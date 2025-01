Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 18 gennaio alle 17:15, allo stadio San Nicola, andrà in scena l’attesissimo match Bari-Brescia, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. Due squadre, due obiettivi diversi, ma la stessa voglia di lottare per un risultato che può cambiare le sorti della stagione.

I biancorossi, che si trovano saldamente in zona playoff, stanno dimostrando grande solidità, con l’ambizione di consolidare la propria posizione e continuare a inseguire le vette più alte della classifica. Sul fronte opposto, le Rondinelle arrivano in Puglia con grinta e determinazione, in piena lotta per evitare le insidie della zona retrocessione e decise a mettere fine a una serie di cinque pareggi consecutivi. Nella gara d’andata, giocata al Rigamonti, le due squadre si erano spartite la posta in palio con un combattuto 1-1. Ora, con nuovi traguardi a cui puntare e la stagione che entra nel vivo, le formazioni si preparano a scrivere un altro capitolo di una sfida che si preannuncia imperdibile.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 22a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 22esima giornata inizia venerdì 17 gennaio 2025, alle 20:30, con l'anticipo tra Sampdoria e Cesena, in diretta dallo Stadio Luigi Ferraris. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni. La Sampdoria non vince in casa dal 27 ottobre, quando batté il Mantova 1-0, mentre il Cesena è reduce da quattro sconfitte consecutive in trasferta. All’andata, i doriani si imposero con un pirotecnico 5-3. Come finirà questa volta?

Sabato 18 gennaio 2025, alle 15:00, si accendono i riflettori su "Zona Serie BKT", condotto da Alessandro Iori, che seguirà in tempo reale tutti i gol e gli aggiornamenti degli altri match. Contemporaneamente, il Cittadella affronta il Mantova al Tombolato, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. Dopo quasi dieci anni, il Mantova torna ad affrontare i veneti, che hanno ritrovato slancio con due vittorie consecutive in casa. All’andata, il Cittadella fu sconfitto all’ultimo minuto da un gol di Mancuso. Riusciranno a riscattarsi? Sempre alle 15:00, la Cremonese sfida il Cosenza allo Zini, con la telecronaca di Dario Mastroianni. Nel match d’andata, un gol di Tommaso D’Orazio aveva regalato una vittoria fondamentale al Cosenza. Oggi le due squadre sono in situazioni opposte: la Cremonese non vince da tre partite casalinghe e dovrà lottare duramente per fermare un Cosenza che sta attraversando un buon momento.

In contemporanea, il Modena ospita il Frosinone al Braglia, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. La sfida tra le due squadre sarà determinante per le ambizioni di playoff del Modena e per il tentativo del Frosinone di risalire in classifica. All’andata, un gol di Gregoire Defrel in pieno recupero aveva negato il successo ai ciociari. Sempre alle 15:00, la Salernitana di Breda cercherà punti salvezza contro la Reggiana di Viali, con la telecronaca di Orazio Accomando. Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono terminati in pareggio senza gol, ma la Salernitana ha bisogno della vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Alle 17:15, il Bari di Longo ospita il Brescia di Bisoli, con Riccardo Mancini al commento. Il match sarà trasmesso gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN. Nella partita d’andata, il Bari aveva pareggiato 1-1 con il Brescia, ma oggi gli uomini di Longo cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale al San Nicola.

Domenica 19 gennaio 2025, alle 15:00, ripartirà "Zona Serie BKT", con Alessandro Iori che seguirà in diretta tutte le emozioni degli incontri. Nella stessa fascia oraria, il Catanzaro ospita il Pisa al Nicola Ceravolo, con Marco Calabresi alla telecronaca. Scontro diretto tra due delle migliori squadre del campionato, con il Pisa che punta alla promozione diretta e il Catanzaro che cerca di mantenere il ritmo playoff. Contemporaneamente, il Palermo di Guido Pagliuca affronta la Juve Stabia in un match che si preannuncia intenso. I rosanero sono alla ricerca di una vittoria per risollevarsi dalla crisi. Al Mapei Stadium, il Sassuolo capolista ospita il Sudtirol, con Giorgio Basile alla telecronaca. I neroverdi sono in striscia positiva e cercheranno di difendere il primato contro una squadra che sta lottando per la salvezza.

