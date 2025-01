DAZN, a febbraio un mondo di sport con Derby, Super Bowl e Final Eight di basket

Tanti gli eventi importanti disponibili in app, dal calcio con i Derby più attesi, quello di Milano e d’ Italia,

passando per la storica rivalità de LaLiga a Madrid, fino all’ appuntamento imperdibile oltreoceano con la 59ª edizione del Super Bowl

e a quello dedicato al grande basket italiano con La Frecciarossa Final Eight 2025

A febbraio si accende su DAZN “Un Mondo di Sport” con grandi eventi sportivi imperdibili e tanti titoli in palio. È il mese dei Derby e delle grandi sfide per il calcio italiano e internazionale: dopo il confronto in finale di Supercoppa Italiana, è già tempo per un nuovo Derby di Milano, infatti, domenica 2 febbraio alle ore 18:00 lo stadio San Siro accoglierà Milan e Inter nel capitolo numero 242 nella storia della Stracittadina, mentre due weekend dopo la passione dei tifosi si sposta all’Allianz Stadium per il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, una sfida storica e ricca di rivalità, accesa ancor di più dallo spettacolare 4-4 registrato a San Siro il 27 ottobre 2024. L’8 febbraio, invece, l’appuntamento è al Santiago Bernabeu con la storica rivalità de LaLiga: due squadre diverse, ma stessa città, è il “Derbi” di Madrid tra Real Madrid e Atletico Madrid.

Non solo calcio su DAZN, febbraio è il mese più amato anche dagli appassionati del football americano. Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, infatti, si terrà l’appuntamento più atteso dello sport americano e non solo: in diretta da New Orleans, live su DAZN dalle 23:55 con il commento in italiano dei talent della piattaforma di live streaming e disponibile anche tramite l’NFL Game Pass, andrà in scena il Super Bowl LIX, l’evento che meglio al mondo riunisce sport e spettacolo che quest’anno vedrà sfidarsi in campo Kansas City contro Philadelphia Eagles. Gli uomini di Andy Reid punteranno al terzo successo consecutivo contro la franchigia della Pennsylvania, che punterà al riscatto dopo la sconfitta del 2023. Un evento che non sarà solo una celebrazione sportiva, ma anche un grande momento per la cultura pop musicale, con Kendrick Lamar pronto a “infiammare” l’halftime show, accompagnato dalla cantante SZA.

Dal 12 al 16 febbraio, si torna con i grandi appuntamenti sportivi in Italia: la città di Torino diventerà la capitale del basket italiano con la Frecciarossa Final Eight. Le otto migliori squadre del campionato di Serie A, al termine del girone di andata, si sfideranno in un torneo ad alta intensità, con l’obiettivo di conquistare l’ambito trofeo. Tutte le partite, dai quarti di finale di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, fino alla finalissima di domenica 16 febbraio, saranno trasmesse in diretta su DAZN – con il commento tecnico di Simone Pianigiani – così come lo spettacolo del basket femminile con la Final Four di Coppa Italia, in programma su DAZN anche in modalità gratuita, con gli appuntamenti delle due semifinali venerdì 14 febbraio e della finale di domenica 16 febbraio.