Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN SERIE A DIRETTA - 15a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 7 DICEMBRE 2024

ore 18:30 Serie A 15a Giornata: Inter vs Parma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stramaccioni

Dopo due trasferte consecutive in campionato, l'Inter apre il quindicesimo turno a San Siro, dove arriva il Parma di Pecchia. Tra gli ex della partita c'é Federico Dimarco che, proprio in maglia crociata segnò un gol indimenticabile al Meazza contro i nerazzurri. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:45: Tommaso Turci



[disponibile anche su DAZN 2 Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini

Super appuntamento al Gewiss Stadium con la sfida tra l'Atalanta di Gasperini e il Milan di Fonseca. Nella passata stagione Luis Muriel segnò uno dei gol più belli dell'anno, con un tacco d'autore proprio contro i rossoneri. Come finirà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00: Federica Zille

SABATO 8 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie A 15a Giornata: Genoa vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo un ottimo inizio di stagione, il Toro di Vanoli si è un po' perso in classifica, sicuramente anche per gli infortuni e il calibro delle avversarie. In questo turno i granata sono ospiti al Marassi del Genoa di Vieira, chiamato ad ottenere la salvezza con i rossoblù: chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:45



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

All'Allianz Stadium si gioca la sfida tra la Juventus e il Bologna di Vincenzo Italiano. Riflettori puntati sull'ex Thiago Motta, che rese storica la passata stagione sulla panchina rossoblù guadagnando la qualificazione alla Champions League. Chi otterrà i 3 punti?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15: Marco Russo



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Già 3 allenatori diversi sulla panchina della Roma in questa stagione. Nella quindicesima giornata di campionato i giallorossi ospitano un Lecce in cerca di punti salvezza: riuscirà invece Claudio Ranieri a risalire la classifica ed ottenere un piazzamento europeo?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00: Giusy Meloni

DOMENICA 8 DICEMBRE 2024

ore 12:30 Serie A 15a Giornata: Fiorentina vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Il primo terzo della stagione di Palladino è stato straordinario, con la Fiorentina che ora ha tutto il diritto di sognare in grande. Nel lunch match al Franchi arriva un Cagliari in cerca di punti in ottica salvezza: come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 12:00





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini

Due settimane dopo la batosta subita al Bentegodi contro l'Inter, l'Hellas torna a giocare in casa contro l'Empoli di D'Aversa. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:45



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Valon Behrami

Appuntamento al Pier Luigi Penzo dove il Venezia ospita il Como di Fabregas nel quindicesimo turno di campionato. La passata stagione le due squadre hanno condiviso la promozione, ora si trovano in cerca di punti salvezza: chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:30



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

A 3 giorni dall'ottavo di finale di Coppa Italia, Napoli e Lazio tornano subito ad affrontarsi in campo, questa volta al Diego Armando Maradona. Una vittoria garantirebbe un leggero vantaggio sul gruppone di testa: chi otterrà i 3 punti?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00: Alessio De Giuseppe e Massimo Ambrosini





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Conduce: Giorgia Rossi

Tutte le domeniche dopo il sunday night di #SerieAEnilive arriva il talk show presentato da Giorgia Rossi con i super talent della squadra #DAZN nel nuovissimo studio virtuale!

LUNEDI 9 DICEMBRE 2024

ore 20:45 Serie A 15a Giornata: Monza vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

La quindicesima giornata di Serie A si chiude all'U-Power Stadium, dove il Monza di Alessandro Nesta ospita un Udinese reduce dalla sfida con il Genoa. Chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

