky e TivùSat sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i TV nelle seconde case.

Venerdì 25/10/24 18:30 – 20:22 UDINESE – CAGLIARI 181.701**

Venerdì 25/10/24 20:47 – 22:43 TORINO – COMO 268.788** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 26/10/24 15:00 – 16:52 NAPOLI – LECCE 624.433** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 26/10/24 BOLOGNA-MILAN rinviata** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 26/10/24 20:45 – 22:32 ATALANTA –VERONA 162.423**

Domenica 27/10/24 12:32 – 14:25 PARMA – EMPOLI 284.415** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/10/24 15:00 – 16:53 LAZIO – GENOA 204.106** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/10/24 15:01 – 16:53 MONZA –VENEZIA 55.288** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/10/24 15:00 – 16:53 ZONA GOL 136.999** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/10/24 18:01 – 19:53 INTER– JUVENTUS 1.198.168**

Domenica 27/10/24 20:45 – 22:37 FIORENTINA – ROMA 739.066** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device