Alle 17:15, infine, la Carrarese ospita lo Spezia, con Lorenzo Del Papa al commento. Gli ospiti stanno attraversando un periodo difficile, ma la Carrarese, che ha vinto l’ultimo confronto con lo Spezia nel 2011, cercherà di sfruttare il fattore casa per tornare alla vittoria.

VENERDI 17 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 22a Giornata: Sampdoria vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

L'anticipo dello Stadio Luigi Ferraris apre il programma della 22a giornata. La Samp non vince il casa dal 27 ottobre, 1-0 al Mantova, mentre il Cesena è reduce da 4 KO consecutivi in trasferta. All'andata i doriani trovarono i 3 punti con un pirotecnico 5-3, come finirà al ritorno?

SABATO 18 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giovanni Marrucci

A quasi 10 anni dall'ultima volta, il Mantova torna ad affrontare il Cittadella al Tombolato. I veneti hanno ripreso quota, grazie anche alle due vittorie consecutive ottenute in casa. All'andata il match fu deciso da una rete allo scadere di Mancuso, come finirà questa volta?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Una rete di Tommaso D'Orazio decise il match d'andata, regalando un inizio di campionato perfetto al Cosenza. 5 mesi dopo la situazione di classifica delle due squadre è agli opposti, ma la Cremonese di Stroppa non vince allo Zini da 3 partite. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il gol di Gregoire Defrel in pieno recupero ha tolto il successo al Frosinone nella gara d'andata. I cioiari si sono imposti nell'ultimo precedente al Braglia, con la rete decisiva firmata da Marcus Rohden. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Orazio Accomando

La Salernitana di Breda va a caccia di punti salvezza nel match casalingo contro la Reggiana di Viali. Gli ultimi due precedenti si sono conclusi senza gol, mentre per trovare l'ultimo successo degli emiliani bisogna tornare al 1995. Come finirà?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

La prima sfida casalinga del 2025 per il Bari di Longo vede la sfida contro il Brescia di Pierpaolo Bisoli. Nella gara d'andata alla rete immediata di Galazzi rispose Dorval, ma i pugliesi sfiorarono il successo sbagliando un rigore con Falletti. Nell'ultimo match al San Nicola è arrivato il 2-0 allo Spezia: chi vincerà questo match?

DOMENICA 19 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Marco Calabresi

​Scontro ad alta quota al Nicola Ceravolo per la 22a giornata di campionato. Il Pisa di Filippo Inzaghi punta la promozione diretta, mentre il Catanzaro di Fabio Caserta è impegnato a tenersi agganciato al treno Playoff. 4 degli ultimi 5 confronti si sono conclusi in parità, come finirà?



Telecronaca: Federico Zanon

Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Guido Pagliuca che, dopo la trasferta di La Spezia, vola in Sicilia per affrontare il Palermo. All'andata i rosanero hanno conquistato la sesta vittoria negli ultimi 8 scontri diretti. Chi vincerà questa volta?



Telecronaca: Giorgio Basile

La capolista Sassuolo ospita la squadra di Fabrizio Castori nella 22a giornata di campionato. Reduce da 7 vittorie consecutive al Mapei Stadium, la formazione neroverde vuole difendere il primato in classifica contro un Sudtirol sconfitto negli ultimi due precedenti in Emilia. Chi vincerà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Lo Spezia di Luca D'Angelo ha mancato l'appuntamento con la vittoria nelle ultime 3 giornate, perdendo contatto dalle prime due della classe. L'ultimo precedente allo Stadio dei Marmi risale al 2011, in Serie C, quando la Carrarese si impose per 2-1. Come finirà questa volta?

